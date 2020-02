Grossbrand auf Raduner-Areal in Horn: Mutmasslicher Brandstifter soll für fünf Jahre in Gefängnis Am 3. August 2015 kam es auf dem Raduner-Areal in Horn zum Grossbrand. Dem beschuldigten Mieter drohen nun fünf Jahre Haft. 17.02.2020, 19.53 Uhr

Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Die Rauchsäule von weit oben fotografiert. (Bild: Konrad Schefer/Leserbild) Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: rudolf Hirtl Bild: rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Kantonspolizei Thurgau Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Die Rauchsäule war auch vom Flugzeug aus zu sehen. (Bild: Konrad Schefer/Leserbild) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Kantonspolizei Thurgau Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Grossbrand in Horn TG (Bild: Walter Jerg) Bild: newspictures.ch/Beat Kälin Bild: newspictures.ch/Beat Kälin Bild: newspictures.ch/Beat Kälin Bild: newspictures.ch/Beat Kälin Bild: newspictures.ch/Beat Kälin Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Toni Hanimann/Leserbild Bild: Eva Sprenger/Leserbild Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Fritz Heinze Bild: Fritz Heinze Bild: Fritz Heinze Bild: Fritz Heinze Stärkung für die Feuerwehrleute. (Bild: Daniel Wirth) Die Löscharbeiten sind unheimlich anstrengend, die Feuerwehrleute müssen häufig abgelöst werden. (Bild: Daniel Wirth) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Eva Sprenger/Leserbild Bild: Eva Sprenger/Leserbild Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Rudolf Hirtl Bild: Urs Bucher Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Rudolf Hirtl Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Rudolf Hirtl Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Brand auf dem Raduner-Areal in Horn (Bild: Urs Bucher) Bild: Rudolf Hirtl Bild: Ernst Jung/Leserbild Bild: Ernst Jung/Leserbild Bild: Ernst Jung/Leserbild Feuer noch nicht gelöscht. Es raucht immer mehr. (Bild: Armin Mettler) Bild: Rudolf Hirtl Rauchpilz (Bild: Armin Mettler/Leserbild) Rauchpilz (Bild: Armin Mettler/Leserbild) Bild: Daniel Wirth Bild: Daniel Wirth Bild: Daniel Wirth Bild: Daniel Wirth Bild: Daniel Wirth Bild: Rudolf Hirtl Bild: Daniel Wirth Bild: Daniel Wirth Bild: Rudolf Hirtl Der Brand ist bis Goldach sichtbar. Und seit einigen Minuten muss man die Fenster schliessen wegen Rauchgestank. (Bild: Armin Mettler/Leserbild)

(bro) Im August 2015 fielen die Gebäude der ehemaligen Textilveredelungsfabrik Raduner in Horn den Flammen zum Opfer. Der beschuldigte Mieter soll nun wegen Brandstiftung und versuchtem Versicherungsbetrug für fünf Jahre ins Gefängnis, wie der «Blick» am Montagabend schreibt. Der Zeitung liegt die Anklageschrift der Thurgauer Staatsanwaltschaft vor. Der Beschuldigte beteuert gegenüber dem «Blick» seine Unschuld. Ein Termin am Bezirksgericht in Arbon stehe noch nicht fest. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hatte die Anklage gegenüber dieser Zeitung im Frühling 2019 bestätigt.

Über 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Der beschuldigte Mieter hatte nach dem Brand einen Suizidversuch unternommen. Der Mann kam in der Folge in U-Haft, wurde aus dieser aber wieder entlassen. Zwar blieb der Tatverdacht bestehen, doch die Untersuchungsbehörden gingen davon aus, dass bei ihm weder ein Fluchtrisiko bestehe, noch dass er in Freiheit etwas verschleiern könnte.

Beim Grossbrand im August 2015 hatten mehrere Mieter ihren ganzen Besitz verloren. Über 200 Feuerwehrleute aus sechs Gemeinden standen im Einsatz. Gebäude stürzten in sich zusammen. Um die Flammen zu bekämpfen, war auch die Schweizer Luftwaffe um Hilfe gebeten worden.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Bereich eines Brockenhauses ausgebrochen, von wo au es sich ausbreitete. Erst im Verlaufe des Nachmittags konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzte oder Tote gab es keine.