Das Regiomasters findet nach zwei Absagen wieder statt.

Hallenfussball Der Budenzauber ist zurück in der Kreuzbleiche – die wichtigsten Fragen und Antworten zum Regiomasters Das Regiomasters des FC Fortuna findet am Wochenende nach zwei Absagen wieder statt – das müssen Sie über das traditionelle St.Galler Hallenturnier wissen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Den letzten Final bestritten am Regiomasters der SC Brühl (in Grün) und Dardania St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Tempo, Tricks und viele Tore: Das Regiomasters des FC Fortuna hat zum Auftakt des Jahres seinen festen Platz in der Kreuzbleiche – auch nach zuletzt zwei coronabedingten Absagen. Die Organisatoren freuen sich auf die 33. Auflage des traditionellen St.Galler Hallenfussballturniers. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie hat das Regiomasters die Coronazeit überstanden?

Dank grosszügiger Sponsoren und weiterhin vielen Helferinnen und Helfern steht das Regiomasters auf gesunden Beinen. Nachdem das Turnier von 2021 schon früh gestrichen werden musste, erfolgte die Absage im vergangenen Jahr kurzfristig. «Das war ärgerlich», sagt Pressechef Mathieu Bühler. «Alles war bereit. Auch das Matchprogramm schon gedruckt.» Dennoch liess die Entwicklung der Pandemie den Verantwortlichen keine Wahl. Umso mehr freuen sich die Teams und die Organisatoren auf das erste Regiomasters seit drei Jahren. «Wir haben viele schöne Rückmeldungen erhalten», sagt Bühler.

Talk mit Mathias Gabathuler und Christian Ramota Seit 15 Jahren gehört am Sonntag um die Mittagszeit der Neujahrsapéro und die Talkrunde zum festen Bestandteil des Regiomasters. In diesem Jahr stellen sich Stadtrat Mathias Gabathuler, der in seiner Funktion auch St. Gallens Sportminister ist, und Christian Ramota, ehemaliger deutscher Handball-Nationalgoalie, den Fragen von Fortuna-Seniorenspieler Stefan Schmid. Die Gesprächsrunde beginnt um 12.30 Uhr und dauert rund eine halbe Stunde. Gabathuler, Stadtrat für Direktion, Bildung und Freizeit, sowie Ramota, seit Jahren am Bodensee zu Hause, sind regelmässige Besucher in der Kreuzbleiche. (pd)

Wie viele Fussballer nehmen am Turnier teil?

Rund 600 Fussballer werden in der Kreuzbleiche am Turnier teilnehmen. Von den G-Junioren über die Aktiven und die 4. Liga bis hin zu den Senioren der Kategorie 30+ und 40+.

Wie sieht bei den Aktiven das Teilnehmerfeld aus?

Das Regiomasters ist bestens besetzt und wird seinem Ruf als inoffizielle Ostschweizer Hallenfussballmeisterschaft damit gerecht. Wenn es nach der Ligazugehörigkeit ginge, wären die U21 des FC St.Gallen und der SC Brühl aus der Promotion League zu favorisieren. Dahinter folgen der FC Uzwil aus der 1. Liga sowie vier Vertreter aus der 2. Liga interregional: Dardania St.Gallen, Rorschach-Goldach, Bazenheid und Wil II. Neben fünf Teams aus der 2. Liga (Abtwil-Engelburg, Winkeln, Herisau, Arbon, Steinach) sind in diesem Jahr auch vier 3.-Liga-Mannschaften aus der Umgebung am Start: Wittenbach, Besa, Neukirch-Egnach und Teufen.

Wer geht als Titelverteidiger ins Rennen?

Der KF Dardania St.Gallen. Der Stadtklub hat 2020 gezeigt, dass die Ligazugehörigkeit in der Halle nur bedingt eine Rolle spielt. Obwohl die Mannschaft damals noch in der 3. Liga zu Hause war, holte sie sich überraschend den prestigeträchtigen Turniersieg am Regiomasters. Im Final bezwang Dardania den SC Brühl aus der Promotion League. In der Folge stieg Dardania gleich zweimal auf und nimmt nun als Vertreter der 2. Liga interregional die Titelverteidigung in Angriff.

Weshalb fehlt der Gastgeber bei den Aktiven?

Zum ersten Mal seit langer Zeit fehlt im Teilnehmerfeld der Aktiven der FC Fortuna. «Wir haben uns aus sportlichen Gründen gegen eine Teilnahme am Hauptturnier entschieden», sagt Mathieu Bühler, der als auch Sportchef amtet. Aktuell sei es nicht sinnvoll, am Regiomasters teilzunehmen. «Das ist unsere sportliche Realität.» Fortuna liegt derzeit in der 3. Liga nach elf Partien mit zwei Punkten am Tabellenende. Deshalb bevorzugt Fortuna die Teilnahme am 4.-Liga-Turnier mit weiteren vier St.Galler Teams.

Weshalb kam es zu einigen Absagen?

Absagen gibt es immer wieder. Mühsam sind sie für den Veranstalter nur, wenn sie kurzfristig erfolgen, beispielsweise wie in diesem Jahr nach einem Trainerwechsel. Darüber hinaus gebe es einfach Mannschaften oder Trainer, die nicht in der Halle antreten wollen. Manchmal passe auch der Termin nicht, so Bühler. In diesem Jahr hat man nach einigen Absagen bewusst Teams aus der Region eingeladen. Bühler: «Alle haben voller Vorfreude zugesagt.»

Was gibt es zu gewinnen?

Das Siegerteam darf 1000 Franken entgegennehmen. Der Zweite erhält 750 Franken, der Dritte 500 und der Vierte 400 Franken. Für die Ränge fünf bis acht gibt es immerhin noch einen Matchball. Neben den besten Torschützen werden der beste Torhüter, die fairste Mannschaft sowie der wertvollste Spieler ausgezeichnet.

Wann wird gespielt?

Das Turnier der Aktiven beginnt am Sonntag um 8.30 Uhr und endet nach dem Finalspiel, das um 16.55 Uhr beginnt. Am Mittag gibt es eine Pause von 12.30 bis 13 Uhr. Am Samstag treten am Vormittag die E- und G-Junioren an. Am Nachmittag folgen die F-Junioren sowie das Turnier der 4. Liga. Am Abend geht dann das Regiomasters der Senioren 30+ und 40+ über die Bühne.

Gibt es neue Regeln?

Die Fairness geniesst am Regiomasters seit jeher einen hohen Stellenwert. Die fairste Aktivmannschaft erhält 500 Franken für die Mannschaftskasse. Vor drei Jahren wurde erstmals das Grätschen am Mann verboten. Kurz: Wer in der Halle grätscht, begeht ein Foulspiel. Diese Regel wird auch in diesem Jahr wieder angewendet. Bei den Senioren 40+ wird ein Versuch lanciert. Das Fussballspielen soll ohne jeglichen Körperkontakt stattfinden.

Wie viel kostet der Eintritt?

Am Sonntag kostet der Eintritt acht Franken und ist den ganzen Tag gültig. Für Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei, ebenso am Samstag für alle Zuschauerinnen und Zuschauer.

Laufen die Vorbereitungen nach Plan?

Das Organisationskomitee um Präsident René Bühler ist seit Jahren eingespielt. Am Freitag wird den ganzen Tag über eingerichtet – vor allem die Technik. Am Abend werden dann die Banden aufgestellt und die Werbeplakate aufgehängt.

