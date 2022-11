Rorschacherberg stimmt über neues Quartier mit 150 Wohnungen ab

Grossprojekt Rorschacherberg stimmt über neues Quartier ab: Die HRS Investment AG will im Neuhus zehn Mehrfamilienhäuser bauen Eigentümer der 30'936 Quadratmeter Bauland sind die Gemeinde Rorschacherberg und die Korporation Vierhöfe. Am Sonntag, 27. November, entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob das Land für 22 Millionen Franken an die HRS Investment AG, Frauenfeld, verkauft werden soll. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Das 30'936 Quadratmeter grosse Bauland im Neuhus in Rorschacherberg liegt zwischen Autobahn und Sportplatz. Bild: PD

Für das Areal mit den drei Grundstücken wurde gemäss Abstimmungsgutachten im Jahre 2021 auf der Basis eines Studienauftrages ein Masterplan erarbeitet. Dieser bildete die Grundlage für die im ersten Halbjahr 2022 durchgeführte Investorenausschreibung. Aus elf Bietergemeinschaften hat der Gemeinderat aufgrund des Berichtes des Beurteilungsgremiums entschieden, der HRS Investment AG, Frauenfeld, den Zuschlag für den Kauf der drei Grundstücke zum Preis von 22 Millionen Franken zu erteilen.

Stimmt die Bürgerschaft an der Urnenabstimmung vom 27. November zu, so wird die HRS Investment AG das Siegerprojekt mit dem Namen «VilleVerte» mit den zwei Architekturbüros Scheitlin Syfrig Architekten und Oxid Architektur sowie dem Landschaftsarchitekturbüro Studio Vulkan umsetzen.

Lärmschutzwand mit einer Photovoltaikanlage

Am Mittwochabend liessen sich etwas über 100 Rorschacherberglerinnen und Rorschacherbergler in der Mehrzweckhalle über das Grossprojekt informieren und nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Das Gebiet Neuhus ist vom Lärm der südlich am Hang gelegenen Nationalstrasse A1 belastet. Für eine Bebauung gelten daher die Planungswerte gemäss Lärmschutzverordnung des Bundes. Die Lärmschutzwand soll mit einer Photovoltaikanlage ökologisch genutzt werden. Die gewonnene Energie wird in die neue Überbauung eingespeist.

Das Projekt «VilleVerte» sticht laut Gemeinderat aus den Eingaben hervor, weil es explizit auf eine Quartier- und nicht eine Siedlungsentwicklung setzt. Zentrale Elemente sind unterschiedliche Gebäudetypologien sowie ein breitgefächertes sozial- und freiräumliches Angebot, vom zentralen Quartierplatz über Spielwiesen bis zum lichten Wäldchen.

Genossenschaft soll Gemeinschaft fördern

Um eine lebendige Gemeinschaft im Quartier mit unterschiedlichen Eigentums- und Haushaltsformen zu schaffen, wird eine Infrastrukturgenossenschaft gegründet. Sie ist Eigentümerin der Scheune und des Stöcklis sowie der Umgebung im Quartier. Durch den Kauf oder durch die Miete einer Wohnung auf dem Areal Neuhus wird man verpflichtend Genossenschafter und ist berechtigt, die Gemeinschaftsräume zu nutzen.

Gesamt sollen im Neuhaus 145 Wohneinheiten entstehen. Illustration: Cornelia Gann

Gebaut werden sollen 45 Eigentumswohnungen und 92 Mietwohnungen in zehn Mehrfamilienhäusern, zudem acht Reihen-Einfamilienhäuser, sowie Räume für Kinderbetreuung oder andere schulische Zwecke; eine Scheune und ein Stöckli werden saniert. Die Haupterschliessungen für das Quartier erfolgen einerseits über die Strasse «Im Neuhus» oberhalb des Werkhofes sowie andererseits ab der Goldacherstrasse via das «Neuhussträsschen».

Über 200 Parkplätze sollten ausreichen

Am Infoabend will ein Mann wissen, wie es um die Rollstuhlgängigkeit bestellt ist? «Der Zugang zur Überbauung ist selbstverständlich in sämtlichen Bereichen mit Rollstuhl möglich», sagt dazu Yves Schihin von Oxid Architektur, Zürich. «Das ist momentan nicht vorgesehen, doch sollte sich ein Bedarf auftun, so sind wir flexibel und bieten auch Wohnungen in dieser Grösse an», sagt Michael Breitenmoser von HRS auf die Frage, wieso keine 5 ½-Zimmer-Wohnungen angeboten werden.

Gewinnaufteilung Verkaufserlös geht an Gemeinde und die Korporation Vierhöfe Gemäss Vertrag von 2006 erhalten die politische Gemeinde Rorschacherberg 8’445’125.80 Franken, die Korporation Vierhöfe 13’554’874.20 Franken aus dem Verkaufserlös von 22 Millionen Franken. Die Gemeinde weist das Geld dem Eigenkapital zu. Das Gebiet um Rorschacherberg gehörte zum St.Galler Klosterstaat und bildete von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an eine Hauptmannschaft innerhalb des Gerichtes von Rorschach.

Aus dieser ging 1724 die Korporation Vierhöfe hervor, die einst die Weiler Ennethof (heute Hof), Hohriet, Hüttenmoos, Kolprüti und Fronberg umfasste und ein eigenes Gemeindereglement besass. Die Familien der Geschlechter Buob, Bischof, Beerle, Hüttenmoser und Raggenbass bilden heute die Korporation Vierhöfe. Zurzeit leben 65 Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger in Rorschacherberg. (rtl)

Im grossflächigen Rorschacherberg hätten die Leute eher zwei, statt kein Auto, stellt eine Frau fest und bezweifelt, dass 179 Plätze in den Einstellhallen und 20 oberirdische Besucherparkplätze im Neuhus ausreichen. In der Gemeinde gebe es die Regel pro 80 Quadratmeter Wohnfläche eine Parkmöglichkeit, erwidert Gemeindepräsident Beat Hirs. Der Gemeinderat sei der Auffassung, dass dies auch für die geplante Überbauung so gehandhabt werden könne.

Thematisiert werden zudem die Feinstaubbelastung und die Finanzierung der Infrastrukturgenossenschaft. Der Feinstaub werde durch die hohe Lärmschutzwand stark reduziert, zusätzliche Massnahmen seien nicht geplant. Über die Finanzierung der Infrastrukturgenossenschaft entscheide der Vorstand, Quartier und Beiträge würden nach den Bedürfnissen der Mitglieder gestaltet, so die Antworten.

