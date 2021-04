Häggenschwil Vom glanzlos Gewählten zum motivierten Boss: Gemeindepräsident Raffael Gemperle verdient 30'000 Franken weniger im Jahr als sein Vorgänger Hans-Peter Eisenring Der Häggenschwiler Gemeindepräsident punktet in den ersten 100 Tagen mit Elan und Ideen. Er engagiert sich für den Bau einer Sporthalle und will einen neuen Treffpunkt schaffen. Melissa Müller 13.04.2021, 12.00 Uhr

«Ich bin hier am richtigen Platz»: Raffael Gemperle hat sich in seinen ersten 100 Tagen als Häggenschwiler Gemeindepräsident bestens eingelebt. Bild: Tobias Garcia

Raffael Gemperle brauchte keine Einarbeitungszeit. Selbstbewusst sagt der parteilose Häggenschwiler Gemeindepräsident, der mit der FDP sympathisiert: «Ich will nicht als Kopie meines Vorgängers Hans-Peter Eisenring wahrgenommen werden, sondern als Gemeindepräsident mit eigenen Meinungen und Ideen.»

Der Lohn von Eisenring, 186'000 Franken pro Jahr, gab immer wieder zu reden. «Im kleinen Häggenschwil SG sahnt der Gemeindepräsi gross ab», titelte der «Blick» am 8. August 2020. Gemperle gibt sich mit 30'000 Franken weniger zufrieden. «Ich bin zu 50 Prozent als Gemeindepräsident und zu 50 Prozent als Verwaltungsangestellter tätig und verdiene 156'000 Franken im Jahr», sagt er offen.

Der 45-Jährige ist ein gestandener Kommunalpolitiker, er war bereits zehn Jahre Gemeinderat. Er amtierte als Vizepräsident und kandidierte als Einziger fürs Präsidium. «Einige hätten vielleicht lieber einen frischen Wind gehabt.» Das habe er im September 2020 bei seinem glanzlosen Wahlergebnis zu spüren bekommen. Doch nun beweist Gemperle, seit rund 100 Tagen im Amt, dass er nun eben doch Schwung in die Bude bringt. Seiner alten Stelle als Leiter des Amts für Baubewilligungen der Stadt St.Gallen trauert er nicht nach.

«Ich wollte nochmals etwas Neues anreissen im Leben. Hier kann ich Projekte vorantreiben an vorderster Front.»

Drei Minuten beträgt sein neuer Arbeitsweg zu Fuss. So kann er den Mittag bei seiner Frau Sandra und den drei Kindern Fynn, Lias und Joline verbringen. «Der neue Job gefällt mir extrem gut», sagt er.

Offen für Kritik und speditiv bei Sitzungen

Wenn man seine Mitarbeiterinnen fragt, schwärmen sie von Gemperles positiver Ausstrahlung. Der Betrieb laufe ähnlich weiter wie unter Hans-Peter Eisenring. Und doch sei etwas anders. Der neue Präsident treibe Sitzungen zügig voran und sei offen für Kritik. Die neue Aufgabe bereite ihm sichtlich Spass; er punkte bei Bauprojekten mit Erfahrung. An einer Vorversammlung, an der Gemperle über den geplanten Umbau des roten Primarschulhauses orientierte, habe er plausibel erklärt, warum es mehr Schulräume braucht. «Aber früher ging es doch auch so», meinten kritische Häggenschwiler. Worauf er konterte, dass Frontalunterricht vor grossen Klassen nicht mehr üblich sei. Heute lernen die Kinder in kleinen Gruppen.

Noch sind die Wände kahl im luftigen Chefbüro, ein paar Zimmerpflanzen sind der einzige Schmuck. Nach dem Fototermin zieht Raffael Gemperle seine Maske sofort wieder an. Wer beim Vorbeispazieren am Gemeindehaus in sein Büro schaut, soll sehen, dass der Gemeindepräsident seine Besprechungen coronakonform abhält. «Ich will ein Vorbild sein.»

Gemeinde sucht Genossenschaftsmitglieder für die Überbauung Pfaffengut

Dann stellt er ein Architekturmodell auf den Sitzungstisch: Häggenschwil im Kleinformat. «Hier bauen wir die Überbauung Pfaffengut mit zwei Mehrfamilienhäusern mit 15 Mietwohnungen», sagt er und deutet auf zwei Häuser neben der katholischen Kirche. Zu diesem Zweck wird eine Wohnbaugenossenschaft gegründet; die Gemeinde sucht Einwohnerinnen und Einwohner, die sich als Gründungs- oder Genossenschaftsmitglieder finanziell beteiligen wollen.

Zwar werden dem Bauprojekt ein Spielplatz und eine Wiese geopfert. Doch zwischen den beiden Neubauten soll als Ersatz ein gleichwertiger Spielplatz entstehen. «Ein Treffpunkt für Mütter und Väter mitten im Dorf ist uns extrem wichtig», sagt Gemperle. Zumal sich auf der anderen Strassenseite mit dem Dorfladen ein weiterer zentraler Begegnungsort befinde.

Raffael Gemperle mit einem Architekturmodell von Häggenschwil. Bild: Tobias Garcia

«Ich will, dass man sich in Häggenschwil wohl und sicher fühlt», sagt Gemperle. Das habe viel mit der Infrastruktur tun.

«Es braucht einen Treffpunkt wie den Spielplatz, obwohl fast jeder ein eigenes Trampolin im Garten hat – damit sich auch Neuzuzüger kennen lernen können.»

Die Nachfrage nach Einfamilienhausparzellen sei nach wie vor gross. Die Gemeinde könne diese aufgrund der neuen Zonenplanung nicht mehr decken. Häggenschwil werde in den nächsten Jahren nicht mehr viele neue Einfamilienhäuser erleben. «Das ist leider Tatsache.»

Sein Ziel sei es nun, mit Projekten wie der Überbauung Pfaffengut attraktiven Wohnraum zu schaffen für Familien wie auch für die ältere Generation, «damit allenfalls Einfamilienhäuser wieder frei werden für Familien».

Auch mit der Machbarkeitsstudie für eine Sporthalle befasst sich Gemperle. «Ich bin überzeugt, dass Häggenschwil eine neue Sporthalle braucht», sagt der Fussballfan und begeisterte Skifahrer. Dazu müsste man sich noch mit den Grundeigentümern einigen.

Mit den neuen Aufgaben wachsen

Der Gemeindepräsident will die Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden verstärken. Vor allem aber will er im ersten Jahr sein Amt besser kennen lernen und mit seinen Aufgaben wachsen. «Erst einmal will ich hinschauen und zuhören, bevor ich meine Schwerpunkte setze.»

Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt ist Raffael Gemperle gut angekommen. Bei sich. Bei seinem Team. Im Gemeindehaus. «Ich bin hier am richtigen Platz.»