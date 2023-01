Geplantes Busdepot St.Gallen: Diskussion um Mehrfamilienhäuser

Grossprojekt Muss das geplante Busdepot im Westen St.Gallens grösser werden? Die Gerüchteküche im Quartier brodelt Die Stadt St.Gallen will für die Technischen Betriebe ein neues Betriebszentrum mit Busdepot im Lerchenfeld bauen, für 100 Millionen Franken. Kritik am Projekt gab's von Anfang an. Jetzt brodelt die Gerüchteküche im Quartier. Grund: Die Stadt will die Mehrfamilienhäuser neben dem geplanten Busdepot kaufen. Julia Nehmiz, Christina Weder Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese gelben Mehrfamilienhäuser an der Zürcher Strasse möchte die Stadt gerne kaufen. Bild: PD

Jahrhundertprojekt, Vision, eine Chance für die Stadt: Geht es ums geplante Betriebszentrum mit Busdepot, werden oft Superlative genannt. Die Stadt baut schliesslich nicht alle Tage ein Gebäude für 100 Millionen Franken.

Ob die Superlative sich jetzt ausweiten? Möglich. Ob die geplante Summe ausreicht? Mehr als fraglich.

Im Quartier Lerchenfeld kursiert das Gerücht, das Busdepot sei zu klein geplant worden. Das Projekt solle nun vergrössert werden. Und dafür brauche die Stadt zusätzliches Bauland. Die Stadt habe dieses bereits im Visier. Nur: Es gehört ihr noch nicht.

Konkret geht es um drei Mehrfamilienhäuser an der Zürcher Strasse, welche die Stadt angeblich erwerben will. Sie befinden sich zwischen dem Freibad Lerchenfeld und dem vorgesehenen Bauplatz fürs Betriebszentrum Technische Betriebe, der sich bereits im Besitz der Stadt befindet.

Die Stadt habe grosses Interesse an den Grundstücken

Die drei in auffälligem Gelbton gestrichenen Mehrfamilienhäuser gehören der Baugenossenschaft VHTL in St.Gallen. Deren Präsident Richard Baumgartner bestätigt: «Die Stadt ist auf uns zugekommen. Wir befinden uns in Verhandlungen.» Der Ausgang sei allerdings noch offen. Aus diesem Grund könne und wolle er sich nicht näher zum derzeitigen Stand äussern. Nur so viel:

«Die Stadt hat grosses Interesse an diesem Land.»

Stimmt, sagt Stadtrat Markus Buschor. Die Stadt hat Interesse. Doch der Baudirektor relativiert: Das Betriebsgebäude werde nicht grösser als geplant. Das Baugrundstück reicht aus. Die Verhandlungen mit der Baugenossenschaft würden völlig unabhängig von der Busdepotplanung laufen. Die Stadt interessiere sich für die drei Mehrfamilienhäuser, weil man eine aktive Liegenschaftspolitik betreibe.

«Wir wollen für die Zukunft Optionen haben», sagt Buschor. Und nein, damit sei nicht gemeint, dass das Busdepot in Zukunft vielleicht doch noch irgendwann vergrössert werde. «Wir realisieren ein neues Betriebsgebäude mit der Absicht, dass es Jahrzehnte genügt.»

Neubau für die Technischen Betriebe An der Ecke Rechenstrasse/Zürcher Strasse im Lerchenfeld im Westen der Stadt sollen die heute auf 13 Standorte verteilten Abteilungen der Technischen Betriebe in einem Neubau zusammengeführt werden. Im neuen Betriebszentrum sollen die Stadtwerke mit Werkhöfen und Werkstätten sowie die Büros der Technischen Betriebe, von Entsorgung St.Gallen und von der Dienststelle Umwelt und Energie zusammengezogen werden. Auch die Werkstätten sowie das Busdepot von der Steinachstrasse sollen westwärts gezügelt werden. Im November 2018 sprach das Stadtparlament den Planungskredit von 2,53 Millionen Franken. Im Oktober 2020 wurde das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs vorgestellt: «Auf Schönenwegen» nennt es das siegreiche Planungsteam unter der Leitung von Durisch + Nolli Architetti aus Massagno im Kanton Tessin. (dwi)

Das Interesse an den angrenzenden Grundstücken: Die Stadt betreibe eine aktive Bodenpolitik, man wolle die Stadt aktiv prägen. Die Strategie beinhalte, wie die Stadt noch mehr Land gewinnen könne, um in Sachen Bodenpolitik schlagkräftiger zu werden. «Es ist wertvoll, dass wir an für die Stadtentwicklung wichtigen Orten, wo wir schon Land besitzen, versuchen, die städtischen Grundstücke zu vergrössern.»

Das Projekt wird teurer als geplant

Doch warum dann die Verzögerung bei der Planung des neuen Betriebszentrums? Bis Ende letztes Jahr hätte das Vorprojekt ausgearbeitet werden und dem Parlament vorliegen sollen. Fertige Vorlage? Fehlanzeige. Dass das Vorprojekt noch in der Ausarbeitung stecke, sei der Grössenordnung und der Komplexität des neuen Betriebsgebäudes geschuldet, sagt Markus Buschor. «Es ist kein alltägliches Projekt. Wir brauchen mehr Zeit als geplant.»

Man sei noch in der Vorprojektphase. Das Projekt hätte überarbeitet werden müssen, die Nachhaltigkeit müsse verbessert werden, St.Gallen wolle schliesslich vorbildlich bauen. Ein Sondernutzungsplan müsse erstellt werden, ebenso ein Strassenprojekt, da die Kreuzung von Zürcher Strasse und Rechenstrasse ausgebaut werden müsse, um das neue Betriebsgebäude erschliessen zu können. «Die Erschliessung des neuen Betriebsgebäudes hat Auswirkungen auf das Strassennetz», sagt Buschor. Das alles brauche Zeit.

So soll das Betriebszentrum aussehen: Modell des Siegerprojekts aus dem Architekturwettbewerb. Links im Modell die drei Mehrfamilienhäuser, welche die Stadt kaufen möchte. Bild: PD

Buschor geht, Stand heute, davon aus, dass die Vorlage Ende März dem Stadtrat vorgelegt werden kann. Falls der Stadtrat die Vorlage ohne weitere Aufträge verabschiedet, könne sie Anfang April dem Parlament vorgelegt werden.

Verzögerungen bringen auch immer mehr Kosten mit sich. Reicht der Planungskredit von 2,5 Millionen Franken? Nein, der reicht nicht, sagt Buschor. Um wie viel die Kosten steigen, kann er nicht sagen. Das werde derzeit geklärt und dann dem Stadtparlament in der Vorlage unterbreitet.

Reichen die geschätzten 100 Millionen Franken für das Betriebsgebäude? «Wir sind unterwegs und ermitteln die Baukosten», sagt Buschor. Die Kosten für das Betriebsdepotgebäude fallen höher aus als geplant. Auch die Baukosten seien Thema in der Vorlage des Stadtparlaments.

Enttäuscht vom Angebot der Stadt

Aber was sagt die Baugenossenschaft zum Kaufinteresse der Stadt? Deren Präsident Richard Baumgartner verschweigt nicht, dass er alles andere als glücklich darüber ist. Der Grund: Es ist erst acht Jahre her, dass die Baugenossenschaft VHTL einiges in die Mehrfamilienhäuser investiert und fünf neue Dachwohnungen ausgebaut hat.

Damals sei es kein Thema gewesen, dass die Stadt die Grundstücke benötigen werde. «Hätten wir das gewusst, hätten wir uns die Investitionen sparen können», sagt Baumgartner.

«Im Rückblick sind wir sehr enttäuscht.»

Die 35 Wohnungen in den drei Häusern sind mehrheitlich an Familien vermietet. Bild: PD

Wirtschafts- und Hauseigentümerverband kritisierten das Projekt schon vor Jahren. Die Zürcher Strasse sei bereits heute ein Nadelöhr, sie würde mit den Bussen noch mehr überlastet. Der Standort wäre besser geeignet für Wohnungsbau, denn Fussballplätze, Badi, Eissportanlagen und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe. Baumgartner teilt diese Kritik: «In ein Wohnquartier stellt man doch kein Betriebszentrum hin», sagt er. Seine Bedenken:

«Da will doch niemand wohnen, wenn einem ein so hoher, grosser Bau vor die Aussicht gestellt wird.»

In den drei Wohnblöcken an der Zürcher Strasse vermietet die Baugenossenschaft 35 Wohnungen mehrheitlich an Familien. Die Mietpreise sind günstig. Eine Vierzimmerwohnung ist für rund 1100 Franken pro Monat zu haben – inklusive Nebenkosten.

Das sei nur möglich, weil es sich um ältere Liegenschaften handle, sagt Baumgartner. «Es müsste doch im Interesse der Stadt sein, solch günstigen Wohnraum zu erhalten.» Würde die Baugenossenschaft im Tausch mit der Stadt Bauland erhalten und darauf einen Neubau erstellen, könnte sie die Wohnungen nie mehr so günstig anbieten.

Eine einmalige Chance für die Stadt

Für Markus Buschor steht der Standort des neuen Betriebsdepots nicht zur Debatte. Das wäre demokratisch nicht korrekt, sagt er. Das Parlament habe vor vier Jahren den Planungskredit gesprochen für den Architekturwettbewerb und die Ausarbeitung eines Vorprojektes an diesem Ort. Man könne nicht einfach diesen demokratischen Auftrag übergehen und das Projekt umsiedeln.

Und sowieso sei die Diskussion über einen möglichen Standort in St.Fiden müssig, denn dieser wurde ins Spiel gebracht in Zusammenhang mit der Gesamtüberdeckung der Gleise, und «diesen Deckel gibt's bekanntlich nicht». Auch sei das städtische Grundstück dort «denkbar ungeeignet». Ausserdem: «Der Stadtrat hat nicht gewürfelt, sondern den Standort evaluiert.»

Kritik am Projekt habe es von Anfang an gegeben, sagt Buschor. Aber das neue Betriebsgebäude biete grosse Chancen für die Stadt. Wenn es im Lerchenfeld realisiert werde, dann «können wir die Steinachstrasse freispielen und einen wertvollen Ort in der Innenstadt gestalten». Mit Arbeitsplätzen, Büros, aber eben auch mit Wohnraum. In dieser Grössenordnung sei das «eine einmalige Chance», sagt Buschor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen