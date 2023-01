Ruine Ramschwag wurde saniert und bekommt eine Aussichtsplattform

Häggenschwil In 74 Stufen zum Panoramaausblick: Die Burgruine Ramschwag erhält eine 17 Meter hohe Aussichtsplattform Für 95'000 Franken soll auf dem Turm eine Aussichtsplattform entstehen. Geldgeber sind Privatpersonen und Firmen aus der Region. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Die Sanierung der Burgruine Ramschwag dauerte rund ein halbes Jahr. Bild: Hans-Peter Eisenring

Eineinhalb Kilometer westlich der Gemeinde Häggenschwil thront die Burgruine Ramschwag auf einer steilen Anhöhe, hoch über der Sitter. Das rund 1000-jährige Wahrzeichen der Gemeinde wurde seit Mitte März saniert. Das war dringend nötig. Steine haben sich aus dem alten Gemäuer gelöst und die Sicherheit der Besucher gefährdet.

Seit Anfang November 2022 ist die ungefähr 650’000 Franken teure Sanierung nun abgeschlossen. Damit ist das Projekt Ramschwag aber noch nicht beendet. Die Gemeinde möchte die grösste und am besten erhaltene Ruine zwischen Wil und dem Bodensee um ein zusätzliches Erlebnis erweitern: eine Aussichtsplattform in 17 Metern Höhe.

«Verschiedene Ruinen unseres Landes verfügen bereits über Aussichtspunkte, welche von den Besucherinnen und Besuchern geschätzt werden und mehr Publikum anziehen», sagt der Gemeindepräsident Raffael Gemperle.

74 Stufen zum Ausblick über die Sitterlandschaft

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident von Häggenschwil. Bild: Tobias Garcia

Wie weit ist die Planung des Aussichtsplattform-Projektes fortgeschritten? Raffael Gemperle, Gemeindepräsident von Häggenschwil, sagt, die Gemeinde warte auf die Baubewilligung, was man als Formsache betrachte. Danach müsse noch die kantonale Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie das «Go» geben. «Das Fundament ist gesetzt. Wir sind sehr zuversichtlich im späten Frühling mit den Arbeiten beginnen zu können.»

Die Wendeltreppe innerhalb des Turms zu montieren sei keine grosse Sache, so Gemperle. Der Startschuss für die Plattform hänge von zwei Faktoren ab. Zum einen müsse das Wetter passen, sodass der Helikopter das Baumaterial zur Ruine fliegen könne, zum andern müsse man die Preisentwicklung für Stahl im Auge behalten.

95’000 Franken sind zur Finanzierung der Plattform nötig. Stand Anfang 2023 sind fast 80’000 Franken durch private Unterstützerinnen und Unterstützer zusammengekommen. Die Aussichtsplattform erreicht man über eine Wendeltreppe mit 74 Stufen innerhalb des Turms. Diese 74 Stufen hat die Gemeinde für je 500 Franken an Sponsoren «verkauft». Die Namen der Unterstützer werden auf den Stufen verewigt. In welcher Form werde noch definiert, sagt Gemeindepräsident Gemperle.

Er freut sich, dass alle 74 Stufen verkauft sind. «Viele Privatpersonen haben ganz gezielt eine Stufe ausgewählt. Zum Beispiel ihre Lieblingszahl, das Hochzeitsdatum oder den Jahrgang. Da sind lustige Wünsche auf uns zugekommen, wir haben versucht, alle zu erfüllen», erklärt Gemperle.

Eine zweite Feuerstelle für Wandervögel

Die Finanzierung der Aussichtsplattform übernehmen grösstenteils Firmen in der Region. 5000 Franken kostet ein Teilstück der Plattform. Noch fehlen 15'000 Franken. Gemperle hofft, dass die Unterstützer dafür aufkommen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der ausstehende Betrag über das Gemeindebudget finanziert, welches von der Bürgerversammlung abgesegnet werden muss.

Anfang November 2022 wurde das Baugerüst entfernt. Die Ruine Ramschwag erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. Auch die Feuerstelle, die während der Sanierung aus Sicherheitsgründen gesperrt war, ist ab sofort wieder offen und ist um einen zusätzlichen Grillplatz erweitert worden. Wenn die Finanzierung und der Baufortschritt weiterhin so klappen, wie es sich die Gemeinde Häggenschwil vorstellt, können sich interessierte Wandervögel im Sommer auf der neuen Aussichtsplattform an der weitläufigen Aussicht über der Sitterlandschaft erfreuen. Und entspannt eine Bratwurst bräteln.

Die Aussichtsplattform in Zahlen Gesamthöhe: 18 Meter

Höhe Aussichtsplattform: 17 Meter

Treppe: Wendeltreppe mit 74 Stufen und zwei Zwischenpodesten

Aussichtsplattform: 2 Meter Durchmesser

Material: Stahl

