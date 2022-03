Häggenschwil: Referendum gegen den Verkauf eines Grundstücks

Häggenschwil Referendum gegen den Verkauf einer Immobilie an die Raiffeisenbank: Wer steckt dahinter? Und was sagt der Gemeindepräsident dazu? Ende Dezember wurde im Mitteilungsblättli darüber informiert, dass das Grundstück an der Dorfstrasse 12/14 an die Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil verkauft werde. Dagegen ist per 15. Februar das Referendum mit 104 Unterschriften ergriffen worden. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Das Grundstück mit der Nummer 48 an der Dorfstrasse 12/14 in Häggenschwil: Der Verkauf an die Raiffeisenbank schien fix, dann wurde das Referendum ergriffen. Bild: Donato Caspari

Der Verkauf des Grundstücks mit der Nummer 48 schien bereits eingetütet: Die Liegenschaft, auf dem heute ein Doppelfamilienhaus steht, sollte an die Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil gehen. Im Mitteilungsblättli vom 17. Dezember 2021 wurde auch schon ein Preis genannt: 574’500 Franken für das 766 Quadratmeter grosse Grundstück an der Dorfstrasse 12/14 in Häggenschwil. Das sind 750 Franken pro Quadratmeter.

Der Verkauf unterstand vom 7. Januar bis 15. Februar 2022 schliesslich dem fakultativen Referendum. Und diese Möglichkeit wurde genutzt: mit 104 Unterschriften. 94 waren erforderlich, damit das Referendum zu Stande kommt.

Raiffeisen will sanierungsbedürftige Liegenschaft ersetzen

Das Grundstück weist laut Mitteilungsblatt einen tiefen Ausbaugrad aus. Das heisst, laut Regelbauvorschriften könnten die Liegenschaften auf der Parzelle noch verdichtet werden. Gleich neben dem Grundstück, an der Dorfstrasse 16, liegt die Bankliegenschaft der Raiffeisen. Diese sei laut Gemperle sanierungsbedürftig. Deshalb sei die Bank an die Gemeinde herangetreten, ob ein Verkauf der Liegenschaft an der Dorfstrasse in Frage käme.

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident von Häggenschwil. Bild: Tobias Garcia

«Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass zusammen ein viel grösseres Entwicklungspotenzial vorhanden ist, als wenn wir alleine auf diesem lediglich 766 Quadratmeter grossen Grundstück etwas machen würden», sagt Gemeindepräsident Raffael Gemperle auf Anfrage.

Es sei im Interesse des Gemeinderates, einen Mehrwert für die Bevölkerung zu schaffen. Deshalb habe man auch diverse Verkaufsbedingungen an die Raiffeisenbank gestellt. Gemperle sagt:

«Es sollen Miet- und Eigentumswohnungen im Dorfzentrum entstehen sowie die Sicherstellung der Bankdienstleistungen mittels einer 24-Stunden-Zone mit Bancomat.»

Die Gemeinde habe sich ausserdem ein Mitspracherecht zugesichert und sei direkt im weiteren Planungsprozess involviert. Gemperle fügt an: «Mit der Bank hätte die Gemeinde einen verlässlichen Partner.»

Nicht zufrieden, dass Schalterbetrieb eingestellt wurde

Unter den Unterzeichnenden des Referendums befänden sich viele Einzelpersonen, die nicht partout gegen einen Verkauf der Liegenschaft seien. Gemperle sagt:

«Die Mehrheit ist nicht zufrieden, dass die Bank per 1. Januar 2022 den Bankschalterbetrieb in Häggenschwil eingestellt hat.»

Weiter gebe es Stimmen, die den Verkaufspreis von 574’500 Franken als zu tief erachten.

Auch mehrere Unterzeichnende des Referendums wurden für eine Stellungnahme kontaktiert, lehnten jedoch ab.

Raiffeisen entscheidet nächste Woche über weiteres Vorgehen

Nun, da das Referendum ergriffen wurde, müsse die Raiffeisenbank klären, ob sie am Kauf weiterhin festhalten will. «Wenn ja, ist gesetzlich geregelt, dass innerhalb von neun Monaten eine Urnenabstimmung stattfinden muss», sagt Gemperle.

Die Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil teilt auf Anfrage mit, dass in der Verwaltungsratssitzung kommende Woche über das weitere Vorgehen entschieden werde. Natürlich müsse auch die Urnenabstimmung positiv verlaufen. Daher sei man ein Stück weit von der Gemeinde abhängig.

Die Raiffeisenbank teilt ausserdem mit, sie habe schon Anfragen von Bewohnenden erhalten, die an den Wohnräumen interessiert seien. Zudem sei man mit den Kundinnen und Kunden im Kontakt, die über die Einstellung des Schalterbetriebs enttäuscht sind.

Für Asylsuchende wird neue Lösung angestrebt

Das Doppelfamilienhaus auf dem betroffenen Grundstück an der Dorfstrasse wurde bisher als Unterkunft für Asylsuchende verwendet. Wie würde die Unterbringung Asylsuchender im Falle einer Überbauung in Zukunft geregelt? Gemperle sagt:

«Für Asylsuchende wird eine neue Lösung angestrebt. Die Gemeinde ist im Besitz mehrerer Grundstücke beziehungsweise Wohnhäuser, in denen Asylsuchende untergebracht werden könnten.»

Die Mitte hat Referendum zur Kenntnis genommen

Erste Reaktionen auf das Referendum liessen nicht lange auf sich warten: Die Mitte Muolen-Häggenschwil publizierte im Mitteilungsblättli «Häggenschwil aktuell» eine Stellungnahme. Demnach habe die Partei das Referendum zur Kenntnis genommen und respektiere, dass die Mittel und Wege der Demokratie in diesem Fall genutzt wurden.

«Die Parteileitung ist jedoch der Meinung, dass der Verkauf des Grundstücks an die Raiffeisenbank als Chance für die positive Entwicklung der Dorfstrasse und somit der Gemeinde Häggenschwil nicht verpasst werden darf.»

Die Parteileitung sei daher der Auffassung, dass das Geschäft nun nicht vorschnell zurückgezogen werden sollte: «Wir wünschen uns, dass in einem grösseren Kontext weiter über die Entwicklung der Dorfstrasse diskutiert werden kann.»

