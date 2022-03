Rorschach nimmt erneut Anlauf für das neue Hafengebäude

Hafenareal Rorschachs Luftschloss nimmt Konturen an: Stadtrat kündigt Abstimmung fürs Hafengebäude im Herbst an Der Hafenplatz, Rorschachs Visitenkarte für ankommende Gäste, soll endlich attraktiver werden. Der Stadtrat Rorschach will das bisherige Projekt überarbeiten und im kommenden Herbst zur Abstimmung bringen. Ein Wasserspiel ist nicht mehr vorgesehen, dafür eine Stillwasserfläche, um die grosse Asphaltfläche aufzuhübschen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Die markante Säule wird das Markenzeichen des künftigen Rorschacher Hafengebäudes sein. Visualisierung: PD

Rorschach ist vor allem von Frühling bis Herbst auch Tourismusstadt. Der Empfang für Gäste ist am Hafenplatz aber nicht wirklich sehr einladend. Die Absicht, den Hafenplatz aufzuwerten, ist schon einige Jahre alt. Im Bereich der Schiffsanlegestellen war schon vor zehn Jahren ein neues Hafengebäude mit Restaurant geplant. Mit 943 gegen 886 Stimmen sprachen sich die Rorschacherinnen und Rorschacher im September 2013 gegen den Kredit für ein neues Hafengebäude aus.

Der damalige Stadtpräsident Thomas Müller konnte seine Enttäuschung über das knappe Resultat nicht verbergen. «Ich hoffe, dass diese Abstimmung nun nicht eine Phase des Stillstandes in Rorschach einleitet. Dies wäre schade für jene Leute, die bisher in die Stadt investiert haben und jene, die dies in Zukunft noch machen wollten.»

Viele Ankündigungen, keine Tatsachen

Gebaut wurde in der Stadt zwar an allen Ecken und Enden weiter, doch zumindest am Hafenplatz war der Stillstand nicht zu übersehen. Wenigstens landen Gäste mittlerweile nicht mehr auf dem Parkplatz. Die «Kabisplatz»-Parkplätze wurden Anfang 2019 mit der Eröffnung des Parkhauses Hafen aufgehoben. Heute ist der grosse Platz zwischen Hafenbahnhof und Pavillon jeweils vor allem im August belebt, wenn zuerst der grosse Flohmarkt und später die Beach-Tour dort gastieren. Fixer Bestandteil ist auch das Stadtfest im Juni.

3500 Schiffspassagiere kommen an einem Sommertag in Rorschach an. Mit einem ansprechenden Hafenplatz und einem Restaurant hätten diese einen Grund, hier zu verweilen. Dies sieht auch der Stadtrat Rorschach so und bemüht sich weiter um eine Lösung. Die Ausführungsplanung des Hafengeländes samt Hafengebäude war denn gemäss Geschäftsbericht 2018 tatsächlich abgeschlossen. Die Urnenabstimmung über den Baukredit wurde für 2019 in Aussicht gestellt. Daraus wurde bekanntlich nichts, auch die «Ausführungsplanung» bekam niemand zu Gesicht.

Auch Röbi Raths, der Anfang 2020 Thomas Müller als Stadtpräsident ablöste, musste sich mit dem Dossier «Hafenplatz und Hafengebäude» beschäftigen. «Betriebliche und finanzielle Fragestellungen rund um das Hafengebäude blockieren derzeit zwar die weiteren Planungsschritte», sagte er Mitte 2020. Das Projekt sei jedoch nicht auf Eis gelegt. «Das ist eine ältere Geschichte, aber wir sind dran», versicherte er und betonte:

«Spätestens im kommenden Jahr müssen wir wissen, was man dort machen will.»

Stillwasserflächen dürfen betreten werden

Weil Corona einen direkten Bürgerdialog während Monaten verhinderte, geriet das Projekt erneut in Verzug. Es wartete in der Schublade des Stadtpräsidenten, wurde nun aber Anfang Woche mit der ersten Ausgabe des Rorschacher Stadtblattes «Rorschacher Stadtinfo» aus der Versenkung geholt. Unter dem Titel «Der Hafenplatz verdient Besseres» räumt der Stadtrat ein:

«In seiner heutigen Form ist der Hafenplatz mit dem provisorischen Gebäude unattraktiv, unzweckmässig und baulich in einem sehr schlechten Zustand.»

Weiter sei der Platz für ankommende Gäste und für Seeufer-Besuchende alles andere als einladend.

Der Stadtrat wolle das ursprüngliche Konzept nutzen, jedoch verbessern. Laut Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung, sind weiterhin ein Gebäude für Restaurant (nur noch Saisonbetrieb), Büro Hafenmeister, WC-Anlage und Lagerraum für Mobiliar vorgesehen. Und was meint der Stadtrat mit verbessern? Optimierungen gebe es am Gebäude, so Ambauen. Auf dem Plan (unten) ist der rechte Winkel noch vorne am See, neu rutscht dieser auf die Südseite. Einerseits, damit man vom Feuergässchen auf den See hinaus sieht und andererseits wird die Gebäudestruktur damit optimiert. Es braucht nicht mehr ein derart grosses Volumen, was sich positiv auf die Erstellungskosten auswirken wird.

Die Form des Hafengebäudes (links) ändert sich noch. Der rechte Winkel wird vom See weg an die Südseite verlegt. Die Stillwasserfläche kann variabel gefüllt werden. Plan: PD

Ein Wasserspiel à la Bundesplatz in Bern, wie es dem früheren Stadtpräsidenten vorschwebte, wird es gemäss den neuen Plänen nicht geben. Die geplanten Stillwasserflächen werden aber weiterverfolgt, weil sie gemäss Stadtrat einerseits ein attraktives Element darstellen und andererseits den Platz nicht verbauen. Dadurch seien weiterhin auch grössere Veranstaltungen ohne Einschränkung möglich. «Die Stillwasserflächen können im Tagestakt über Bodendüsen mit Wasser geflutet werden. Je nach Wassermenge werden ein bis drei Flächen gefüllt, die am Schluss zu einer grossen Fläche zusammenfliessen», sagt Ronnie Ambauen.

Abstimmung soll im Herbst stattfinden

Das Wasser könne also über Tage, Wochen oder Monate dort sein. Die grosse Fläche werde nur während weniger Tage für Anlässe benutzt. In der restlichen Zeit soll die Stillwasserfläche die Asphaltfläche auflockern und auch den direkten Kontakt mit Wasser ermöglichen. Kinder dürfen also durchspringen und auch Velofahrende durchfahren.

Der Stadtrat ist laut Stadtpräsident Röbi Raths an der Erarbeitung der Grundlagen und will das Projekt im Herbst dieses Jahres der Bürgerschaft zur Abstimmung unterbreiten. Scheint ihm der Zeitplan nicht zu optimistisch?

«Nein, wir werden nun die Details ausarbeiten und ich bin sicher, dass wir im Herbst darüber abstimmen können.»

Blick in den Innenraum des Hafengebäudes. Visualisierung: PD

