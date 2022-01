St.Gallen: Abstimmungsvorlage für 100-Millionen-Projekt in Arbeit

Grossprojekt Stadtrat bereitet Vorlage für ein aussergewöhnliches Projekt vor: Das neue 100-Millionen-Betriebszentrum der Technischen Betriebe St.Gallen ist riesig Noch in diesem Jahr will der Stadtrat das Vorprojekt und die Vorbereitung der Volksabstimmung abschliessen; so steht es in seinen Jahreszielen. Das Projekt ist eine Herausforderung für die Planer. Und gegen den Standort im Lerchenfeld gibt es noch immer Widerstand. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Modell des neuen Betriebszentrums mit Busdepot an der Ecke Rechenstrasse/Zürcher Strasse im Lerchenfeld. Bild: PD/Roland Hofer

Es war am 26. November 2018, als das St.Galler Stadtparlament einem 2,53-Millionen-Kredit für einen Studienwettbewerb und die Ausarbeitung eines Vorprojekts zustimmte – also lange vor der Coronapandemie. Knapp zwei Jahre später, im Oktober 2020, wurde das Siegerprojekt vorgestellt: «Auf Schönenwegen» nennt es das siegreiche Planungsteam unter der Leitung von Durisch + Nolli Architetti aus Massagno im Kanton Tessin.

Seither ist es ruhig geworden um das riesige Bauvorhaben. An der Ecke Rechenstrasse/Zürcher Strasse im Lerchenfeld im Westen der Stadt sollen die heute 13 Standorte der Stadtwerke (SGSW) sowie die Büros der Technischen Betriebe, von Entsorgung St.Gallen und der Dienststelle Umwelt und Energie zusammengezogen werden. Auch das Busdepot soll von der Steinachstrasse westwärts gezügelt werden.

Bei der ersten Präsentation des Vorhabens vor knapp vier Jahren war von einem Gebäude mit einem Volumen von einer Viertelmillion Kubikmetern die Rede; die Fläche des Areals, auf dem der Koloss entsteht, misst 13'700 Quadratmeter.

In der Coronapandemie war das Generationenprojekt kein Thema. Mit der Präsentation seiner Jahresziele brachte es der Stadtrat vergangene Woche aber wieder auf die politische Agenda: Noch in diesem Jahr sollen das Vorprojekt abgeschlossen und die Vorbereitung der Volksabstimmung abgeschlossen sein, heisst es in den Jahreszielen 2022.

Das Bauprojekt ist riesig und komplex

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Michel Canonica

Stadtrat Markus Buschor, seit Anfang 2021 Vorsteher der Direktion Planung und Bau, sagt, das Projekt sei für die Fachleute der Stadt, die gegenwärtig am Vorprojekt arbeiteten, eine Herausforderung. Denn das neue Betriebszentrum der Direktion Technische Betriebe sei von seiner Grösse und seiner Komplexität her «ein nicht alltägliches Vorhaben», sagt Buschor. «So sind neben dem Vorprojekt für die Hochbaute die zugehörige Strassenerschliessung, die Sondernutzungsplanung und die Zonenplanänderung als integraler Bestandteil des für St.Gallen bedeutenden Grossprojekts koordiniert zu erarbeiten», erklärt der städtische Baudirektor.

Nicht nur einmal wurde von Stadträten bei Diskussionen über das neue Betriebsgebäude das Wort «Jahrhundertprojekt» in den Mund genommen. Thomas Scheitlin, bis Ende 2020 Stadtpräsident, sagte wenige Monate vor seinem Rücktritt, es gehe hier nicht nur um einen Neubau, sondern um einen Teil einer Vision zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes St.Gallen. Denn mit der Zentralisierung der Stadtwerke und der Verlegung des Busdepots werde Platz frei für die Ansiedlung neuer, zukunftsgerichteter Unternehmen. Zwischen Kantonsspital und Olma-Messen sollen dereinst Firmen aus der Medtech-Branche Platz finden.

WISG hält nicht viel vom geplanten Standort

David Ganz, Präsident von Wirtschaft Region St.Gallen (WISG). Bild: PD

Dass dort ein Medtech-Cluster entstehen soll, findet auch David Ganz, Präsident von Wirtschaft Region St.Gallen (WISG), eine gute Idee. Weit weniger Freude bereitet ihm der geplante Standort für das Betriebsgebäude der Technischen Betriebe im Lerchenfeld. Ganz und die WISG sähen dieses lieber in St.Fiden; das ist nicht neu, denn diese Idee machte die Wirtschaftsorganisation bereits vor drei Jahren publik.

Gemäss Ganz sind die Argumente heute noch dieselben, ja sie seien gar aktueller denn je. Der Grund: Gegenwärtig wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, ob das Bahnhofareal in St.Fiden überdacht und hernach überbaut werden könnte. Die Ergebnisse sind für diesen Frühling angekündigt worden und werden mit Spannung erwartet.

Für Ganz wäre St.Fiden der weit bessere Standort für ein Betriebszentrum mit Busdepot als das Lerchenfeld. Zum einen, weil die Zürcher Strasse stellenweise schon heute ein Nadelöhr sei und es die vielen Busse der VBSG, die dann alle auch noch über sie ins Depot fahren müssten, nicht schlucken könne.

Dort, wo die Stadt neu die Technischen Betriebe ansiedeln will, wäre für David Ganz der ideale Standort für genossenschaftlichen Wohnungsbau, wie er sagt. Denn in unmittelbarer Nähe befinden sich Fussballplätze, ein Schwimmbad, eine Eissportanlage und gute Einkaufsmöglichkeiten. «Dort sind Wohnbauten besser aufgehoben als ein Busdepot und Büros der Verwaltung», sagt der Präsident der WISG.

Er hegt auch Zweifel, ob eine 100-Millionen-Franken-Investition in ein veraltetes Konzept sinnvoll ist, wie er sagt. David Ganz sagt, dem Stadtrat mangle es an Antizipation der aktuellen Entwicklung in der Mobilität. Er denkt dabei an Busse, die ohne Chauffeuse oder Chauffeur unterwegs seien. Solche gebe es längst nicht mehr nur im Silicon Valley in den USA, sondern auch in unseren Breitengraden. Ganz gibt auch zu bedenken, dass ein Prozent Abweichung bei den geschätzten Kosten nicht weniger als eine Million Franken seien.

Das Stadtparlament befasst sich zuerst mit dem Geschäft

Im Vorstand der WISG sitzt mit Jacqueline Gasser-Beck (Grünliberale) ein aktuelles Mitglied des Stadtparlaments und mit dem in den Kantonsrat nachgerückten Oskar Seger (FDP) ein ehemaliges. Bevor das Volk über das Geschäft befinden kann, muss es vom Stadtparlament behandelt werden.

Dort dürfte das 100-Millionen-Projekt kontrovers diskutiert werden. Nicht in erster Linie wegen des Standorts; zu reden geben dürften die hohen Investitionen. Die Finanzlage der Stadt ist derzeit angespannt. Der Voranschlag 2022 sieht bei einem Aufwand von gut 600 Millionen Franken ein Defizit von 25 Millionen Franken vor. Und erst eben wurde das Sparpaket Fokus 25 geschnürt. Schlank durchgehen wird der Baukredit für das neue Betriebszentrum der Technischen Betriebe wohl nicht.

