Raduner Areal in Horn: Carlos Martinez gewinnt Studienauftrag

Grossüberbauung «Ein quadratisch, praktisch, gutes Siegerprojekt»: Carlos Martinez gewinnt Studienauftrag für das ehemalige Raduner Areal in Horn Das Bernecker Architektenbüro Carlos Martinez hat den Studienauftrag für die Überbauung des ehemaligen Raduner Areals in Horn gewonnen. Mit dem Projekt «ma maison au bord du lac» hat sich das Siegerteam gegen sechs Mitbewerber durchgesetzt. Auf dem 32’462 Quadratmeter grossen Areal zwischen Bodensee und Seestrasse sollen ab Herbst 2023 Wohnungen und Gewerberäume entstehen. Rudolf Hirtl 24.01.2022, 10.07 Uhr

Das Siegerprojekt «ma maison au bord du lac» von Carlos Martinez Architekten. Bild: PD

Die St.Galler Firma Mettler2Invest hatte im Juli 2021 einen Studienauftrag für die Überbauung des ehemaligen Raduner Areals in Horn gestartet. Auf dem 32‘462 Quadratmeter grossen Areal zwischen Bodensee und Seestrasse soll etappenweise die Wohn- und Gewerbeüberbauung «Arrivée» entstehen.

Laut der Immobilienentwicklerin haben sieben Architekturbüros Projektstudien für die Überbauung «Arrivée» eingereicht. Das Beurteilungsgremium habe sich mit sechs von sieben Stimmen für das Projekt «ma maison au bord du lac» der Carlos Martinez Architekten (Berneck und Rorschach) und Parbat Landschaftsarchitektur (Appenzell und St.Gallen) entschieden.

Siegerprojekt erinnert an Schokolade

«Der Studienbeitrag erinnert in seiner sympathischen Schlüssigkeit beinahe an den Werbeslogan einer deutschen Schokolade: Quadratisch. Praktisch. Gut», meint die Fachjury in der Mitteillung der Mettler2Invest. Darüber hinaus biete der Beitrag «viele gute Einzelideen, die sich zu einem klugen, flexiblen und überzeugenden Ganzen fügen.»

Die Grundidee des Beitrags fusst gemäss der Studie auf der Absicht, einen Quartierbaustein zu entwickeln, der zwischen dem neu vorgeschlagenen Gewerbe- und Dienstleistungszentrum mit grösseren Volumen im Westen und der kleinteiligen Wohnzone im Osten vermitteln kann. Im Westen befinden sich in einem quadratischen Punkthaus zusammengefasst alle Gewerbenutzungen, zur Strasse hin liegen in vier Häusern die Mietwohnungen und am Seeufer sind die Stockwerkeinheiten angesiedelt.

Das Siegerteam wird seine Projektstudie nun bis im Frühjahr dieses Jahres weiterbearbeiten. Die Studie dient danach als Richtprojekt für die Erarbeitung des Gestaltungsplans. Dieser soll Ende 2022 öffentlich aufgelegt werden.

Baubeginn im Idealfall im Herbst 2023

Im Idealfall könnten die Bauarbeiten im Herbst 2023 beginnen. Die erste Etappe der Wohn- und Gewerbeüberbauung «Arrivée» wäre dann ab Herbst 2025 bezugsbereit. Das Interesse an den Wohnungen ist riesig. Seit Anfang des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass die Mettler2Invest AG das Land am Seeufer erworben hatte, haben sich über 700 Interessentinnen und Interessenten gemeldet. Noch steht nicht einmal fest, wie viele Einheiten entstehen werden.