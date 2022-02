Ruine Ramschwag in Häggenschwil wird mit Helikopter saniert

Häggenschwil «Wir brauchen mindestens 100 Helikopterflüge, um das Baumaterial hinaufzufliegen»: Ruine Ramschwag wird ab März saniert Die 1000-jährige Ruine wird in den nächsten Wochen instand gesetzt. Eine grosse Herausforderung für die Bauarbeiter: Die Baustelle steht am Abgrund auf bröckligem Fels. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Projektleiter Hans-Peter Eisenring (links) und Gemeindepräsident Raffael Gemperle wollen die Ruine Ramschwag für die nächsten Generationen erhalten. Bild: Ralph Ribi

Liebespaare erklimmen die steile Treppe zur Burg Ramschwag. Tief unten rauscht die Sitter durch das Tobel. Die spektakuläre Kulisse begeistert Romantikerinnen, Wandervögel und Schulklassen. Doch die 1000-jährige Burgruine, die zwei Kilometer östlich abgelegen von Häggenschwil liegt, ist ein Sorgenfall. Der Mörtel bröckelt, Steine lösen sich aus dem Gemäuer – und bedrohen Ausflügler, die im Innenhof grillieren. Eigentlich wollte man schon vor zwei Jahren die dringende Sanierung anpacken – doch dann kam die Pandemie.

«Anfang März geht es nun endlich los», sagt der pensionierte Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring, der die Sanierung als Projektleiter begleitet. Mit seiner Hündin Pamina wandert er regelmässig zur Burg. «Es ist mir eine Herzensangelegenheit.» Auch Gemeindepräsident Raffael Gemperle freut sich, dass das Wahrzeichen des Dorfs für die nächsten Generationen gerettet wird. Er sagt:

«Es wird eine spezielle Baustelle.»

Die Ruine thront auf einer steilen Anhöhe über der Sitter. Sie ist für Autos nicht zugänglich. Deshalb werden Helikopter das Baumaterial vom Waffenplatz an der Sitter zur Burg hinauf fliegen: Zement, Steine und Gerüstelemente. «Wir werden mindestens 100 Helikopterflüge brauchen», sagt Bauführer Massimo Giacomazzi. Er leitet eine Spezialequipe der Baufirma Stutz, die sich auf denkmalgeschützte Objekte spezialisiert hat.

Grabungen verboten

Archäologen, Denkmalschützerinnen und Burgenspezialist Jakob Obrecht begleiten die Sanierung des Denkmals von nationaler Bedeutung – immerhin handelt es sich um die grösste und am besten erhaltene Ruine zwischen Wil und dem Bodensee. So wird die Ruine nicht mit Zement geflickt, sondern mit einem Burgenmörtel aus Kalk, der bereits im Mittelalter zum Einsatz kam. Die Archäologen verbieten Grabungen, damit der Untergrund intakt bleibt.

Die Burg wurde vor 1000 Jahren auf einem bröckligen Nagelfluhband errichtet. Dieses erodiert. Teile der Burg sind im Laufe der Jahre bereits bei Erdrutschen in die Sitter gestürzt. Darum muss als Erstes das Fundament gesichert werden. Mit einer Unterfangung aus Spritzbeton und Ankern wird die Felspartie unter dem Eingangsbereich stabilisiert.

Bäume unerwünscht

In einem weiteren Schritt wird die Ruine gereinigt und von Pflanzen befreit. Freiwillige werden anpacken. Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal fünf Helfer auf der Baustelle sein. «Es ist wichtig, dass die Ruine nicht von Pflanzen überwuchert wird», sagt Eisenring und zupft Efeu von einer Steinmauer. Bäume sorgen für ein feuchtes, schattiges Klima. «Bei Trockenheit wird das alte Gemäuer besser konserviert.» Darum habe man bereits 2014 einige Bäume rund um die Ruine gefällt. Die beiden mächtigen Buchen im Innenhof der Burg dürfen aber bleiben.

Die Ruine wird von Pflanzen befreit – die Buchen im Innenhof dürfen aber bleiben. Bild: Ralph Ribi

Die Mauern, die teilweise hohl sind, werden mit langen Stangen fixiert. Die Krone der Mauern erhält zum Schutz vor der Witterung einen Abschluss aus Zement. Steine, die sich aus dem Gemäuer gelöst haben, werden ersetzt. Aber nicht etwa durch normale Steine, wie Gemperle sagt, sondern durch «spezielle Steine aus dem Rhein».

Um zu prüfen, ob sie den Minustemperaturen standhalten, seien sie von der Firma Stutz einen Winter lang eingelagert worden. «Wir brauchen 40 Tonnen runde Steine, etwa 20 Zentimeter gross», sagt Bauführer Giacomazzi. Steine mit weissen Adern seien bei Burgensanierungen unerwünscht.

Blutrünstige Ritter

Gemperle und Eisenring rechnen damit, die 750’000 Franken teure Sanierung Ende Oktober abschliessen zu können. Begehbare Plattformen im Turm sollen die Attraktivität steigern. Ein Eröffnungsfest sei aber erst in der wärmeren Jahreszeit geplant. Dann will Eisenring regelmässig Führungen anbieten, auf denen er Raubritter-Geschichten zum Besten gibt. «Die Ritter von Ramschwag hatten keinen guten Ruf», erzählt er. 1271 brannten sie die Stadt Bischofszell nieder. «Es heisst auch, dass sie sieben unschuldige Bauern erhängten – einfach so, um ihre Macht zu demonstrieren.»

Es gab aber auch zwei Ramschwagerinnen, die in guter Erinnerung blieben: Margarethe von Ramschwag wurde im Jahr 1320 Äbtissin vom Kloster Magdenau. Anna von Ramschwag, die im 14. Jahrhundert lebte, wurde später selig gesprochen.

Teile der Burg sind im Laufe der Jahre schon ins Tobel hinab gerutscht. Bild: Ralph Ribi

Eisenring hat im letzten Jahr intensiven Burgentourismus betrieben. Er besichtigte die Ruine Pfeffingen in Baselland und die Burg Belfort im Bündner Albulatal, um sich für die künftige Vermarktung der Ramschwag inspirieren zu lassen. Die Parkplatzsituation ist noch unbefriedigend: Wer zur Ruine will, muss das Auto bei einem Landwirt abstellen und fünf Franken zahlen. Gemperle sagt dazu:

«Wir wollen hier keinen Massentourismus.»

Grundsätzlich solle man die Burg zu Fuss oder mit dem Velo aufsuchen. Während der Bauzeit von März bis Oktober können die Grillstellen den ganzen Sommer über nicht benutzt werden.

