GÜTERVERKEHR Gossau bezieht Position in Bern: «Ein Logistikhub in dieser Dimension ist ohne Autobahnanschluss so nicht machbar» Der Gossauer Stadtrat signalisiert dem Bund, dass ein Logistikhub nur mit einem Autobahnanschluss Gossau-Ost realistisch ist. Er will verhindern, dass der Verkehr im Zentrum weiter zunimmt. Sandro Büchler 07.12.2020, 17.19 Uhr

Beim Bahnhof Gossau werden pro Tag rund 50 Container von der Schiene auf Lastwagen umgeladen. Doch das Gütervolumen steigt mehr und mehr. Jetzt soll ein viel grösserer Logistikhub weiter im Osten von Gossau Abhilfe schaffen.

Bild: Benjamin Manser (15. August 2018)

Die Zukunft des Ostschweizer Güterverkehrs liegt irgendwo im Osten von Gossau. «Wo genau der Logistikhub entstehen soll, wissen wir noch nicht genau», sagt der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella. Zwar ist der künftige Standort für die Transportzukunft der Ostschweiz noch offen, doch schon jetzt versucht der Gossauer Stadtrat, in Bern Position zu beziehen. «Kein Logistikhub ohne Autobahnanschluss», lautet die Losung von Giella.

Der Bund plant die nationale Zukunft der Güter- und Warenströme. Auf Bundesebene legt ein Sachplan die langfristige Entwicklung des Verkehrs auf Schiene, Strasse, Wasser und in der Luft fest. Dabei überarbeitet der Bund aktuell die Teile Schiene und Strasse und hat kürzlich zur Vernehmlassung des Sachplans eingeladen. Im Sachplan Verkehr aufgeführt: ein Logistikhub in Gossau.

Ein Logistikhub gar unterirdisch?

Dabei handelt es sich um eine grosse Umladestation von der Schiene auf die Strasse und umgekehrt. Ein solches Terminal gibt es auch bereits in Gossau, östlich des Bahnhofs, hinter dem BBC.

Dort werden seit fünf Jahren Container von der Schiene auf Lastwagen geladen, rund 50 Container jeden Tag. Die Migros transportiert etwa Tiefkühlprodukte aus dem solothurnischen Zentrallager nach Gossau. Die weitere Verteilung zu den Migros-Filialen in der Ostschweiz geschieht mit dem Lastwagen. 2,2 Millionen Franken hatte SBB Cargo 2015 in den Ausbau des kombinierten Verkehrs in Gossau investiert.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident von Gossau, parteilos

Bild: PD

Das Gütervolumen steigt stetig. Giella sagt:

«Der Cargohub kann nicht mehr weiter ausgebaut werden.»

Deshalb unterstützt der Gossauer Stadtpräsident die Pläne des Bundes für einen Logistikhub im Industriequartier zwischen Gossau und Winkeln. «Ein solcher Hub ist viel grösser und kann ganz andere Bedürfnisse der Transportunternehmen abdecken.»

Und wird dereinst ein grosser Logistikhub gebaut, wäre eine Anbindung an «Cargo sous terrain» – dem unterirdischen, digitalen, nationalen Logistiksystem der Zukunft – realistisch, so der Stadtpräsident. «Die Kombination eines Transportterminals über und unter dem Boden ist durchaus denkbar.»

Wirtschaft meldet Bedürfnis an

Noch sind die Pläne von SBB Cargo allerdings vage, sind eher eine Skizze. Auch wann der Hub umgesetzt werden soll, lässt sich erst grob abschätzen. Der Sachplan des Bundes hat einen Zeithorizont bis 2050. «Seitens der Wirtschaft besteht ein grosses Bedürfnis», sagt Giella.

Hier irgendwo könnte der Logistikhub Realität werden. Gossaus Osten aus der Vogelperspektive: Links das Industriegebiet mit den Verteilzentralen von Coop und Migros, im Vordergrund das Oberdorf und rechts die Autobahn von St.Gallen nach Wil, Winterthur und Zürich. Bild: Michel Canonica (26. April 2019)

Ein solcher Hub erzeugt aber auch viel Verkehr, insbesondere Schwerverkehr. Deshalb ist der Autobahnanschluss Gossau-Ost für den Gossauer Stadtrat eine zwingende Voraussetzung für den geplanten Hub.

«Nur damit kann verhindert werden, dass sich die verkehrliche Situation im Stadtzentrum verschlechtert.»

Kein Verständnis habe der Stadtrat deshalb, dass der Bund den Anschluss nicht in Zusammenhang mit dem Hub setzt.

Im Entwurf des Sachplans Verkehr stehe überhaupt nichts zur Verkehrsführung des Hubs, kritisiert Giella. Die Strassen rund um Gossau kämen schon jetzt an die Kapazitätsgrenzen, seien oft verstopft. «Ein Logistikhub in dieser Dimension ist ohne Autobahnanschluss so nicht machbar», sagt der Stadtpräsident. Die Umladestation müsse insbesondere auch für die Wirtschaft erfolgversprechend sein.

«Es bringt ja nichts, wenn wir ein modernes Terminal haben, aber die Lastwagen nachher im Stau stecken.»

Chance für die ganze Region

Der Logistikhub sei nicht nur für Gossau und St.Gallen, sondern für die ganze Region eine grosse Chance. Dazu müsse er aber in einer gescheiten Verkehrskonzeption eingebettet sein, so Giella. Er erwarte nun von den zuständigen Bundesämtern, dass sie den Autobahnanschluss Gossau-Ost im Verkehrssachplan berücksichtigen. Abhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage die Planung des Hubs erfolgt, werde die Stadt mögliche Schritte prüfen.

Stadtpräsident Wolfgang Giella hofft, dass der Wink mit dem Zaunpfahl für einen Autobahnanschluss in Bern Beachtung findet.

«Denn die Belastungen für Gossau sollen nicht steigen, sondern die Stadt vom Verkehr entlastet werden.»