Der geplanten St.Galler Eventhalle Hektor geht das Geld aus

Grosse Pläne «Emotional halte ich das fast nicht aus»: Die Initianten der St.Galler Eventhalle Hektor kämpfen gegen das drohende Aus Die geplante Veranstaltungshalle am St.Galler Güterbahnhof musste die Eröffnung wegen Einsprachen schon mehrfach verschieben. Die Pläne sind gemacht, das Baumaterial liegt bereit. Doch jetzt wird das Geld knapp. Julia Nehmiz 03.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Céline Fuchs und Walter Boos vor der Halle: Die Eröffnung der Veranstaltungshalle Hektor im alten Güterbahnhof hat sich wegen Einsprachen und Pandemie verzögert. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia (St.Gallen, 1. Juli 2021)

Vor eineinhalb Jahren hätte die Eröffnung stattfinden sollen. Dann wurde sie verschoben, auf Mitte 2020. Jetzt, wieder ein Jahr später, ist die Veranstaltungshalle Hektor im Güterbahnhof St.Gallen noch immer nicht gestartet. Und den Initianten Céline Fuchs und Walter Boos geht langsam das Geld aus.

Boos schliesst die Tür der Halle auf. Ein riesiger Raum, die Dimensionen lassen sich nur erahnen, Vorhänge unterteilen die 1100 Quadratmeter grosse Fläche. Am Eingang ein Tresen, Kerzen und Trockensträusse darauf. Weit hinten hängt eine Lampen-Installation von der Decke. Darunter samtrote Kinosessel im Halbkreis, verloren warten Tischkicker und eine Küchenzeile auf Betrieb. An den Wänden entlang stehen alte Scheinwerfer, historisch anmutende Schneidemaschinen, ein Klavier, eine Velo-Installation. Man hört, wie die Züge vorbeirattern. Ansonsten: Stille. Es schmeckt nach Staub.

Eine Zeichnung an der Wand zeigt, wie die Veranstaltungshalle aussehen soll. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Eine Zeichnung an der Wand zeigt, wie es hier eigentlich aussehen sollte. Eine lange Bar, Tische und Bänke, darüber eine Empore mit grosser Glasfront. Und eine riesige leere Fläche – die Eventhalle Hektor, die laut Fuchs und Boos mit Tausenden von Ideen zu füllen sei.

Doch noch passiert in der Halle nichts. Eine Einsprache behindert Bau- und Betriebsstart. Der Einsprecher, eine Gruppe von vier Personen, werde die Einsprache nun weiterziehen vor die nächsthöhere Instanz. Die übrigen Einsprachen habe man klären können, sie seien zurückgezogen worden.

Mit Patenschaften die Fixkosten decken

Boos, 43, und Fuchs, 41, haben zwei Baubewilligungen eingereicht. Eine für eine Hallennutzung für 300 Personen. Und eine für eine Hallennutzung für 1800 Personen. Letztere umfasst den Bau eines Bühnenturms, das Dach der Halle soll um sechs Meter angehoben werden, damit Bühnenzüge eingebaut werden können. Vergangenen August lagen die beiden Baugesuche öffentlich auf. Boos sagt:

«Seit dieser Eingabe wollen plötzlich alle mitreden.»

SBB, Appenzeller Bahnen, Denkmalpflege, Nachbarn und nicht zuletzt die Stadt – «obwohl wir schon zur ersten Stunde des Projekts die Bauberatung der Stadt einbezogen haben und auch alles umsetzten, was uns empfohlen wurde.» Das sei enorm nervenraubend, aber es zeige auch, dass das Projekt grosses Potenzial habe.

Schon im Oktober 2019 präsentierten die Initianten Videos und Bilder ihrer Vision. Freuten sich auf einen baldigen Baubeginn. Seitdem: Warten. Auf Klärung. Trotzdem machen die beiden weiter, noch im Februar 2020 suchten sie per Stelleninserat einen Leiter oder eine Leiterin Gastro. Doch jetzt ein Hilferuf. Das Geld wird knapp.

«Unserem Start-up gehen langsam aber sicher die Mittel aus.»

Das schreiben Céline Fuchs und Walter Boos im aktuellen Newsletter. Für 20 Franken pro Monat kann man die Patenschaft für einen Quadratmeter im «Hektor» übernehmen. Sie hoffen, so ihrer Eventhalle noch etwas Luft verschaffen zu können. Und mittels Patenschaften die Fixkosten für die nächsten Monate zu decken. Denn die laufen weiter. Wie hoch die Miete ist, die sie an die Eigentümerin SBB für die insgesamt über 2000 Quadratmeter zahlen, will er nicht sagen.

Die Initianten Céline Fuchs und Walter Boos werben jetzt für Quadratmeter-Patenschaften. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Vielleicht kann der Mietvertrag verlängert werden

Für die geplanten Um- und Ausbauten des 1800-Personen-Konzepts sind 4,5 Millionen Franken budgetiert. Der Mietvertrag mit den SBB läuft zehn Jahre, bis Ende 2029. Davon sind jetzt eineinhalb schon um. Boos hofft, dass die Einsprache bald bereinigt ist. Wenn sie die Bewilligung des 300-Personen-Konzepts erhalten, könnten sie schon nach acht Wochen mit Events loslegen, sagt Boos.

Es könnte aber auch noch eineinhalb Jahre dauern, bis sie starten dürfen.

Lohnt sich das alles überhaupt noch? 4,5 Millionen Franken zu investieren, wenn der Mietvertrag eh bald wieder endet? Es lohne sich auf jeden Fall, sagt Boos. Es gäbe vielleicht die Möglichkeit, den Mietvertrag für die Zwischennutzung um fünf Jahre zu verlängern. Denn: Wenn der Autobahnzubringer komme, werde die Halle nur vielleicht abgerissen. Es bestehe die Möglichkeit, unter ihr durchzugraben, dies sei jedoch eine Preisfrage.

Hektor soll eine «Halle für alle» werden. Rollschuhdisco, Firmenevents, Theater, Seminare, Sporttraining, Konzerte, Degustationen ­– es sei so vieles denkbar und eben auch möglich, sagt Walter Boos. Und es gebe ein Bedürfnis für eine so grosse Eventhalle in St.Gallen. Sie würden täglich Anfragen erhalten. Und müssen fast alle vertrösten auf ungewiss.

Eine Bar stünde schon bereit. Doch solange Einsprachen hängig sind, ist kein Veranstaltungsbetrieb in der Halle Hektor möglich. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Im Keller verstauben ein Bagger und 4000 Quadratmeter Dämmmaterial

Walter Boos führt hinab in den Keller, durch Katakomben, lange Rohre an der Decke. Ein Vorraum mit verstaubten Stuhlstapeln, Velos, Duschkabine. Baufolie trennt den Eingang zur unterirdischen Halle oder vielmehr zu dem, was schon längst die unterirdische Halle sein sollte. 1100 Quadratmeter gross. Noch mehr Staub. Ein kleiner Bagger in der Ecke geparkt, ein Raupenfahrzeug daneben. Berge von Dämmmaterial, Kabelkästen, Bretter, Latten, Kisten mit Kabeln, Kisten mit Befestigungen – als wäre man in einem Baustofflager.

Boos erzählt, was hier eigentlich stattfinden sollte, wie es hier eigentlich schon lange aussehen sollte. Wie sie von anderen Umbauprojekten günstig an die ganzen Materialien herangekommen sind. 4000 Quadratmeter Dämmstoffe, 1000 Quadratmeter Lärmdämmmatten aus dem Umbau des Parkhauses am Gallusmarkt, stapelweise metallene Kabeltrassen von der Olma. Wo Durchbrüche durch die Wand geplant sind, Fenster auf die Gleise soll es geben.

So viele Ideen. So viele Pläne.

Das sind sie schon gewesen, die besseren Tage: Die samtroten Sessel aus dem ehemaligen Kino Rex warten in der Veranstaltungshalle auf neues Leben. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Mit dem Wissen von heute würden sie das Projekt nicht noch einmal starten

Boos und Fuchs wollen diese Halle unbedingt. Nicht nur, weil sie überzeugt sind davon. Nicht nur, weil sie finden, St.Gallen braucht eine Eventhalle in dieser Grösse. Sondern auch, weil sie schon viel Zeit und Geld investiert haben. Die Investoren glauben an sie. Dass es sich jetzt zieht und zieht – «das halte ich emotional fast nicht aus», sagt Walter Boos.

Er sitzt draussen auf der Eisentreppe, aus der Halle wummert gedämpft Musik, «Wildchild Training» gibt drinnen ein Work-out, zwölf Menschen schwitzen und stemmen Hanteln. Vor der Halle entspannen zwei junge Frauen mit einem Joint. Vielleicht ist es dieser Gegensatz, Work-out und Kiffen, alte Industriehalle mit Aufbruchsatmosphäre, der plötzlich an Berlin denken lässt.

Leicht heruntergekommener Industriecharme: das Areal am Güterbahnhof St.Gallen. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Ob sie naiv waren, so ein Riesenprojekt stemmen zu wollen? Vielleicht, sagt Boos.

Ja, es war absehbar, dass es zu Einsprachen kommen würde.

«Aber wir wussten, wir erschaffen hier etwas Positives. Gemeinsam wird es eine Lösung geben.»

Ob sie, mit dem Wissen von heute, das Projekt nochmal starten würden? Nein, sagt Boos. Aber aufhören – kommt nicht in Frage.



Infos Zur Veranstaltungshalle unter hektor.sg; Infos zum Patenschaftsprojekt unter hektor.sg/m2