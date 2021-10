Häggenschwil: Geplante Wohnungen im Pfaffengut sind noch zu teuer

Häggenschwil Die Wohnungen der geplanten Überbauung Pfaffengut sind noch zu teuer Mitten in Häggenschwil, auf einem Grundstück der katholischen Kirche, sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser mit 15 Mietwohnungen entstehen. Das Vorprojekt zeigt nun: Die vorgeschlagenen Mietzinsen sind extrem hoch für Häggenschwil. Perrine Woodtli 12.10.2021, 05.00 Uhr

Nebst den zwei neuen Mehrfamilienhäusern soll es auch einen neuen Spielplatz geben. Visualisierung: PD

Ein hübsches Einfamilienhäuschen im Grünen – für viele Familien ist das ein Traum. Für den Bau von Einfamilienhäusern fehlt aber immer mehr das Land, auch in der Gemeinde Häggenschwil. Die Nachfrage nach Einfamilienhausparzellen ist dort nach wie vor gross. Die Gemeinde kann diese aber nicht mehr decken. In Häggenschwil würden in den nächsten Jahren nicht mehr viele neue Einfamilienhäuser gebaut werden, sagte Gemeindepräsident Raffael Gemperle vor ein paar Monaten.