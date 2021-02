Grossbaustelle Es geht vorwärts beim Neubau im Wittenbacher Zentrum: Die Migros eröffnet am 27. Mai den neuen Supermarkt, die 59 Wohnungen sind schon fast alle weg Für 60 Millionen Franken baut die Migros Ostschweiz in Wittenbach eine neue Filiale und fast 60 Wohnungen. Die Bauarbeiten sind noch in vollem Gang, doch lange geht es nicht mehr, bis das Einkaufszentrum seine Türen öffnet und die Mieterinnen und Mieter einziehen können. Michel Burtscher 25.02.2021, 05.00 Uhr

So sieht die Baustelle im Wittenbacher Zentrum derzeit aus. Bild: Michel Burtscher (24. Februar 2021)

Es sieht derzeit immer noch nach Grossbaustelle aus im Wittenbacher Zentrum. Die neuen Gebäude, die in den Himmel ragen, sind von Gerüsten umgeben, auf denen sich Arbeiter tummeln. Auf dem Vorplatz bei der Hauptstrasse stehen verschiedene Bagger, Zäune trennen die Baustelle ab und signalisieren: Zutritt verboten - zumindest im Moment noch.

Hier auf dem Areal Oedenhof realisiert die Migros Ostschweiz seit 2018 für rund 60 Millionen Franken eine Überbauung. Diese ersetzt den alten Supermarkt, der 1980 eröffnet wurde.

In den Neubauten finden künftig eine neue Migros-Filiale mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern Platz, weitere Geschäfte sowie 59 Wohnungen in den beiden Türmen mit sieben und fünf Obergeschossen sowie im Hausriegel. Die Migros wirbt auf der Webseite mit «Aussicht bis hin zum Bodensee». Im Untergrund hat es zudem eine Tiefgarage mit 200 Plätzen für Kunden, Bewohner und Ladenmieter.

Doch auch wenn auf der Baustelle derzeit noch Hochbetrieb herrscht, werden die Arbeiter und ihre Maschinen in den nächsten Monaten langsam aber sicher verschwinden. Denn schon bald empfängt die Migros ihre ersten Kundinnen und Kunden im neuen Laden am alten Standort und darüber ziehen die ersten Mieterinnen und Mieter in ihre Wohnungen ein.

Neben der Migros gibt es noch weitere Geschäfte

Laut Silke Seichter, der Leiterin der Baukommunikation bei der Migros Ostschweiz, öffnet die neue Migros-Filiale am 27. Mai zum ersten Mal ihre Türen. Es sei geplant, dass die Partnermieter ihre Geschäfte gleichzeitig eröffnen, sagt sie.

Silke Seichter, Leiterin der Baukommunikation der Migros Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Neben des Migros-Supermarktes gibt es einen Denner, einen K-Kiosk und sogar ein Café. Selbstverständlich dürfe in einem neuen und modernen Zentrum ein Treffpunkt nicht fehlen, schreibt die Migros dazu. Auch die Drogerie Oedenhof kommt wieder ins Wittenbacher Zentrum zurück. Zwischen Anfang Juni und Mitte Juli ziehen dann die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen gestaffelt ein.

Die Arbeiten für den Neubau der Migros Wittenbach liegen laut Seichter im Zeitplan. Aktuell würden im Aussenbereich Stützmauern erstellt und die Fassaden montiert, an zwei Gebäuden sei diese bereits fertiggestellt. In der Tiefgarage wie auch im künftigen Supermarkt werde momentan die Haustechnik installiert, im Supermarkt würden zudem die Boden- und Wandplättli sowie die Deckenlamellen angebracht.

Viele Wohnungen wurden ab Plan vermietet

«Der Innenausbau der Wohnungen schreitet ebenfalls zügig voran», sagt Seichter. Und diese sind begehrt. Man habe Mitte des vergangenen Jahres mit der Vermarktung der 2,5-Zimmer- sowie 3,5-Zimmer-Wohnungen begonnen, erzählt Seichter, und sei damit direkt auf «sehr grosses Interesse» gestossen. «Fast 80 Prozent konnten wir ab Plan vermieten, was zum Teil aber sicher auch auf die geltenden Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.» Was sie damit meint: Vermutlich hätten wegen der Coronapandemie viele Interessierte darauf verzichtet, die Wohnung vor Ort zu besichtigen.

Mittlerweile seien bis auf drei Wohnungen sämtliche vermietet oder zumindest reserviert. «Obwohl wir vom Bedürfnis nach Wohnungen oberhalb unserer Supermärkte wissen, waren wir doch überrascht, wie gross das Interesse in Wittenbach ist», sagt Seichter. Neben den drei Wohnungen ist derzeit auch noch eine Gewerbefläche mit 124 Quadratmetern frei. In der jetzigen Coronalage, wenn man nicht wisse, was wann öffnen könne, sei es nicht immer einfach, Interessenten zu finden. Doch Seichter sagt:

«Wenn jemand mit einer guten Idee kommt, würden wir uns natürlich freuen.»