Güsel Die Gemeinde Mörschwil will den Abfall in den Untergrund verbannen – und dafür 820'000 Franken ausgeben Immer mehr Gemeinden setzen bei der Abfallentsorgung auf Unterflurbehälter. Nun auch Mörschwil: Für bis zu 820'000 Franken will die Gemeinde in den nächsten Jahren flächendeckend Unterflurcontainer einführen. Doch wieso braucht es das? Michel Burtscher 13.02.2021, 05.00 Uhr

Wie hier in Gossau sollen auch in Mörschwil in den nächsten Jahren Unterflurbehälter für die Abfallsäcke entstehen. Bild: Hanspeter Schiess (19. Februar 2019)

Die Abfallsäcke sollen vom Strassenrand verschwinden – und stattdessen im Untergrund landen: Der Mörschwiler Gemeinderat will in den nächsten Jahren flächendeckend Unterflurbehälter einführen, 40 sollen es am Ende sein auf dem ganzen Gemeindegebiet.

Dafür hat er einen Rahmenkredit von 820'000 Franken in die Investitionsrechnung 2021 aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die A-Region, die in den meisten Gemeinden der Regionen St.Gallen und Rorschach die Abfallsammlung organisiert, beteiligt sich voraussichtlich mit 78'000 Franken am Projekt.

Ein Drittel der Container soll auf öffentlichem Grund entstehen

Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Bild: Tobias Garcia

Und es soll auch schon bald losgehen: Der Gemeinderat will die ersten Behälter auf öffentlichem Grund noch dieses Jahr bauen. 2020 hat er ein Konzept für die Unterflurcontainer ausgearbeitet, potenzielle Standorte wurden in einem Übersichtsplan festgehalten. Wenn immer möglich werde man die Unterflurbehälter auf öffentlichem Grund realisieren, sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger auf Anfrage.

Sie schätzt, dass dies bei rund einem Drittel der Container der Fall sein wird. Der Rest soll auf privaten Grundstücken gebaut werden. Mit deren Eigentümern werde man frühzeitig das Gespräch suchen. Wäger betont:

«Sie erhalten von der Gemeinde selbstverständlich eine Entschädigung.»

Unterflurcontainer lösen klassische Abfallsammlung ab

Bis alle 40 Unterflurbehälter gebaut sind, wird es aber noch eine Weile dauern. Die Gemeindepräsidentin rechnet mit rund sechs bis acht Jahren. Das Ziel ist jedoch klar: Die klassische Kehrichtsammlung soll nach der Umsetzung aller Unterflurbehälter überflüssig werden. Abfallsäcke, die am Strassenrand stehen, werden dann nicht mehr mitgenommen. Doch wieso dieser Systemwechsel? Reagiert man damit auf Forderungen aus der Bevölkerung? «Nein», sagt Wäger. Der Gemeinderat habe dieses Projekt von sich aus in die Wege geleitet, , da es auch ein Ziel der A-Region sei.

Schweizweit würden Unterflurbehälter immer mehr an Bedeutung gewinnen, so die Gemeindepräsidentin. Gegenüber der herkömmlichen Kehrichtsammlung hätten sie den Vorteil, dass die Anwohner ihren Abfall jederzeit abgeben könnten. Zudem würden die Container zur Sauberkeit der Umgebung beitragen, weil es keine Probleme mehr gebe mit beschädigten Säcken, deren Inhalt dann auf der Strasse herumliege.

Flächendeckendes Konzept ist in verschiedenen Gemeinden ein Thema

Thomas Huber, Geschäftsführer A-Region. Bild: PD

Es scheint vielerorts ein Bedürfnis zu sein, den Abfall nicht mehr nur an einem fixen Tag entsorgen zu können. Denn Unterflurbehälter sind nicht nur in Mörschwil ein Thema. Verschiedene Gemeinden wie etwa Rorschacherberg oder Waldkirch würden sich auch schon intensiv mit einem flächendeckenden Konzept befassen, sagt Thomas Huber, Geschäftsführer der A-Region.

Weit ist diesbezüglich die Gemeinde Häggenschwil. In den Dorfteilen Häggenschwil und Lömmenschwil fänden sich keine Säcke mehr am Strassenrand, ausserhalb gebe es noch vereinzelte, sagt Huber. Die Kehrroute sei angepasst worden, in einzelne Quartiere müsse nun nicht mehr gefahren werden.

Hier hat es die meisten Unterflurcontainer In absoluten Zahlen ist derzeit – wenig überraschend –St.Gallen Spitzenreiterin bei den Unterflurbehältern. Auf Stadtgebiet gibt es 385 von ihnen. In Gossau wurden in den letzten Jahren 115 solche Container gebaut. In den restlichen Gemeinden der Regionen St.Gallen und Rorschach ist die A-Region zuständig für die Abfallentsorgung. Sie erhebt, wie viele bewilligte oder mehrheitlich erstellte öffentliche Unterflurbehälter es gibt. Die Statistik zeigt: In Rorschach beträgt deren Zahl derzeit 23, in Gaiserwald sind es 18. Danach folgen Thal (17), Tübach (11), Goldach (10), Häggenschwil (9), Berg (5), Rorschacherberg (4), Wittenbach und Muolen (je 2). Keine öffentlichen Unterflurbehälter weist die Statistik für Waldkirch, Mörschwil, Andwil, Steinach, Eggersriet, Horn und Untereggen aus. In diesen Zahlen nicht enthalten sind private Container, die es in verschiedenen Gemeinden gibt. (mbu)

Ein Abbau des Service public – oder das Gegenteil?

Es gebe aber durchaus Leute, sagt Huber, die sich an den Unterflurbehältern stören. «Sie beklagen einen Abbau des Service public, wenn der Sack nicht mehr vor ihrem Haus eingesammelt wird.» Dem hält er entgegen, die Standorte seien so gewählt, dass viele diese gut erreichen könnten. Zudem würden diese Personen übersehen, dass der Sack nun jederzeit abgegeben werden könne. «Der Service public wird also eher ausgedehnt», so Huber.

Dann gebe es auch Personen, die in der Nähe von geplanten Standorten wohnten und befürchteten, dass es dann stinke. In der Sommerzeit könne das tatsächlich eintreffen, aber meist nur in einem Abstand von einem bis zwei Metern. «Dabei hängt es auch stark davon ab, ob die Gemeinde etwa Speisereste mit dem Grüngut sammelt oder ob diese in den Kehricht zu werfen sind.»

Anwohner zeigen Disziplin

Bei Unterflurbehältern ist es indes einfacher, Dinge hineinzuwerfen, die eigentlich nicht hineingehören. Huber sagt, die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die Anwohner die Umstellung gut vollzogen hätten. Es gebe nur noch vereinzelte falsche Säcke in den Behältern. Futtermittelsäcke und schwarze Säcke mit Gebührenmarken sind seit 2020 nicht mehr gestattet, es dürfen nur noch offizielle Gebührensäcke verwendet werden.

«Falsche Säcke fallen auf», sagt Huber. Finde man eine Adresse, dann werde der Verursacher entsprechend informiert oder direkt gebüsst. Dafür sind die Gemeinden zuständig. «Bis heute zeigen die Anwohner aber eine gute Disziplin und die Zahl solcher Fälle nimmt ab», betont er.