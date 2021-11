GROSSANLASS National Summer Games in St.Gallen: Wo Menschen mit Beeinträchtigung mehr als Sportler sind Im Juni werden sich in St.Gallen 1800 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung in 14 Sportarten messen. Was das Organisationskomitee herausfordert und wo die Planung steht. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Alexandros Melidis (l.) und Martin Mock: Beide spielen Basketball, beide organisieren die National Summer Games in St.Gallen mit. Bild: Ralph Ribi

Die Nationalen Spiele von Special Olympics finden erst nächsten Sommer statt. Alexandros Melidis aber ist schon parat. Gut in Form, wie ein paar Ballübungen zeigen, die er für den Fotografen absolviert. Und ebenso wichtig: äusserst motiviert.

Dabei gibt es noch viel zu tun, bis die 1800 Athletinnen und Athleten, die rund 2000 Helferinnen und Helfer, und mehrere Tausend Zuschauer nach St.Gallen kommen und zeigen oder beobachten, was auf dem Basketball- oder Tennisplatz mit geistiger Beeinträchtigung möglich ist. «Wir müssen uns fokussieren, gut auf den Trainer hören. Wir müssen fit sein», sagt Alexandros Melidis, Captain des Basketballteams St.Gallen Lions. Immer wieder, es hört sich fast schon wie ein Mantra an. Die Valida in St.Gallen – sie bildet Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aus und gibt ihnen eine Arbeitsstelle – hat die Mannschaft 1992 gegründet. Damals hiess sie noch «Grashüpfer». «Uncool», befand Melidis, als er vor rund acht Jahren dazustiess. Und setzte sich für einen neuen, dynamischeren Namen ein. Mit Erfolg.

Wo sonst die Säuli rennen, wird Pétanque gespielt

Der 30-Jährige tritt an den National Summer Games (NSG) 2022, die vom 16. bis 19. Juni 2022 in St.Gallen stattfinden, als Sportler an. Er ist aber auch Mitorganisator. Martin Mock, Leiter des Ressorts Arbeit, Bildung und Integration bei der Valida, sagt:

«Unser Ziel ist es, die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung auf allen Ebenen zu integrieren. Und damit meine ich nicht Parkplätze zuweisen.»

Hier hat sich Melidis zum Gärtner ausbilden lassen, heute hilft er auch in der Wäscherei aus. Bis Sommer kommen viele weitere Aufgaben auf ihn zu. Soeben hat er ein Online-Meeting hinter sich. Unter anderem mit Martin Rutishauser, Präsident des Organisationskomitee NSG 2022 St. Gallen. Nervös gewesen? Melidis schüttelt den Kopf und erzählt: «Wir haben über das Tenü diskutiert. Auch die Helferinnen und Helfer sollen einen Trainingsanzug anziehen. Jeans geht gar nicht. Sieht nicht nach Sport aus.»

In 14 Sportarten werden die Athletinnen und Athleten in St.Gallen und Umgebung antreten. Im Kybunpark und im Gründenmoos finden etwa Fussball, Reiten und Tennis statt. «Die Verantwortlichen des CSIO werden ihre Infrastruktur stehen lassen. Wir werden sie weiterverwenden dürfen», sagt Mock. Das Olma-Areal steht für Judo, Boccia sowie Tischtennis bereit. Und wo sonst Säuli um die Wette rennen, spielen die Athletinnen und Athleten Pétanque. Velofahrerinnen und Velofahrer messen sich im Museumsquartier. «In den 1950er-Jahren wurden dort Radsportkriterien nach der Tour de Suisse ausgetragen. Wir lassen die Strecke aufleben», sagt Mock. Das Athletikzentrum ist für Basketball reserviert. Nur Bowling, Golf und Segeln finden nicht in der Stadt statt, sondern in Abtwil, Waldkirch und Arbon.

Wegen Ortswechsel: Einigen Schwimmerinnen und Schwimmer muss abgesagt werden

Für jede Sportart sucht das Organisationskomitee einen Partnerverein, der Anlass mit Wissen, Ausrüstung und Helfenden unterstützt. Alexandros Melidis ist gerade auf Tournee. Er besucht die Hauptversammlungen der Vereine und stellt dort das Konzept der National Summer Games vor. «Nicht einfach ein Turnier, eine richtig grosse Kiste», sagt er und grinst breit. Die Kosten: 3,5 Millionen Franken, Special Olympics übernimmt 650'000 Franken. Mit 10'000 Übernachtungen rechnen die Organisatoren. Betten, die die Stadt nicht alleine anbieten kann. So weichen Vereine mit ihren Athletinnen und Athleten nachts auch nach Appenzell oder Wil aus, schlafen in Zivilschutzunterkünften statt in Hotels. «Sie reisen dann kostenlos mit dem öffentlichen Verkehr an. Auch das sieht das Konzept vor», sagt Mock.

«Auf dem Reissbrett» seien die National Summer Games geplant. Nun müssten sich die Rädchen auch in der Praxis verzahnen. Mock klopft sich auf die Herzgegend und sagt:

«Fast jeden Tag hat unterdessen jemand eine Frage zum Anlass. Die Anspannung steigt.»

Bisher seien kaum Kosten angefallen, nun aber würden sie sich rasch summieren. Deshalb haben Verein und Organisationskomitee vor ein paar Tagen einen Grundsatzentscheid gefällt. Mock: «Die National Summer Games finden definitiv statt – mit und trotz Corona. Notfalls unter 3G-Bedingungen und aus Sicherheitsgründen mit weniger Publikum.»

1600 Athletinnen und Athleten haben sich bereits angemeldet, mit 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnen die Veranstalter. «Die Sportarten Tennis, Judo und Schwimmen sind schon ausgebucht», sagt Mock. Zahlreichen interessierten Schwimmerinnen und Schwimmern musste er soeben absagen. Eigentlich wäre diese Disziplin im Freibad Lerchenfeld geplant gewesen. Nun traut man dem hiesigen Sommer doch nicht ganz. «Wir haben uns für die sichere Variante und das Schwimmbad Blumenwies entschieden», sagt Mock. Alexandros Melidis murmelt: «Zum Glück. 19 bis 21 Grad, wenn das Wetter schlecht kommt. Brrrr!» Statt 320 Startplätze sind es nun 240. Wer sich früh angemeldet hat, wird berücksichtig. Für die verhinderten Schwimmerinnen suchen Mock und sein Team nun Alternativen. «Entweder sie treten in einer anderen Sportart an oder dürfen an regionalen Spielen teilnehmen.»

«Bratwurst? Bestimmt nicht vor dem Wettkampf»

In der Olma-Halle wird ein olympisches Dorf entstehen. Hier essen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, hier findet abends die Unterhaltung statt. Die Eröffnung wird auf dem Fussballfeld im Kybunpark gefeiert. Melidis war an der Begehung dabei: «Damit wir uns besser vorstellen können, was alles möglich ist.» Danach besprach sich die Gruppe «in der VIP-Lounge», erzählt er mit leuchtenden Augen. Melidis hat bereits konkrete Vorstellungen für die Feier, zumindest musikalisch. Er sagt:

«Schlagersängerin Beatrice Egli würde gut passen. Oder Rapper Bligg. Ich habe ihn mal an einem Konzert erlebt und war begeistert. Wäre toll, wenn ich ihn kennen lernen dürfte.»

Auch bezüglich Menü in den Festwirtschaften hat Melidis konkrete Vorstellungen: Teigwaren, unumgänglich. «Die geben uns Kraft.» Bratwurst? «Bestimmt nicht vor dem Wettkampf», meint er, ganz strenger Captain.

Alexandros Melidis ist Captain der Basketballmanschaft St.Gallen Lions. Spass sei ihm wichtig, betont er. Ehrgeizig ist er dennoch. Bild: Ralph Ribi

Spiele mit Botschaft

Die National Summer Games sind zwar nur ein Anlass, aber einer, dessen Wirkung und Botschaft nicht mit den letzten Wettkämpfen verblassen soll. Und so fordert das Organisationskomitee die Partnervereine in einer Vereinbarung auf, für die Zukunft integrative Sportteams zu bilden. Im Schwimmclub St.Gallen-Wittenbach würden bereits Menschen mit geistiger Beeinträchtigung trainieren, ebenfalls beim Basketballclub St.Otmar, sagt Mock. Er fordert:

«Bei einem Mannschaftssport mag Inklusion wegen der grossen Stärkeunterschiede schwer fallen, andernorts sollte sie selbstverständlich werden.»

Sieben Medaillen liegen schon bei Alexandros Melidis zu Hause. Er hat sie an Turnieren und an vergangenen National Summer Games geholt. Nun hofft er zwar auf die achte Auszeichnung, vielmehr wünscht er sich aber Spass, gute Stimmung und Zusammensein. «Und dass sich an den National Summer Games in St.Gallen keiner der Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung schämt. Wir dürfen mutig auftreten. Wir sind wie wir sind, wir geben unser Bestes. Und das ist gut so.»

