Nach überraschender Wahlempfehlung für Markus Buschor: St.Galler Grüne verteidigen Entscheid, SP und Maria Pappa sind irritiert

Die Grünen empfehlen den parteilosen Markus Buschor zur Wahl ins Stadtpräsidium – und nicht wie erwartet die Sozialdemokratin Maria Pappa. Die SP und ihre Kandidatin sind enttäuscht, die Grünen verteidigen den Entscheid trotz Widerspruch ihrer Jungpartei. Luca Ghiselli 24.08.2020, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überraschung im links-grünen Lager: Die Grünen unterstützen im Kampf ums St.Galler Stadtpräsidium nicht etwa Baudirektorin Maria Pappa (SP), sondern den parteilosen Schuldirektor Markus Buschor. Urs Bucher

Der Spätsommer ist noch nicht vorbei, und schon hat der St.Galler Wahlherbst seine erste faustdicke Überraschung: Die Mitgliederversammlung der Grünen Stadt St.Gallen hat nach einem Kandidatenhearing am Samstag entschieden, den parteilosen Schuldirektor Markus Buschor zur Wahl ins Stadtpräsidium zu empfehlen.

Dies, obwohl mit der sozialdemokratischen Baudirektorin Maria Pappa eine Kandidatin zur Auswahl stand, die den Grünen von ihren Positionen her mindestens so nah ist wie Buschor. Kommt hinzu: Pappa könnte im Herbst als erste Frau überhaupt als St.Galler Stadtpräsidentin gewählt werden.

Grüne: «Markus Buschor hat mehr überzeugt»

Franziska Ryser, Nationalrätin und Co-Präsidentin der Grünen Stadt St.Gallen. Peter Schneider / KEYSTONE

Franziska Ryser, Nationalrätin und Co-Präsidentin der Grünen Stadt St.Gallen, sagt auf Anfrage, für die Wahl ins Stadtpräsidium ständen mit Maria Pappa und Markus Buschor «zwei Kandidaten zur Verfügung, die dezidiert progressive und linke Politik betreiben». «Aus grüner Sicht sind beide valable Kandidaturen», sagt Ryser. Warum fiel die Wahl dann auf Buschor? «Er hat am Hearing mehr überzeugt und dargelegt, dass er Nachhaltigkeit als Querschnittsthema versteht.» Das habe er auch in den vergangenen acht Jahren im Stadtrat unter Beweis gestellt. Es sei im Übrigen nicht so, dass Maria Pappa bei den Mitgliedern der Grünen nicht auch gepunktet hätte.

Entsprechend knapp sei das Resultat an der Mitgliederversammlung der Grünen ausgefallen: 13 Stimmen fielen auf Buschor, 11 Stimmen auf Pappa. FDP-Kandidat Mathias Gabathuler ging leer aus. «Gerade unter grünen Frauen herrscht die Überzeugung vor, dass es Zeit sei für die erste Stadtpräsidentin», sagt Ryser. Aber: Markus Buschor habe seine grüne und soziale Haltung konzis vertreten und so eine Mehrheit der Mitglieder überzeugt.

«Als Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident gilt es auch, die Stadt gegen aussen zu vertreten. Markus Buschor würde das kompetent und integer tun», zeigt sich Ryser überzeugt. Sie ist ausserdem zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen SP und Grünen in der Stadtpolitik auch weiterhin funktioniere. Sie sagt:

«2017 hat die SP die grüne Kandidatin bei den Stadtratswahlen ebenfalls nicht unterstützt. Die Zusammenarbeit wurde deshalb nicht schlechter.»

Anders sehen das die Jungen Grünen. In einem Communiqué heisst es, sie seien mit dem Entscheid nicht einverstanden. «Es braucht eine feministische Stimme im Stadtpräsidium», lässt sich Co-Präsidentin Rebekka Schmid zitieren. Und auch bei Themen wie der Raumplanung und gesellschaftspolitischen Fragen überzeugte Maria Pappa die grüne Jungpartei mehr als ihre Konkurrenten.

Peter Olibet, Präsident SP Stadt St.Gallen. Ralph Ribi

Bei den Sozialdemokraten ärgert man sich über die grüne Wahlempfehlung. Stadtparteipräsident Peter Olibet findet es schade, dass die Grünen sich nicht für eine kompetente, linke Frau ausgesprochen haben. Aber: «Das muss man akzeptieren.» Man habe bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung der Grünen um die Sympathien in der Partei für Buschor gewusst. «Die Wahlempfehlung ist trotzdem eine Überraschung.» Und: «Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Maria Pappa aus linker Sicht die einzig richtige Wahl für das Stadtpräsidium ist.»

SP-Stadtparlamentarierin Jenny Heeb. Ralph Ribi

Auch SP-Stadtparlamentarierin Jenny Heeb findet die Wahlempfehlung der Grünen «irritierend». Heeb engagiert sich im Frauenstreik-Kollektiv für Gleichstellungsfragen und kann nicht nachvollziehen, warum die Grünen sich gegen die linke, weibliche Kandidatur entschieden haben.

«Das zeigt, dass wir weit weg sind von Frauenförderung – auch links der Mitte.»

Die Empfehlung der Grünen sei ein schlechtes Signal, zumal Pappa Anliegen vertrete, die sich die Grünen «auf die Fahne schreiben».

Ähnlich tönt es bei Andrea Hornstein, der einzigen Vertreterin der Politischen Frauengruppe (PFG) im Stadtparlament. Der Entscheid der Grünen sei nur schwer nachzuvollziehen, habe Maria Pappa doch in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie die Kompetenz für das Amt mitbringe. Ausserdem habe sie sich konsequent für ökologische Anliegen eingesetzt. «Aber man muss das akzeptieren.»

Pappa verwundert, Buschor hocherfreut

Auch Stadträtin Maria Pappa selbst kann sich die Wahlempfehlung der Grünen nicht erklären.

«Ich habe in den vergangenen vier Jahren bewiesen, dass ich grüne Anliegen genauso stark gewichte.»

Als Beispiele führt sie das Burgweierareal, das Umweltkonzept und die Baumschutzstrategie an. Entscheide man sich trotz grosser politischer Übereinstimmungen gegen eine Kandidatin, brauche es gute Argumente. «Diese fehlen jedoch.» Zur Frauenfrage sagt Pappa:

«Selbst wenn die Grünen uns die gleiche Qualifikation zusprechen, hätten sie aufgrund ihrer eigenen politischen Forderungen die Frau fördern sollen.»

Markus Buschor schreibt auf Anfrage, die Wahlempfehlung der Grünen freue ihn sehr. «Sie ist eine wertvolle Aussage einer engagierten Partei an die Wählerinnen und Wähler.» Die Empfehlung verstehe er als Anerkennung seiner Arbeit. Buschor sagt:

«Sie ist mir Ansporn weit über den Wahlsonntag hinaus.»

Als Stadtrat seien ihm Umweltanliegen wichtig. Ist er als Parteiloser besonders auf Empfehlungen etablierter Parteien angewiesen? «Ich baue wie andere Kandidaten auch auf Unterstützung von verschiedenen Seiten.»