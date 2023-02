Dorfschule in Grub SG: Patric Looser kämpft gegen Schliessung

Grub SG «Das wäre ein schwerwiegender Eingriff ins Familienleben»: Ein Dorf kämpft für sein Schulhaus Patric Looser kämpft mit weiteren Dorfbewohnern für den Erhalt des Schulhauses in Grub SG – und gegen die Pläne der Gemeinde Eggersriet-Grub. Geht es nach den Plänen der Behörden, sollen die Gruber Kinder künftig nach Eggersriet in die Schule. Eine Zumutung, finden Mütter und Väter. Melissa Müller Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie wollen das Dorfschulhaus von Grub SG erhalten (von links): Patric Looser, Lucas Bergamin, Sabrina Bosnjak, Käthi Künzler und Ursi Bischof. Bild: Reto Martin (15. Februar 2022)

Als Staatsanwalt Patric Looser vor fünf Jahren mit seiner Familie von Rebstein nach Grub SG zog, war für ihn entscheidend, dass das Schulhaus im Dorf steht. Und dass sich seine Tochter mittags zu Hause verpflegen kann. «In Grub wachsen die Kinder in einer heilen Welt auf», sagt der 47-Jährige. «Es ist ein Familiendorf.» Doch die Zukunft des Schulhauses ist ungewiss.

Am Dienstag, 21. Februar, 19.30 Uhr, findet im Gruberhof eine Infoveranstaltung zum Schulwesen und einer möglichen Schliessung der Dorfschule statt. In Eggersriet soll ein neues, grosses Schulhaus gebaut werden. Geht es nach den Plänen der Schulgemeinde Eggersriet-Grub, müssen die Kinder ab der 3. Klasse künftig nach Eggersriet. Für die erste und zweite Klasse würde man die Werkräume im Gruberhof, wo auch der Kindergarten ist, zu Klassenzimmern umbauen.

Die 3.- bis 6.-Klässler aus Grub müssten künftig mit dem Postauto nach Eggersriet und sich am Mittagstisch auf Kosten der Eltern verpflegen. Das stösst vielen Gruber Eltern sauer auf – auch Patric Looser. «Der Familientisch ist uns wichtig», sagt der Vater einer Primarschülerin. Der Mittagstisch funktioniere in Grub bestens, manche Mütter organisieren sich privat. Looser sagt:

«Wenn die Schulkommission die Kinder nach Eggersriet verdonnert, stellt dies einen schwerwiegenden Eingriff ins Familienleben dar.»

Ist der weite Schulweg eine Chance oder Zumutung?

Eine teilweise Aufhebung des Schulstandorts in Grub hätte zur Folge, dass die 3.-6.-Klässler bereits ab Sommer 2024 nach Eggersriet müssten. Man mute ihnen einen zu langen Schulweg zu, sagt Looser. So müssten Kinder aus den Weilern Fürschwendi, Rossbüchel, Unterbilchen, Unterau oder Ruchweid zunächst 25 bis 35 Minuten zur Postauto-Haltestelle gehen. Man müsste einen Schulbus organisieren, der massiv teurer als der ÖV wäre, meint der Jurist.

Eine mögliche Schulschliessung wird damit begründet, dass man stagnierenden Klassengrössen begegnen und das Doppelklassenmodell etablieren wolle. Bei einer kleinen Schülerzahl könnte wieder ein Dreiklassensystem eingeführt werden, schlägt Looser vor. Dieses System habe sich in Grub früher bereits bestens bewährt.

Mehrere Lehrpersonen haben gekündigt

Seit zwei Jahren gibt es nur noch einen Schulleiter für Grub und Eggersriet, der in der Lehrerschaft in Grub für Unmut sorge. Unter seiner Leitung hätten mehrere, teils langjährige Lehrkräfte gekündigt. «Da sollte man nicht schon wieder eine Veränderung aufgleisen», sagt Looser.

Gemeindepräsident Roger Hochreutener wolle jedoch «auf Biegen und Brechen», dass die Gruber schon ab Sommer 2024 temporär im alten Eggersrieter Schulhaus beschult werden. Das sei zu früh. «Weshalb pressiert es mit der Schulschliessung in Grub SG so wahnsinnig?», fragt sich Looser. «Wozu geht man das Risiko eines mehrjährigen Provisoriums in Eggersriet ein, wo doch in Grub ein intaktes Schulhaus steht?» Bis das neue Schulhaus eröffnet werde, dessen Standort noch nicht einmal fest stehe, könne es noch ein paar Jahre dauern.

Viele der 500 Gruberinnen und Gruber fragen sich nun: Was passiert mit unserem Schulhaus? «Es wäre ein ökologischer Unsinn, das solide Schulhaus abzureissen», sagt eine Gruberin, die das Kinderlachen im Dorf nicht missen will. «Die Schule ist ein beliebter Treffpunkt», sagt Patric Looser. Sie sei eine «Lebensader», die verhindere, dass Grub zum Schlafdorf werde. Ein Dorf ohne Schule ziehe keine weiteren Familien mehr an.

«Ein beliebter Treffpunkt»: Patric Looser (rechts) und weitere Gruberinnen und Gruber fordern, dass die Schule im Dorf bleibt. Bild: Reto Martin (15. Februar 2022)

Konfliktreiche Versammlung

An der ausserordentlichen Bürgerversammlung am 12. Dezember 2022 hat die Schulkommission unter der Leitung von Schulpräsident Markus Luterbacher angekündigt, dass man die Primarschulen an einem neuen, grösseren Standort in Eggersriet konzentrieren will.

Looser wirft den Behörden vor, dass sie die Bürgerinnen und Bürger erst zwei Wochen davor mit dem «Bericht über eine mangelhafte Analyse» bedient haben. Der Versammlungszeitpunkt sei in die für viele hektische Vorweihnachtszeit angesetzt worden. «Bei mir und anderen ist deshalb der Eindruck entstanden, man wolle ja nicht zu viele Bürgerinnen und Bürger an der Versammlung sehen, die das von Gemeinderat und Schulkommission geplante Vorgehen in Frage stellen», sagt Looser.

Die Analyse habe in einem Konsultativabstimmungsantrag gegipfelt, «wie er widersprüchlicher und verfänglicher nicht sein könnte». Da stand geschrieben: «Vom Bericht von Gemeinderat und Schulkommission zur Weiterentwicklung der Schulstandorte wird im zustimmenden Sinne Kenntnis genommen.»

Looser wehrte sich an der Versammlung: «Man kann also heute, so wie das formuliert ist, darüber entscheiden, ob man vom Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis nehmen will, ober ob man vom Bericht nicht Kenntnis nehmen will. Das kann es doch wohl nicht sein.» Indirekt werde darüber abstimmt, «ob wir den Segen für die Beerdigung des Primarschulstandortes Grub erteilen oder eben nicht».

Looser beantragte, den Abstimmungstext umzuformulieren, damit er unzweideutig sei. Gemeindepräsident Hochreutener habe daraufhin gesagt, er wolle nun doch keine Abstimmung durchführen. Patric Looser beharrte darauf. Mit dem Ergebnis, dass 94 Personen eine Teilschliessung ablehnten und 70 Personen sie befürworteten. Im Gemeindeblatt steht keine Silbe über Abstimmung und Abstimmungszahlen. Es heisst lediglich, der Gemeinderat danke der Bevölkerung für die «aktive Diskussion». Die Schulkommission werde die Anregungen mitnehmen.

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet-Grub. Bild: Urs Bucher (5. Juni 2018)

Mit den Vorwürfen konfrontiert, verweist Gemeindepräsident Roger Hochreutener auf die Informationsveranstaltung am kommenden Dienstag. Diese sei der erste Schritt im Meinungsbildungsprozess. «Wir werden nun keine Aussagen machen zu Themen, die erst entwickelt werden», sagt Hochreutener.

Im Sommer starte voraussichtlich der umfassende Mitwirkungsprozess der Gruber Bevölkerung. Was ein Bewohner von Grub oder Medienschaffende in eine Versammlung hineininterpretierten, wolle man nicht kommentieren.