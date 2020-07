Grossbaustelle Goldach: Strassen- und Wohnungsbau gibt dem Dorfkern bald ein komplett neues Gesicht Im Dorfzentrum stehen mehrere Bauprojekte gleichzeitig an. Für die Bevölkerung kommt es dadurch zu Einschränkungen. Es lohnt sich, findet Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Jolanda Riedener 07.07.2020, 05.00 Uhr

Der Bahndurchgang macht den Weg frei zur erweiterten Mühlegutstrasse. Bild: Tino Dietsche (9. Mai 2020)

Überraschung und vor allem Freude fühlt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli, als der Baustart für die Zentrumsüberbauung endlich bevorsteht. Nach jahrelangem Rechtsstreit sollen im August die Abbrucharbeiten starten.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Ralph Ribi

Im Spätherbst folgt der Aushub für die zweistöckige Tiefgarage, im Herbst 2022 soll die Wohn- und Gewerbeüberbauung Eröffnung feiern. Die drei Mehrfamilienhäuser und die Neugestaltung der Hauptstrasse geben dem Goldacher Dorfzentrum ein komplett neues Gesicht. Mehr noch: Durch die optische Aufwertung soll der Dorfkern belebt werden, wie es im Mitteilungsblatt «Wellenbrecher» heisst. «Mit der Erneuerung erhalten wir ein attraktives Zentrum», sagt Gemperli auf Anfrage.

Die Pläne zur Neugestaltung der Hauptstrasse liegen noch bis am 13. Juli auf. Deshalb stehe der Zeitplan für dieses Projekt noch nicht. Es sei aber sicher eine «Herausforderung», die Zentrumsüberbauung und die Gestaltung der Hauptstrasse miteinander zu koordinieren. Möglich, dass der Verkehr während der Arbeiten deshalb vorübergehend einspurig fliesse.

SBB-Unterführung wirkt vorerst nicht entlastend

Planmässig verlaufen die Arbeiten am Bushof beim Goldacher Bahnhof: Die Zufahrt von der Sulzstrasse her ist fertig, die Arbeiten im Westen – dem eigentlichen Busterminal – sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. So könnte der Bushof auf den Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb genommen werden.

Eine Grossbaustelle befindet sich an der westlichen Flanke des Dorfzentrums: Für die verlängerte Mühlegutstrasse erfolgte im Mai der Durchbruch unter der Bahnlinie. In gut einer Woche ist die Unterführung erstmals befahrbar. Die Umfahrung soll künftig als Entlastung bei geschlossener Barriere dienen. Vorerst wird sie diesen Zweck allerdings nicht erfüllen: Nach Freigabe der Mühlegutstrasse folgt nämlich der Ausbau der Untereggerstrasse. Dafür muss die Stützmauer beim Kirchenfeldschulhaus verschoben werden. Während dieser Zeit ist die Untereggerstrasse nur einspurig befahrbar.

Diese Einschränkung habe man laut Dominik Gemperli absichtlich in die Sommerferien verlegt. Ebenfalls in der Ferienzeit wird der Deckbelag auf der St.Gallerstrasse saniert: Bis Freitag sollten diese Arbeiten aber bereits abgeschlossen sein.

Parallel zur Untereggerstrasse werden die Arbeiten am Katzenbächli abgeschlossen. Der Bach soll neu via Mühlegutstrasse durch den Goldachpark entlang des früheren Industriegleises bis zur Goldach zu führen.

Probebetrieb dauert bis Ende Jahr

Verläuft alles nach Plan, kann Ende September ein Versuchsbetrieb mit dem neuen Verkehrsregime starten. Ein Ampelsystem zeigt den Autofahrern, ob die Barriere geöffnet ist und die Durchfahrt über die Hauptstrasse möglich ist. Bei geschlossener Barriere wird der Verkehr auf die Mühlegutstrasse mit SBB-Unterführung gelenkt. Dieses Signalisationskonzept funktioniere nur, wenn die SBB die Impulse der Barrierenschliessung zuverlässig und mit der notwendigen Vorlaufszeit liefern. Der Versuchsbetrieb läuft voraussichtlich bis Ende Jahr.

In den kommenden Monaten müssen Goldacherinnen und Goldacher also mit Baulärm und einigen Einschränkungen im Strassenverkehr leben. Gemperli sagt:

«Das Resultat wird für diese Unannehmlichkeiten entschädigen.»