Goldach bekommt eine 65 Millionen Franken teure Fabrikhalle

Grundsteinlegung 65-Millionen-Grossprojekt am See lanciert: Im Goldacher Thannäcker baut die L.Kellenberger&Co. AG eine 18'000 Quadratmeter grosse Fertigungshalle Im Goldacher Thannäcker wurde der Grundstein für die neue Fabrik des Schweizer Schleifmaschinenhersteller Kellenberger (Hardinge) gelegt. Der weltweit tätige Konzern fasst seine drei bisherigen Standorte in der Ostschweiz, St. Gallen, Wittenbach und Romanshorn, an der neuen Produktionsstätte zusammen. Geplant wurde die 65 Millionen Franken teure Halle vom Schweizer Architekturbüro Carlos Martinez Architekten mit Sitz in Rorschach. Rudolf Hirtl 23.08.2021, 13.00 Uhr

So wird die vom Schweizer Architekturbüro Carlos Martinez Architekten, Rorschach, geplante Fabrikhalle nach der Erstellung aussehen. Visualisierung: PD

Der Schweizer Schleifmaschinenhersteller Kellenberger (Hardinge) hat im Januar 2020 bekannt gegeben, dass er seine drei bisherigen Standorte in der Ostschweiz, St.Gallen, Wittenbach und Romanshorn, an einer neuen Produktionsstätte zusammenfassen wird. Das neue Headquarter wird in Goldach im Gebiet Tannäcker errichtet und bietet auf rund 25000 Quadratmetern Fläche Platz für Vertrieb, R&D, Produktion, Montage, Lager und Administration.

Regierungsrat Beat Tinner am Spaten

Auf den rund 18'000 Quadratmetern der Fertigungshalle werden ausserdem der Spindelbau, die Schleiferei und der Messbereich sowie ein grosser Showroom und eine Lehrwerkstatt einen zentralen Platz finden. Nun hat am Bodensee für dieses 65 Millionen Franken teure Grossprojekt die Grundsteinlegung stattgefunden; dies im Beisein von CEO Viktor Gaspar, dem Goldacher Gemeindepräsidenten Dominik Gemperli und dem Regierungsrat des Kantons St. Gallen, Beat Tinner.

Auch Kellerberger-CEO Viktor Gaspar (Mitte) und Regierungsrat Beat Tinner (links) greifen bei der Grundsteinlegung zur Schaufel. Bild: PD

Der Bau der neuen Fabrik ist laut Mitteilung des Unternehmens ein Bekenntnis zum Standort Ostschweiz, wobei der Zuzug für Goldach eine grosse Wertschöpfung und eine Aufwertung für das Industrieareal biete, das im Zuge des Baus mit einer neuen Strasse und Buslinie an den öffentlichen Verkehr angeschlossen wurde.

4,3 Millionen Franken für Erschliessung investiert

Der neue Standort wird laut der L.Kellenberger&Co. AG die Fertigung und Montage aller Schleifmaschinen-Marken an einem Ort vereinen und damit weitere Synergien schaffen Von Bedeutung für die ganze Region am See Gemeindepräsident Dominik spricht im Zusammenhang mit der Grundsteinlegung von einer sehr hohen Bedeutung nicht nur für Goldach. Er sagt:

«Die Schaffung von rund 300 neuen Arbeitsplätzen für Menschen in der ganzen Region ist eine super Sache. Ausserdem wird das Industriegebiet im Gebiet Thannäcker mit der Ansiedlung eines weiteren, wertschöpfenden Industriebetriebs komplettiert.»

Gesamt mussten für die Ansiedlung des Weltkonzerns 4,3 Millionen Franken für die Erschliessung investiert werden, die Gemeinde Goldach steuert rund 1.7 Millionen Franken bei. Ein grosser Teil betrifft dabei die öffentliche Kanalisation, die laut Gemperli über Beiträge refinanziert wird.

Gemeinde erhofft sich mehr Steuereinnahmen

Wie wird sich der Zuzug von Kellenberger bei den Steuereinnahmen auswirken? «Die Steuererträge von Goldach aus den Steuern natürlicher Personen betragen rund 22 Millionen, die Steuern juristischer Personen (Firmen) in der Regel um die 3 bis 3.5 Millionen Franken. Ausserordentliche Geschäftsfälle können die Erträge bei den juristischen Personen jedoch erheblich beeinträchtigen. Mit der Ansiedlung der Kellenberger und Co AG erhoffen wir uns eine Steigerung dieser Beträge», sagt der Gemeindepräsident.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli vor dem Land im Thannäcker, wo die Halle von Kellenberger gebaut wird. Bild: Rudolf Hirtl (Januar 2020)



Aktuell seien in der Bodenseegemeinde für Industriebetriebe keine grösseren Flächen mehr verfügbar, mit dem Projekt Kantonsstrasse zu See seien aber im Gebiet Frohheim weitere gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten vorgesehen. Die 150 Meter lange und 100 Meter breite Fabrikhalle, die das weltweit tätige Unternehmen von der St.Galler Immobilienentwicklerin Mettler­2Invest AG mieten wird, ist nur einen Steinwurf vom Naturschutzgebiet Schuppis entfernt. Hat der Gemeinderat Goldach die verkehrstechnische und ökologische Belastung durch den Zuzug ermittelt, wie fällt diese Umweltbilanz aus?

Neue Erschliessungsstrasse reduziert Verkehrsbelastung

«Ökologische Aussagen zur Weiterentwicklung des Industriegebietes Thannäcker wurden bereits im Landumlegungsverfahren gemacht: Ansiedlungen mit publikumsintensiven Nutzungen sollen nicht stattfinden», so Gemperli dazu. Spezielle Gutachten über die ökologische Belastung durch den Zuzug seien hingegen nicht getätigt worden. Das Bauland befindet sich in der Industriezone und die entsprechenden Erschliessungsvoraussetzungen seien damit erfüllt. Verkehrsbelastung Mit der Realisierung der Thannäckerstrasse wurde laut Dominik Gemperli sei die Verkehrsbelastung deutlich reduziert worden, da eine direkte Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz stattfinde.

Das Grundstück für den Neubau den Schleifmaschinenhersteller Kellenberger befindet sich an der verlängerten Thannäckerstrasse. Bild: Tino Dietsche

Dass sich die Betriebe in einem Gebiet befänden, das durch seine ökologische Vielfalt einmalig sei bei Landumlegung aber auch bei der Planung des Projektes immer berücksichtigt worden. Der Kanton St. Gallen und die entsprechenden Amtsstellen seien bei allen Entwicklungen involviert gewesen.

Mit dem Zuzug kommen gegen 300 Mitarbeitende nach Goldach. Welche Auswirkungen erwartet Gemeindepräsident Dominik Gemperli auf den Wohnungsmarkt? «Das ist schwer zu sagen. Den einen oder anderen Zuzug in die Region dürfte es geben. Darüber würde wir uns grundsätzlich natürlich freuen.»