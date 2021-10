Der Wohnraum in St.Gallen ist im Vergleich günstig

Günstige Wohnungen Mieten in der Stadt St.Gallen sind günstig, trotzdem zahlen viele Haushalte zu viel In der Stadt St.Gallen sind die Mietzinse vergleichsweise tief. Das bedeutet aber nicht, dass es für Personen mit tiefem Einkommen leicht ist, eine passende Wohnung zu finden. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Rund vier von fünf Wohnungen in der Stadt St.Gallen sind 40 Jahre alt oder älter. Bild: Getty

Seit einigen Tagen kann Anton vor lauter Sorgen kaum noch schlafen. Seine derzeitige Wohnung in St.Gallen ist zu teuer, er benötigt eine neue. Maximal 800 Franken darf sie kosten. Eine Herausforderung, die viel Geduld erfordert, denn er ist Sozialhilfebezüger mit Einträgen im Betreibungsregister. Vermieterinnen und Vermieter lehnen ihn wegen der Betreibungen ab. Das Mietzinsdepot von ein, zwei Monatsmieten ist für ihn oft zu hoch.

Anton ist eine fiktive Person, das Beispiel aber real. Und nicht nur für Personen, die Sozialhilfe beziehen, kann die Wohnungssuche schwierig sein. Auch Arbeitnehmende mit geringem Einkommen, Alleinerziehende oder Pensionäre, die Ergänzungsleistungen beziehen, sind auf günstige Wohnungen angewiesen.

Die Situation in St.Gallen ist gut

Hat es genügend günstige Wohnungen in St.Gallen? Mit dieser Frage setzt sich der Stadtrat in einem Postulatsbericht auseinander. Die Diskussion darüber ist für die nächste Stadtparlamentssitzung vom 2. November angesetzt.

Auf den ersten Blick schneidet die Stadt St.Gallen punkto günstigen Wohnraums gut ab. Dies vor allem, wenn es um die sogenannte Anlagenkostenlimite geht. Sehr vereinfacht ausgedrückt, ist diese ein Indikator für günstigen Wohnraum bei Neubauten. Der Bund legt die Werte für jede Gemeinde fest. Dabei wird auch die sogenannte Kostenmiete berücksichtigt. Bei dieser darf der Mietzins nur die effektiven Kosten decken. Die Vermieterin erzielt also keinen oder nur einen geringen Gewinn. Zur Kostenmiete verpflichten sich jeweils Wohnbaugenossenschaften.

Vergleicht man die durchschnittlichen Nettomietpreise, also ohne Nebenkosten, mit der Anlagenkostenlimite für die Stadt, zeigt sich: Die mittleren Mietzinsen liegen alle unter dieser Limite (siehe Grafik).

Der Stadtrat folgert daraus: «Die Mietpreise in der Stadt St.Gallen sind günstig.»

Jeder Vierte gibt zu viel für die Miete aus

Komplizierter wird es bei der Drittelregel. Die Wohnkosten sollten nicht mehr als einen Drittel des verfügbaren Einkommens ausmachen. Über alle Haushalte der Stadt gesehen, wendet die Hälfte der Mieterinnen und Mieter bis zu einem Fünftel des Budgets für die Miete auf. Das zeigen Daten der kantonalen Fachstelle für Statistik.

Gleichzeitig liegt der Anteil der Haushalte, die mehr als einen Drittel ihres Einkommens für Mietkosten ausgeben, bei 28,1 Prozent. Oder anders gesagt: Jeder vierte Haushalt in der Stadt hält die Drittelregel nicht ein. Enthalten sind hier jedoch auch Studierende, die zum Beispiel von ihren Eltern unterstützt werden.

Peter Olibet, Co-Präsident der städtischen SP, setzt sich für günstige Wohnungen in der Stadt ein. Er sagt zu dieser Zahl: «Wohnen wird nicht als Grundrecht angesehen, sondern es geht um die Rendite.»

Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (7. Januar 2020)

Vom Stadtrat erwartete er, dass die Stadt künftig aktiv am Wohnungsmarkt wird und Immobilien kauft, «um sie der Spekulation zu entziehen». Die Frage, wie die Stadt künftig am Immobilienmarkt agieren und wie sie ihr Immobilienportfolio bewirtschaftet soll, wird derzeit geklärt. Der Stadtrat ist daran, eine Liegenschaftenstrategie zu erarbeiten. Für Olibet ist jetzt, solange der Markt noch entspannt ist, der richtige Moment für die Stadt, aktiv zu werden.

Günstige Wohnungen, aber schlecht ausgestattet

Dass die Wohnungen in St.Gallen vergleichsweise günstig sind, hat zwei Gründe. Erstens die hohe Leerwohnungsziffer. Im Juni standen in der St.Gallen 2,7 Prozent aller Wohnungen leer. Zum Vergleich: In der gesamten Schweiz waren es 1,5 Prozent. Der Markt ist also entspannt. Zweitens die vielen Altbauten. 79 Prozent aller Wohnungen in der Stadt sind 40 Jahre alt oder älter. Viele Wohnungen stehen genau deshalb leer: weil sie alt sind, schlecht isoliert, schlecht ausgestattet. Und der Mietzins für solche Wohnungen kann nicht hoch sein.

Viele freie Wohnungen machen die Suche aber nicht unbedingt einfacher. Für einen IV-Bezüger oder eine Seniorin zum Beispiel, die aus gesundheitlichen Gründen einen Lift und eine möglichst barrierefreie Wohnung benötigen, bleibt es schwierig. Dazu kommt: Je geringer ein Einkommen, desto tiefer sollte der Anteil der Mietkosten am Gesamtbudget sein. Das sagt Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz, auf Anfrage. Denn zur Miete kommen weitere Fixkosten wie etwa die Krankenkassenprämie.

Bei der Pro Senectute Stadt St.Gallen melden sich oft Leute und bitten um Hilfe bei der Wohnungssuche. Häufig sind es Pensionärinnen und Pensionäre, die Ergänzungsleistungen erhalten. Roberto Bertozzi, Mitglied der Stellenleitung, sagt: «In St.Gallen gibt es vergleichsweise viele preisgünstige Wohnungen.» Aber:

«Je höher die Anforderungen an die Wohnung, umso schwieriger wird es.»

Roberto Bertozzi, Mitglied Stellenleitung Pro Senectute Stadt St.Gallen. Bild: PD/Hausamann

Die grosse Schwierigkeit ist die Kombination aus günstig und geeignet. Eine schwellenlose Wohnung mit Lift befindet sich eher in einem Neubau und ist dementsprechend teurer. Trotzdem sagt Bertozzi: «Mit genügend Zeit findet man in den meisten Fällen eine Lösung, die stimmt.»

Geduld und Kompromisse sind nötig

Auch Heinz Indermaur, Leiter der Sozialen Dienste, sagt, eine längere Suche nach einer passenden und bezahlbaren Wohnung könne vorkommen. Unter Umständen brauche es mehrere Anläufe, bis man einen Vermieter finde, der einem trotz Sozialhilfebezug und allfälliger Betreibungen eine Wohnung vermietet und der auf ein Mietzinsdepot verzichtet.

Heinz Indermaur, Leiter der Dienststelle Soziale Dienste der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Für Notsituationen hat die Sozialhilfe einige Wohnungen gemietet. Diese werden laut Indermaur an Personen untervermietet, die Sozialhilfe beziehen und trotz grosser Bemühungen keine eigene Wohnung finden oder die nur begleitet wohnfähig sind.

Mit viel Geduld und vielleicht etwas Hilfe dürfte also auch Anton eine bezahlbare Wohnung finden. Auch wenn er wohl einige Abstriche bei der Ausstattung machen muss.