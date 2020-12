St.Gallen «Hätte nie gedacht, dass ein Weltmeister bei uns trainiert»: Weshalb Samuel Lutz einen Flipperklub eröffnet hat Samuel Lutz lebt seit seiner Jugend für Flipperautomaten. Durch die Änderung des Glücksspielgesetzes am 1. November 2020 konnte er den Traum eines Flipperklubs in St.Gallen verwirklichen. Er erzählt, was hinter dessen Eröffnung steckt und was ein Weltmeister dort macht. Tabea Leitner 17.12.2020, 17.00 Uhr

Samuel Lutz in seinem Flipperklub im Keller des Billard-Pubs an der Zürcherstrasse. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 10. Dezember 2020)

Der Keller des Billard-Pubs an der Zürcher Strasse 6 in St.Gallen ist seit Anfang November eine wahre Fundgrube für Flipper-Fans. Vor wenigen Wochen wurde dort ein Flipperklub mit insgesamt 20 Automaten eröffnet. Samuel Lutz, einer von drei neuen Inhabern des Billard-Pubs:

«Wir haben hier alle Flipperautomaten, die in der Weltrangliste der beliebtesten Flipperkästen in den Top Ten aufgeführt sind.»

Bislang stand es schlecht um die öffentliche Flipper-Szene. Weil das Flippern in St.Gallen bis vor kurzem noch als Glücksspiel eingestuft wurde, war die Eröffnung eines Flipperklubs nur möglich, wenn man über eine Casinolizenz verfügte. «Zum Glück haben die Behörden erkannt, dass es beim Flippern um Geschicklichkeit geht», sagt Lutz. Mit der Gesetzesänderung Anfang November 2020 gilt das Flippern im Kanton St.Gallen neu als Geschicklichkeitsspiel. Dadurch wurde das Aufstellen von Flipperautomaten in öffentlichen Einrichtungen ermöglicht.

«Durch das Flippern wurde ich zum Aussenseiter»

In der Lehre als Koch ging der heute 39-Jährige während der Zimmerstunden jeweils in den nächstgelegenen Spielsalon, um zu flippern. Mit 17 Jahren spielte er zum ersten Mal am Automaten Medieval Madness, der für lange Zeit der weltweit beliebteste Flipperkasten war. Lutz:

«In diesem Moment wusste ich, dass es eines meiner Lebensziele ist, genau diesen Kasten einmal selber zu besitzen.»

Wie das Flippern funktioniert 1947 brachte die amerikanische Firma Gottlieb den ersten Spielautomaten auf den Markt, der Flipperfinger hatte. Flipper waren eine beliebte, kostengünstige Unterhaltungsmöglichkeit. Mit Anbruch des Computerzeitalters wurden die Spielautomaten von Videogames abgelöst. 1999 ging der grösste Flipper-Hersteller Williams bankrott, und auch Spielsalons rentierten nicht mehr. Anfang der 2000er-Jahre kam dann der Trend auf, eigene Flipperautomaten zu kaufen. Heute ist Stern Pinball der einzige Hersteller, der die Krise überlebt hat und noch neue Flipperkästen produziert. Doch wie funktioniert das Flippern überhaupt? Mit den Flipperfingern muss der Spieler die Stahlkugeln gezielt über Kugelbahnen zu verschiedenen Destinationen auf dem Spielfeld befördern. Beim Flipper Medieval Madness beispielsweise ist die Story im Mittelalter angesetzt. Der Spieler kann mit geplanten Schüssen eine Hofdame aus der Gefangenschaft befreien oder einen Drachen besiegen. Für alle diese Unterkämpfe stehen drei Kugeln zur Verfügung. Hat man während des Spiels genügend Punkte gesammelt, kann man im Finale mit einem Schuss das Königreich erobern. Samuel Lutz sagt: «Ich stufe mich als erfahrener Flipper-Spieler ein. Trotzdem schaffte ich es erst wenige Male, diese Geschichte zu Ende zu spielen.» Es brauche viel Training, um das Spiel wirklich zu verstehen.

Allerdings hatte Samuel Lutz während seiner Ausbildung zu wenig Geld, um sich den Traum eines eigenen Flipperautomaten zu erfüllen. Nach dem Abschluss seines Audioengineering-Studiums entdeckte er 2013 im Internet dann eine besondere Anzeige. «Mein jetziger Geschäftspartner verkaufte mehrere Flipperautomaten auf einen Schlag – darunter meine zwei langersehnten Favoriten», sagt der 39-Jährige. Als die Anzeige einige Tage später immer noch aufgeschaltet war, schrieb er dem Verkäufer. Lutz lacht und sagt:

«Der dachte doch, ich sei ein Spinner. Ich wollte just die wertvollsten Flipperautomaten dieser Zeit haben.»

Beim ersten Treffen waren sich die beiden auf Anhieb sympathisch. «Wenn man sich für das Flippern entscheidet, wird man zum Aussenseiter, weil die Szene in der Schweiz nicht sehr gross ist. Umso mehr freut man sich, wenn man gleichgesinnte Menschen trifft», so Lutz. Beim stundenlangen Kennenlernen kamen erste Visionen der Eröffnung eines Flipperklubs auf.

«Flipperkästen sind wie Oldtimer»

Anfang 2020 gründeten Lutz, sein Geschäftspartner und ein weiterer Kollege ein Unternehmen, dessen Ziel es war, nebenberuflich alte Feuerwehrautos aufzukaufen und sie in robuste Wohnmobile zu verwandeln. Nach dem Ausbruch der Coronakrise merkten die Unternehmer aber, dass diese Branche zu riskant ist, zogen sich aus dem Business zurück – und eröffneten stattdessen in Wittenbach eine Werkstatt für Flipperkästen. Dort reparieren sie Automaten aus der ganzen Ostschweiz und frischten Occasion-Automaten für den Wiederverkauf auf.

In der Werkstatt in Wittenbach werden Flipperkästen auf Vordermann gebracht. Bild: Ralph Ribi

«Mein Geschäftspartner sammelt seit Jahren Flipperkästen. Dadurch haben wir ein grosses Repertoire an originalen Ersatzteilen, die heute teils nicht mehr produziert werden», sagt Lutz.

Samuel Lutz, der hauptberuflich als Audioingenieur arbeitet, kümmert sich im Unternehmen um das Management und die Qualitätssicherung. Mittlerweile haben die drei einen Mitarbeiter eingestellt, der früher in Restaurants Flipperkästen aufgestellt hat und heute in der Werkstatt die Wartungsarbeiten der Automaten vollständig übernimmt.

Als Audioingenieur kennt sich Samuel Lutz mit Elektroschaltplänen aus. Bild: Ralph Ribi

Ihr Reparaturservice lief gut an. «Flipperkästen sind wie Oldtimer – je älter die Automaten werden, umso mehr Wert bekommen sie und werden immer mehr zum Statussymbol», sagt Lutz. So gebe es immer mehr wohlhabende Familien, die sich im Keller eine Flipperautomaten-Sammlung anlegen.

«Mit dem Flipperklub werden wir nicht reich»

Im März 2020 wollten die Kollegen ihre Vision des Flipperklubs verwirklichen. Drei Tage vor dem Lockdown unterschrieben Samuel Lutz und seine zwei Geschäftspartner den Pachtvertrag für das Billard-Pub an der Zürcher Strasse. «Eigentlich hätte die Änderung des Glücksspielgesetzes schon im Frühjahr erfolgen sollen, doch wegen Corona hat sich das Ganze verzögert – genauso wie die Eröffnung des Flipperklubs», sagt der 39-Jährige.

So nutzten sie diese Zeit für Renovationsarbeiten im Flipperklub und in der Quartierbeiz im Erdgeschoss des Pubs. Lutz, der einst das Kugl in St.Gallen führte, sagt:

«Unser Glück ist es, dass wir nach dem Lockdown immerhin das Restaurant eröffnen und somit ein stetes Einkommen generieren konnten.»

Auch jetzt sei das Restaurant der Grund, wieso der Flipperklub überhaupt rentiere. Lutz: «Mit den Einnahmen aus dem Pub schaffen wir es gerade, die Rechnungen zu bezahlen.» Ausserdem sei der eigene Reparaturservice eine grosse Hilfe beim Sparen.

Im Flipperklub stehen insgesamt 17 Flipperkästen. Bild: Ralph Ribi

Am 1. November kam dann der langersehnte Tag der Gesetzesänderung. Die Eröffnung des Flipperklubs eine Woche später sei jedoch nicht pompös ausgefallen, denn im Keller dürfen sich aufgrund der Coronaschutzmassnahmen nur maximal zehn Personen aufhalten. Der 39-Jährige sagt:

«Wir haben keine Werbung gemacht, weil wir Angst hatten, dass zu viele Leute kommen und nicht alle flippern können.»

«Nie hätte ich gedacht, dass ein Weltmeister bei uns trainiert»

Normalerweise stehen die Türen des Flipperklubs jeden Freitag- und Samstagabend für die Gäste offen. Wegen Corona ist das Flippern nur noch am Samstagnachmittag von 15 bis 19 Uhr möglich. Pro Spiel bezahlt man einen Franken, und nach einer Spielrunde kann man im Obergeschoss Getränke und Snacks an der Bar beziehen.

Der Flipperklub kommt bei den Gästen gut an. Lutz: «Es gibt in St.Gallen nun endlich wieder einen Raum abseits von Internetforen, wo sich Leute mit der gleichen Faszination treffen können.» Es kämen vor allem Leute, die das Flippern noch aus den Spielsalons kennen. «Der Flipperklub versetzt viele Spieler in ihre Jugend zurück», sagt der 39-Jährige erfreut.

Auf einen Gast sind die Gründer des Flipperklubs aber besonders stolz: Robert Sutter – internationaler Flippermeister. Lutz:

«Nie hätte ich mir erträumt, dass in meinem eigenen Flipperklub einmal ein Weltmeister trainieren würde. Dieser Mann flippert wie ein Herrgott.»

Jeweils unter der Woche reise Sutter mit einem Kollegen aus Winterthur an, um sich im Flipperklub in St.Gallen auf die nächsten Meisterschaften vorzubereiten. Samuel Lutz erhofft sich, dass solche eines Tages im St.Galler Billard-Pub stattfinden können.