Güterbahnhofareal «Die SP verhält sich undemokratisch»: Befürworter und Gegner der Teilspange bringen sich in Stellung Kaum haben Kanton und Stadt bekanntgegeben, die Testplanung am Güterbahnhofareal in St.Gallen zu starten, regt sich heftiger Widerstand. Während die einen den sofortigen Stopp der Testplanung fordern, bringen die anderen das Ergebnis der Volksabstimmung ins Spiel. Eine Umfrage unter Parteien und Verbänden. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie soll das St.Galler Güterbahnhofareal dereinst aussehen? Stadt und Kanton starten die Testplanung, die das herausfinden soll. Bild: Ralph Ribi (19. Mai 2021)

Am Dienstag stellten Stadt und Kanton den nächsten Schritt in Sachen «Engpassbeseitigung» vor: Bis kommenden Sommer soll eine Testplanung herausfinden, wo und wie die geplanten Autobahnanschluss-Zubringer realisiert und wie das Güterbahnhofareal in St.Gallen überbaut und genutzt werden kann.