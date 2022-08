Grüner Daumen Der St.Galler Gärtner Hanspeter Tschopp schliesst nach über 40 Jahren sein «Bluemehuus» – ein letzter Besuch Hanspeter Tschopp schliesst sein Blumengeschäft – das letzte im Feldli-Quartier. Die Gärtnerei in Abtwil führt Tschopps Sohn weiter. Der 69-Jährige erzählt, wie er jung zu den Blumen kam, von deren Vergänglichkeit, seinem Kompost – und darüber, weshalb er jetzt aufhört. Sandro Büchler und Christina Weder Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.00 Uhr

Am Samstag hat das «Bluemehuus» von Hanspeter Tschopp zum letzten Mal geöffnet. Bild: Benjamin Manser (12.08.2022)

«Ich werde nicht vergessen, dir Rosen aufs Grab zu legen», sang der texanische Musiker Townes Van Zandt in seinem Song «Dead Flowers». Viele, die in der Stadt St.Gallen Blumen auf das Grab ihrer Liebsten legen wollen oder einen Blumenstrauss für ein freudiges Ereignis möchten, gingen bis anhin zu Hanspeter Tschopps «Bluemehuus» im Feldli – gleich neben dem Friedhof im Westen der Stadt.

Doch am Samstag steht der 69-Jährige zum letzten Mal in seinem Blumenladen. Er hört auf und schliesst das Geschäft. «Altershalber und nach reichlicher Überlegung» habe er sich dazu entschlossen, schreibt Tschopp in einer Information an seine Kundinnen und Kunden – und bedankt sich bei diesen sowie seinen Geschäftspartnern für die langjährige Treue.

Seit 94 Jahren im Feldli

Tschopp hat sein ganzes Leben Blumen und Pflanzen gewidmet. Er möge grundsätzlich alle Pflanzen. «Die Botanik ist wahnsinnig spannend», sagt er. Doch mit dem Ende seines Geschäfts tat er sich schwer. «Erst jetzt ist es zu einem befreienden Schritt geworden.» Denn er blicke schon mit einem weinenden Auge zurück.

Grund für seine Wehmut ist, dass er keine Nachfolge für seinen Laden gefunden hat. Lange habe er die Hoffnung gehabt, dass diesen seine Tochter weiterführen könne. «Aber mit drei Kindern – die sie zu 100 Prozent fordern – geht das nicht.» Tschopp ist froh, dass sein Sohn die Gärtnerei in Abtwil weiterbetreibt. Bereits 2018 hat er diese übernommen. Er führe Grabbepflanzungen und deren Unterhalt auf dem Friedhof weiter.

Hanspeter Tschopp wohnt mit seiner Partnerin über dem «Bluemehuus». Bild: Benjamin Manser (12.08.2022)

Das Gen für Blumen liegt offenbar im Stammbaum. Im Alter von 27 Jahren übernimmt Hanspeter Tschopp im Jahr 1980 nach dem frühen Tod seines Vaters das Blumengeschäft – in dritter Generation. Gegründet wurde es 1928 von seinem Grossvater – an eben jener Feldlistrasse 11, in dem Haus, in dem Hanspeter Tschopp mit seiner Partnerin noch heute wohnt.

Er ist kein Florist, sondern gelernter Gärtner. Wie sein Vater. «Früher haben Kinder viel häufiger das gemacht, was ihre Eltern schon gemacht haben», sagt Tschopp. Wäre sein Vater Schuhmacher gewesen, wäre er Schuhmacher geworden?

«Ich ging zum Schreiner schnuppern, aber Pflanzen gefielen mir einfach besser.»

Er begann eine Gärtnerlehre. «Das ist meine erste Ausbildung – dabei bin ich geblieben.»

Friedhofsleiter: «Schade, dass das Geschäft schliesst»

Tschopp ist umtriebig. In Abtwil baut er nach der Geschäftsübernahme eine Gärtnerei auf, gründet eine AG, renoviert und baut mehrmals um. «Früher gab es im Feldli fünf Gärtnereien, vier waren für den Friedhof tätig.» Die Läden verschwanden nach und nach. Am Samstag macht auch Tschopp zu.

«Schade, dass das Geschäft schliesst – nach so vielen Jahrzehnten», findet Friedhofsleiter Gerold Jung. Viele Besucherinnen und Besucher des Friedhofs Feldli hätten bei Tschopp Blumen besorgt. Bis vor 16 Jahren gab es vor den Toren des Friedhofs sogar zwei direkt benachbarte Blumenläden. Neben dem «Bluemehuus» befand sich das Traditionsgeschäft Blumen Reiter. Tschopp übernahm den Betrieb 2006 und hatte auf einen Schlag beinahe 50 Mitarbeitende. «Eine grosse Verantwortung», so der 69-Jährige.

Gerold Jung, Friedhofleiter Feldli. Bild: Michel Canonica (22.04.2021)

Die Tradition, Blumen auf den Friedhof zu bringen, verliert zunehmend an Bedeutung, wie Friedhofsleiter Jung beobachtet.

«Das stimmt mich traurig.»

Denn Blumen seien ein Zeichen des Dankes und der Ehrung für die Verstorbenen. Noch vor rund zehn Jahren sei die Zahl der Kränze, die auf Gräbern niedergelegt wurden, bedeutend höher gewesen. «Heute wird das viel weniger gemacht.»

Jung nennt mehrere Gründe dafür, darunter die zunehmende Zahl an Urnenbeisetzungen anstelle von Erdbestattungen. Zudem ist auf vielen Todesanzeigen zu lesen, dass sich die Hinterbliebenen anstelle von Blumen Spenden für wohltätige Institutionen wünschen. Hinzu komme, dass oft nur noch im engsten Familienkreis Abschied genommen werde. Für ihn ist klar: Floristen seien in diesen Zeiten nicht zu beneiden. Tschopp bestätigt Jungs Beobachtung: «Ja, Bestattungen waren früher blumiger.»

Von der Giesskanne zu viel Hightech

Was bedeuten dem Gärtner die Blumen? So vieles, antwortet er. Ein Garten ohne Blumen sei für ihn unvorstellbar. Mit Blumen könne man diesen mitgestalten. «Blumen haben etwas Werterhaltendes.» Man könne Blumen und Pflanzen anschauen, anfassen – «und die Düfte erst». Dabei habe jeder und jede einen anderen Favoriten. Die einen mögen Rosen, andere Tulpen oder Sonnenblumen.

«Aber es gibt niemanden, der nicht gern Blumen hat.»

Wohl aber solche, die keinen grünen Daumen haben, fügt Tschopp schmunzelnd hinzu.

Beim Geschäft mit Schnittblumen und Pflanzen habe sich sehr vieles gewandelt. Zu Grossvaters Zeiten sei mit der Kanne gegossen worden, dann kam der Schlauch. «Heute läuft viel automatisch, vieles ist hightech.» Auch die Düngung sei anspruchsvoller geworden. Als Topfpflanzen seien heute beispielsweise auch Gräser immer mehr gefragt. «Der Markt ist vielfältiger geworden.»

Aber noch immer sei ein Blumenstrauss ein Naturprodukt. «Und die Natur ist bekanntlich vergänglich – darum haben wir auch einen Kompost zu Hause.» Denn aus welken Blumen wird Erde und daraus spriesst bald schon ein neues Pflanzenleben.

