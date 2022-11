Haiku Postcards: 85-Jährige und ihre Tochter starten Kunstprojekt

Olma-Hilfe Das St.Galler Kantonsparlament stimmt dem Olma-Rettungspaket deutlich zu – doch die Parteien zweifeln am Erfolg der neuen Strategie

Höchst unerfreulich, aber was bleibt uns denn anderes übrig? So der Grundtenor am Montag im St.Galler Kantonsparlament, als es um eine weitere Finanzhilfe für die Olma-Messen ging. Schliesslich stimmt es der Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital zu. Doch die Messeverantwortlichen müssen sich einige Kritik anhören.