St.Gallen: Wassersportvereine geben dem Stadtrat Rückendeckung

Der 20-jährige Marius Toscan erreichte im vergangenen November erstmals den Final an einem internationalen Elitewettbewerb und schwamm an der Europameisterschaft in Russland auf den 7. Platz. Zuvor wurde Toscan von 2019 bis 2021 in verschiedenen Schwimmstilen Schweizermeister. Das Nachwuchstalent peilt eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und 2028 an.

Der 19-jährige HSG-Student Christian Schreiber hat im November in Sursee den 20 Jahre alten Schweizer Kurzbahn-Rekord über 1500 Meter Freistil unterboten und holte sich so den Titel als Schweizermeister. Auch die 18-jährige Gossauerin Celine Weil wurde im April 2021 auf der gleichen Distanz Schweizermeisterin. Alle drei Talente hegen für die kommenden Jahre internationale Titelambitionen. (sab)