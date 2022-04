Zentrumsüberbauung Arnegg ist in drei Jahren fertig

Grossbaustelle Jetzt geht es los mit der Zentrumsüberbauung Arnegg: In drei Jahren soll das neue Dorfzentrum fertig sein Nachdem Ende Dezember die Baubewilligung erteilt wurde, geht es mit der Zentrumsüberbauung Arnegg vorwärts. Kürzlich haben die Abbrucharbeiten begonnen. Im Juni 2025 soll der neue Dorfkern fertiggestellt sein. Joshua Lindenmann 14.04.2022, 05.00 Uhr

Blick von der Stations- zur Bächigenstrasse: Die Gebäude auf dem Land dazwischen sind abgebrochen worden. Bild: Joshua Lindenmann

Schwere Maschinen brechen die leerstehenden Häuser ab. Es ist lärmig. Die Abbrucharbeiten an der Stationsstrasse in Arnegg haben vor einem Monat begonnen und sind schon weit fortgeschritten. Unweit des Bahnhofs Arnegg entsteht auf einer 1,1 Hektare grossen Fläche zwischen der Bischofszellerstrasse und der Bahnlinie St.Gallen-Weinfelden, die Zentrumsüberbauung Arnegg.

Das frühere Speichergebäude an der Stationsstrasse in Arnegg wird abgebrochen. In dem Gebäude wurden früher immer Kartoffeln gelagert. Bild: Joshua Lindenmann

Eigentlich hätte das Projekt bereits 2023 fertiggestellt werden sollen: «Leider haben verschiedene Einsprachen aus der Nachbarschaft zu längeren Verzögerungen im Ablauf geführt», sagt Projektleiter Dario Viola von den Viola-Architekten aus Wil. Investor der Grossüberbauung ist die REE Investment AG, ebenfalls aus Wil. Die Überbauung werde sich positiv auf das Dorf auswirken, schätzt Viola:

«Das neue Zentrum wird ein Begegnungsort, bildet Kulisse und Platz für Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Dorfleben auf dem Plan stehen.»

Dimension und Funktionalität der Aussenräume und Plätze sei mit den verantwortlichen Organisationen koordiniert worden. Die Überbauung besteht aus sieben eigenständigen Gebäuden, von welchen vier den neu angelegten Dorfplatz an der Stationsstrasse in Arnegg flankieren sollen. Im nördlichen Teil der Bauparzelle werden drei Gebäude in einer Art Dreieck gebaut. In allen vier Gebäuden am Dorfplatz gibt es einen Gewerbeteil im Erdgeschoss. Im Gewerbeteil wird die Migros im April 2025 eine Filiale eröffnen. Die Vermietung der weiteren Flächen ist laut Viola in Bearbeitung.

Autofreies Gelände

Zudem wird eine Tiefgarage realisiert, die tagsüber für die Kundinnen und Kunden der Migros, aber ausserhalb der Öffnungszeiten auch von Dritten genutzt werden kann. «Das Ziel ist, dass das Areal oberirdisch grösstenteils autofrei wird», sagt Viola. Die Tiefgarage mit einer Fläche von 4360 Quadratmetern werde insgesamt 148 Parkplätze für Mieter und Gewerbe bieten. Im neuen Dorfplatz wird dann ebenfalls der Spielplatz neugestaltet.

So soll der Arnegger Dorfplatz im Jahr 2025 aussehen. Visualisierung: PD

Sobald fertig abgebrochen ist, starten im Sommer die eigentlichen Bauarbeiten. «Bauvollendung und Übergabe ist auf den 1. Juni 2025 terminiert», sagt Viola. Es entstehen dabei insgesamt 81 Mietwohnungen und 2450 Quadratmeter Gewerbefläche. Die Wohnungen seien ein Mix zwischen 1,5- und 4,5-Zimmerwohnungen.