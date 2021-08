Häggenschwil Nach fast einem Jahr Zwangspause: «Kultur im Bären» freut sich auf den Neustart Vor knapp einem Jahr fand im «Bären» in Häggenschwil coronabedingt der letzte Anlass statt. Nun legt «Kultur im Bären» am 22. August wieder los. Bis Ende Jahr finden über zehn Anlässe im Kulturlokal statt. Die Vorfreude beim Veranstaltungsteam ist gross. Nach wie vor ist man aber auf der Suche nach einer Person, die den «Bären» übernehmen möchte. Perrine Woodtli 18.08.2021, 18.00 Uhr

Ein beliebter Ort für Kleinkunst: der «Bären» in Häggenschwil. 2020 feierte «Kultur im Bären» 20-jähriges Bestehen – just im Coronajahr. Bild: Benjamin Manser (20. September 2016)



Normalerweise wird im «Bären» getanzt, gesungen und gelacht. Seit knapp einem Jahr aber ist es still im Häggenschwiler Kulturlokal. Im August und September lud «Kultur im Bären» noch zu einigen Anlässen ein. Danach war coronabedingt wieder Schluss. Der erneute Lockdown sowie Einreiseprobleme von ausländischen Künstlerinnen und Künstler verhinderten auch im «Bären» ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Statt Konzerte waren Absagen an der Tagesordnung.

Nun aber freut sich das «Bärenteam» – bestehend aus Gründer Walter Sutter, Alice Sutter, Mike Brunner und Marianne Signer – auf den langersehnten Neustart bei «Kultur im Bären». Den Anfang macht die Appenzeller Balkan-Stobete am Sonntag, 22. August. Goran Kovacevic und das Appenzeller Echo treten gleich zweimal auf: Ein Konzert findet um 10.30 Uhr, eines um 16.30 Uhr statt.

Bis zum Jahresende lädt das Kulturlokal zu zehn weiteren Anlässen ein (siehe Zweittext).

Am 22. August gibt es eine Appenzeller Balkan-Stobete im «Bären». PD

Auch die Besucher vermissen den «Bären»

Die Vorfreude sei riesig, sagt Marianne Signer. «Unglaublich, dass unser letzter Anlass schon fast ein Jahr her ist. Es ist toll, dass es endlich wieder losgehen kann.» Auch die «Bären»-Gäste würden sich darüber freuen.

«Viele Besucherinnen und Besucher haben uns immer wieder gefragt, wann sie endlich wieder kommen können.»

In den vergangenen Monaten hat das «Bärenteam» nun laufend nach Nachholterminen für die abgesagten Veranstaltungen gesucht. «Unser Ziel war es, dass wir keine Auftritte absagen müssen.» Teilweise habe man aufgrund von Terminkollisionen halt bis ins 2022 ausweichen müssen, sagt Signer. «Aber man findet immer eine Lösung.»

So handelt es sich beim Programm für die nächsten Monate nun grösstenteils um Anlässe, die bereits ein- oder zweimal verschoben werden mussten.

Kein Zertifikat, dafür Masken

Doch auch wenn es nun wieder tatsächlich Kultur im «Bären» geben wird: Vorbei ist die Coronakrise nicht. Das Schutzkonzept bleibt bestehen, die Kapazität im Lokal ist weiterhin reduziert. Statt 140 Plätze werden aktuell nur 80 vergeben. Es gilt zudem eine Sitz-, Abstands- und Maskenpflicht. Ein Covid-Zertifikat brauchen die Besucherinnen und Besucher vorerst nicht, wie Marianne Signer sagt.

«Wir schauen von Anlass zu Anlass, wie es weitergeht.»

Man wisse nach wie vor nicht, wie sich die Situation entwickle. «Wir hoffen, dass eine grössere Impfbereitschaft allenfalls zu weiteren Lockerungen führt.» Vor allem aber hoffe man, dass der «Bären» nicht wieder schliessen muss.

Als Privatbetrieb sei es schwierig gewesen, finanzielle Unterstützung zu erhalten, sagt Signer. Für die knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe man Kurzarbeit beantragen können. Es sei schön, dass nun nicht nur wieder die öffentlichen Veranstaltungen stattfinden können, sondern auch wieder private Feiern wie Hochzeiten und Firmenanlässe bei ihnen gebucht würden.

1762 erbaut, gehört der «Bären» zu den denkmalgeschützten Häusern Häggenschwils. Zum zehnjährigen Bestehen von «Kultur im Bären» liess Walter Sutter das Haus mitten im Dorf sanieren. Bild: Benjamin Manser (20.September 2016)

Nach wie vor auf der Suche nach einer Nachfolge

Schwierig gestaltet sich auch die Suche nach einer Nachfolgelösung. Denn «Bärenvater» Walter Sutter, der das ehemalige Restaurant mitten in Häggenschwil im Jahr 2000 gekauft und dieses in einen beliebten Ort für Kleinkunst verwandelt hat, möchte sein Lebenswerk altersbedingt in neue Hände übergeben. Angekündigt hatte der heute 77-Jährige dies bereits 2018. Nachdem keine Nachfolge gefunden wurde, sagte er Anfang 2020, er mache noch fünf Jahre weiter: «Kommt aber vorher jemand, der das Lokal übernehmen will, können wir gerne darüber reden.»

Anderthalb Jahre später hat sich nun nach wie vor nichts ergeben. Mit Corona sei die Suche nach einer Nachfolge für einen Kulturbetrieb umso schwieriger geworden, sagt Marianne Signer. Die Leute seien nun noch vorsichtiger. «Die Hoffnung ist aber nach wie vor gross, dass wir jemanden finden.»

Acrylbilder, Sixties-Sound und Zauberei Wie schon vor Corona bietet «Kultur im Bären» erneut ein abwechslungsreiches Programm. Nachdem Auftakt am 22. August mit der Appenzeller Balkan-Stobete findet am 29. August die Vernissage von Annemarie Graf statt. Die Künstlerin stellt ihre Acrylbilder aus. Die Ausstellung ist bis zum 12. September jeweils samstags und sonntags geöffnet. Am 3. und 4. September ist dann Musikkabarettist Lars Redlich aus Berlin im «Bären» zu Gast. Weiter auf dem Programm stehen der Zauberer und Mentalmagier Nicolai Friedrich sowie die Sixtiesband Les Sauterelles (bereits ausverkauft) und die Band Chris und Mike mit ihrer Boogie-Woogie-Show. Vom 14. bis 28. November zeigt zudem die Künstlerin Lou Nüssli ihre Werke im «Bären». Den Abschluss in diesem Jahr macht dann das Trio Fontane am 5. Dezember im Rahmen einer Klassik-Matinée. Und auch für das Jahr 2022 konnte Kultur im Bären bereits einige Künstlerinnen und Künstler verpflichten. Weitere Infos und Reservationen unter www.kulturimbaeren.ch. (woo)