Häggenschwil «Die spannendste Baustelle in der Region»: Die Sanierung der Burgruine Ramschwag ist bald fertig – nun soll noch eine Aussichtsplattform realisiert werden Seit März werden die alten Mauern der Ruine Ramschwag in Häggenschwil erneuert. Im Oktober soll alles fertig sein. Und bereits steht das nächste Vorhaben in den Startlöchern: Wo einst die Ritter von Ramschwag hausten, soll nun eine Aussichtsplattform gebaut werden. Für diese sucht die Gemeinde Geldgeber. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 09.09.2022, 12.00 Uhr

Hier lebten einst die blutrünstigen Ritter von Ramschwag: Ursprünglich war die Ruine viel grösser. Teile der Burg sind im Laufe der Jahre bei Erdrutschen in die Sitter hinuntergestürzt. Donato Caspari (5. September 2022)

Auf dem Weg zu seinem Wahrzeichen zeigt sich Häggenschwil von seiner idyllischsten Seite. Die Sonne scheint zwischen den Obstbäumen hindurch, Kühe grasen auf der Wiese. Auf einem Feldweg geht es hinunter in den Wald. Schon bald ist das Hämmern zu hören, dann erscheint die Burgruine Ramschwag zwischen den Blättern der Bäume. Ein Gerüst kleidet das historische Kulturgut ein: Die rund 1000-jährige Ruine wird derzeit saniert.

Zuoberst auf dem Baugerüst steht ein Mann und winkt. Es ist nicht etwa der Burgherr, sondern Hans-Peter Eisenring. Wobei, irgendwie ist er doch ein bisschen Burgherr. Die Sanierung der baufälligen Ruine ist eine Herzensangelegenheit des ehemaligen Gemeindepräsidenten. Als Projektleiter besucht der 66-Jährige täglich die Baustelle, hilft mit – und erfreut sich am Fortschritt.

Projektleiter Hans-Peter Eisenring (links) und Gemeindepräsident Raffael Gemperle begutachten die neuesten Fortschritte auf der Baustelle. Donato Caspari (5. September 2022)

Die Arbeiten kämen sehr gut voran, sagt Eisenring, als er das Baugerüst hinuntersteigt. «Wir befinden uns im Zeitplan und werden im Oktober fertig sein.» Unten wartet mit wedelndem Schwanz seine Labradorhündin Pamina auf ihn. Auch Eisenrings Nachfolger Raffael Gemperle ist zufrieden mit der Arbeit. Der Gemeindepräsident legt den Kopf in den Nacken und begutachtet die bereits fertig renovierte Schildmauer, die neben dem Burgturm liegt und nun in alter Frische erstrahlt: «Sieht gut aus.»

Die Arbeiten an der Ruine Ramschwag, die zwei Kilometer östlich abgelegen von Häggenschwil liegt, laufen seit Mitte März. Die Sanierung wurde je länger, je dringender nötig. Die Burg, die im 10. oder 11. Jahrhundert erstellt wurde, hatte ihre besten Zeiten hinter sich. Der Mörtel bröckelte, Steine lösten sich aus dem alten Gemäuer.

Die Ruine Ramschwag ist das Wahrzeichen der Gemeinde Häggenschwil. Vor dem Turm ist die Schildmauer zu sehen. Solche Schildmauern dienten früher der Sicherung der Hauptangriffsseite. Donato Caspari (5. September 2022)

Sanierung ist grösstenteils Handarbeit

Durchschnittlich vier Arbeiter sind täglich auf der Baustelle im Wald. Am Boden mischt ein junger Mann soeben neuen Mörtel an, sein Kollege auf dem Baugerüst zieht den frisch gefüllten Eimer mit einem Seil nach oben. Zentimeter für Zentimeter entfernen die Arbeiter den bröckelnden Mörtel mit Schlagbohrern, ersetzen diesen in Handarbeit durch neuen Burgenmörtel aus Kalk, der bereits im Mittelalter zum Einsatz kam, und versiegeln die Mauern.

Teilweise mussten auch morsche – über 150 Kilogramm schwere – Sandsteine durch einen spezialisierten Steinmetz aus dem Gemäuer entfernt und durch neues Material ersetzt werden. «Sie machen einen tollen Job», sagt Eisenring mit anerkennendem Blick zu den Arbeitern:

«Diese Handarbeit können heute gar nicht mehr alle Maurer.»

Morsch waren auch die vier massiven Eichenbalken über dem Eingang zur Ruine, sie wurden ebenfalls ausgewechselt. Weiter musste unter anderem das Mauerwerk über dem Eingangsbereich mit rund vier Meter langen Dübeln gesichert werden, weil sich Risse gebildet hatten. Die «neue Ruine» werde nun sicher 200 Jahre halten, schätzt Eisenring. «Vermutlich länger.»

Mit der Sanierung soll die Ruine für die nächsten Generationen gerettet werden. Donato Caspari (5. September 2022)

Arbeiten in schwindelerregender Höhe

Seit dieser Woche sind nun auch die Seilarbeiter im Einsatz. Sie kümmern sich um das Turminnere. In diesem wird auf ein Gerüst verzichtet, weil nur wenige Stellen in einem schlechten Zustand sind, erklärt Eisenring. Die Arbeit der Höhenarbeiter sei «spektakulär».

Die Arbeiter müssen auf jeden Fall schwindelfrei sein. Zwei Männer hängen mit Hilfe von mehreren Seilen an den Steinwänden. Es ist ihr erster Tag im Turminneren. Sie befreien die Wände von Pflanzen, Wurzeln und Vogelnestern sowie losen Steinen. In den kommenden Tagen werden sie auch hier den bröckelnden Mörtel ersetzen.

Arbeiten in 18 Metern Höhe. Donato Caspari (5. September 2022)

Hans-Peter Eisenring und Raffael Gemperle stehen zuoberst auf dem Baugerüst. Von hier kann man den beiden Seilarbeitern auf die Finger schauen – und zusätzlich eine wunderschöne Aussicht auf die Sitter und die Landschaft geniessen. Der Turm ist 18 Meter hoch. Da die Ruine aber auf einer steilen Anhöhe über der Sitter thront, hat man das Gefühl, noch viel weiter oben zu sein. Eisenring lässt seinen Blick rundherum schweifen:

«Das ist die wohl spannendste Baustelle in der Region derzeit.»

Sie bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Da das Gelände nur auf einem Feldweg erreichbar ist, muss das Material mit Helikoptern geliefert werden. Rund 150 Flüge waren bisher nötig.

Das Material für die Sanierung wird in der Luft geliefert. Donato Caspari (5. September 2022)

Kosten liegen im Rahmen

600'000 Franken kostet die Sanierung des Denkmals. «Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass es zu Mehrkosten kommt», sagt Gemperle. Sicherheit werde aber erst die Schlussabrechnung bringen. Finanziert wird die Sanierung von Bund und Kanton sowie von Stiftungen und privaten Spenden. Zudem tätigte die Gemeinde für die Sanierung in den vergangenen Jahren Rückstellungen in der Höhe von 100’000 Franken.

Die Gemeinde kann zudem auf Freiwillige zählen. In den vergangenen Monaten hätten immer wieder Dorfbewohnerinnen und -bewohner mit angepackt, sagt Eisenring. «Wir haben zusammen unter anderem die kleineren Mauern rund um die Ramschwag von Pflanzen befreit.» Man werde zudem noch den Zugang zur Ruine verbessern. Auf der Baustelle werden auch Lehrlinge eingesetzt. «Damit können ebenfalls beträchtlich Kosten eingespart werden.»

Tag der offenen Baustelle Wer die Baustelle der Ruine Ramschwag in Häggenschwil selber einmal begehen möchte, hat diesen Samstag, 10. September, die Gelegenheit dazu. Die Gemeinde lädt Interessierte zwischen 13 und 16 Uhr zu einem Tag der offenen Baustelle ein. Die Arbeiter werden vor Ort zeigen, wie die alten Steinmauern fachgerecht saniert werden. (woo)

Aussichtsplattform für weitere 95'000 Franken

Mit der Sanierung, die bald abgeschlossen werden kann, ist das Projekt Ramschwag noch nicht zu Ende: Die Gemeinde will oben im Turm eine Aussichtsplattform realisieren. Zu dieser gelangt man über eine Spindeltreppe aus Stahl. Ziel ist es, die Aussichtsplattform bis im nächsten Frühling zu realisieren. Kostenpunkt: 95’000 Franken.

Die Finanzierung will die Gemeinde in erster Linie mit Spendengeldern sichern. Interessierte können einen Teil der Aussichtsplattform (5000 Franken) oder eine oder mehrere der 74 Treppenstufen (500 Franken pro Stufe) «kaufen». Die Namen der Spenderinnen und Spender werden auf der Plattform oder den Stufen verewigt.

Vom Turm – und damit auch von der geplanten Aussichtsplattform – hat man eine gute Sicht. Donato Caspari (5. September 2022)

Es ist natürlich aber auch möglich, das Projekt als Gönner zu unterstützen – und selber einen Betrag zu wählen. Interessierte haben bis Ende September Zeit, sich zu melden. «Wir nehmen natürlich auch nachher noch Spenden an, jedoch wollen wir Ende Monat grob wissen, wo wir stehen», sagt Gemperle. «Dann wissen wir, ob wir allenfalls noch einen Betrag ins Budget der Gemeinde aufnehmen müssen.»

Aktuell habe man bereits 50'000 Franken zusammen – unter anderem dank privater Unterstützerinnen und Unterstützer sowie eines Beitrags der Raiffeisenbank. Die Gemeinde habe zudem weitere Anfragen offen bei potenziellen Geldgebern, so Gemperle.

Über eine Spindeltreppe bis zuoberst auf den Turm hinauf: So lautet der Plan der Gemeinde. Donato Caspari (5. September 2022)

