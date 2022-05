Guido Helbling ist musikalischer Leiter des Gesangsfestivals

Grossanlass «Ich habe die Arbeit unterschätzt»: Der musikalische Leiter Guido Helbling hat unzählige Stunden ehrenamtlich für das Gesangsfestival in Gossau gearbeitet Bald beginnt in Gossau das Schweizer Gesangsfestival. Es steht unter dem Motto «Begegnungen». Guido Helbling ist musikalischer Leiter des Anlasses. Sein Leben ist erfüllt mit Musik. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Guido Helbling dirigiert seit 40 Jahren den Fürstenland Chor Gossau. Bild: Benjamin Manser

Wer durch die grossen Torbogen an der Ecke Quellenhofstrasse/ Bahnhofstrasse vom Bahnhof und auf der Bahnhofstrasse von der Stadt herkommend schreitet, befindet sich auf dem Gelände des Schweizer Gesangsfestivals der Chöre. Chorguides holen die Chöre dort ab und führen sie zum Check-in beim Gallusschulhaus. Dort gibt es für jeden Sänger und jede Sängerin ein Gläschen Weisswein als Willkommensgruss in der Fürstenländer Metropole.

«Die Chorguides führen die Chöre auch zu ihren Auftritten, wenn dies gewünscht ist», sagt Guido Helbling, musikalischer Leiter des Gesangsfestivals. Das ist Service, erfunden haben es aber nicht die Gossauer. Am Gesangsfest in Meiringen 2015 waren ebenfalls Chorguides im Einsatz. Unterschiede zu Meiringen gibt es dennoch: In Meiringen war es 2015 noch ein Gesangsfest, in Gossau ist es 2022 ein Gesangsfestival. Helbling sagt:

«Unser Ziel ist es mit dem Festival, ein modernes, frisches und urbanes Fest zu organisieren und junge Chöre ins Boot zu holen.»

Deshalb der Name «Gesangsfestival». Dies sei auch der Wunsch von «CHorama», der Dachorganisation der Schweizer Chorverbände; das Festival soll für alle Chöre und Musikgattungen geöffnet werden.

Insgesamt nehmen 333 Chöre teil

Helbling formuliert ein weiteres Ziel: «Es soll ein Festival der Begegnung von Generationen sein. Im Zentrum steht die Begegnung der Sängerinnen und Sänger und nicht der Wettbewerb und das Singen vor Experten.» Deshalb werde es Begegnungskonzerte geben. Das heisse, dass Chöre im gleichen Raum singen, einzeln, aber auch ein Lied gemeinsam vortragen. Auswählen können sie ein Lied aus dem Songbook, das der St.Galler Lukas Bolt, Dirigent Kantorai Tablat, kreiert hat.

Am Gesangsfestival beteiligen sich 333 Chöre, 117 weniger als geplant. «Wir haben es den Chören überlassen zu entscheiden, ob sie sich bewerten lassen wollen oder nicht», erklärt Helbling, der sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Musikverbänden und -kommissionen verdient gemacht hat. Die meisten Chöre wünschen sich ein 15-minütiges Expertengespräch, weil sie trotz aller Freude am Singen erfahren möchten, wo sie stehen.

30 Festkonzerte auf hohem Niveau

Ein Gesangserlebnis verspricht das OK mit den 16 Festkonzerten: 30 ausgewählte Chöre aus der ganzen Schweiz in allen Alterskategorien und in verschiedensten Chorgattungen bieten beste Unterhaltung auf Top-Niveau. In der Regel gestalten zwei Chöre ein gemeinsames Festkonzert. Aus der Region sind der Kammerchor Wil und die «singallinas» aus St.Gallen dabei.

Gossauer Schülertage Von Montag, 23. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai, finden die Gossauer Schülertage am Gesangsfestival statt. «Alle Schulhäuser machen mit», sagt Guido Helbling sichtlich erfreut. «Sogar die Mädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg sind dabei.» Sein Dank geht an die Lehrerschaft, welche hinter diesen Schülertagen steht und sie mitträgt. Täglich wird es Schülerkonzerte geben. Die Details sind unter www.sgf22.ch ersichtlich.

Auf wen freut sich Helbling am meisten? Er lacht, nennt aber keine Namen. Bestimmt gehört das Schweizer A-cappella-Quintett Bliss dazu, das 2021 den Prix Walo in der Kategorie Publikumsliebling gewonnen hat. «Bliss» wird am 28. Mai, um 19.30 und um 21 Uhr im Fürstenlandsaal auftreten und die Festkonzerte abschliessen.

Im Zirkuszelt wird gemeinsam gesungen

Das Festgelände ist mit zwei Chorinseln gestaltet, auf denen Spontan-Vorträge von Chören gewünscht sind. Spontanität wünscht sich Helbling auch beim Singen mit einem Projektchor. Jeden Tag um 16.30 Uhr findet im Zirkuszelt das gemeinsame Singen statt. Dort können bis zu 1000 Laiensänger und Festbesucher zusammen unter Anleitung eines Chores mit bekannten Liedern ein Grosskonzert gestalten. Helbing würde es freuen, wenn sich viele Singende begegnen.

Guido Helblings Leben ist erfüllt mit Musik: Er ist gelernter Pianist und Klavierlehrer, unterrichtete Jahrzehnte lang am Gymnasium Friedberg und dirigierte den Friedbergchor, war an der Kirchenmusikschule St.Gallen tätig, war viele Jahre Präsident der Schweizerischen Föderation Europa Cantat (SFEC) und damit von 2006 bis 2015 Mitglied des Vorstandes des Internationalen Boards Europa Cantat. Er war Mitglied der «IG CHorama», dem Dachverband aller Schweizerischen Chorverbände.

Die Pandemie hat alles immer wieder durcheinandergewirbelt

Der 70-Jährige dirigiert seit 40 Jahren den Fürstenland Chor Gossau und seit 30 Jahren den Konzertchor Schaffhausen. «Diese beiden Chöre würde ich noch gerne weiter betreuen», sagt Helbling. «Wenn die Chöre es wollen.» Die Verbandsarbeit hat Helbling hingegen beendet; ausser im St.Galler Kantonal-Gesangsverband, dort wirkt er noch in der Musikkommission mit. 2010 wurde Guido Helbling mit dem Gossauer Preis geehrt für die Mitgestaltung des kulturellen Lebens in Gossau.

Wie seine sechs OK-Kollegen hat Helbling in den vergangenen sechs Jahren in unzähligen Stunden ehrenamtlich für das Gesangsfestival gearbeitet. Obwohl er Hilfe von vier kompetenten Personen habe, sagt er:

«Ich habe die Arbeit unterschätzt.»

Es mussten so viele Absprachen gemacht werden. Das glaubt man ihm aufs Wort, wenn man das Festprogramm und vor allem den Festführer online studiert. Einen Festführer zusammenzustellen sei kein leichtes Unterfangen, denn die Pandemie habe immer wieder alles durcheinandergewirbelt.

