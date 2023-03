Stadt St.Gallen muss bei Grüngut Containerpflicht einführen

Künftig soll vor praktisch jedem Haus in St. Gallen ein Container für Grüngut stehen. Dieses Vorhaben brachte Links-Grün am Dienstag durchs Parlament. Das letzte Wort ist in der Sache aber noch nicht gesprochen.

Marlen Hämmerli 01.03.2023, 17.00 Uhr