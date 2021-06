Für das Gossauer Gesangsfest haben sich erst 250 Chöre angemeldet

Grossanlass 500 Chöre sollen 2022 am Gossauer Gesangsfestival teilnehmen – angemeldet haben sich aber erst 250 Für das Schweizer Gesangsfestival in Gossau haben sich deutlich weniger Chöre angemeldet als erwartet. Ist das Interesse zu gering? OK-Präsident Alex Brühwiler winkt ab. Schuld daran habe ausschliesslich Corona. Das Organisationskomitee hat die Anmeldefrist nun verlängert. Elena Fasoli 10.06.2021, 05.00 Uhr

Das letzte Schweizer Gesangsfest fand 2015 in Meiringen im Kanton Bern statt. Bild: Peter Schneider/ Keystone (13. Juni 2015)

Gossau erwartet 2022 die Schweizer Chorszene: Nächstes Jahr soll dort während zweier Wochenenden das Schweizer Gesangsfestival stattfinden. Das Organisationskomitee plant einen Grossanlass mit 50'000 Besucherinnen und Besuchern – und zahlreichen Sängerinnen und Sängern. Bisher haben sich aber erst 250 Chöre angemeldet. Das sind weitaus weniger als die angestrebten 500 Chöre. Am letzten Schweizer Gesangsfest, das 2015 in Meiringen stattfand, machten über 400 Formationen und 12'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit.

Der Grund für die niedrigen Anmeldezahlen ist laut OK-Präsident Alex Brühwiler ausschliesslich das Coronavirus. Die Pandemie führte bei vielen Chören zu Unsicherheiten bezüglich des Probebetriebs und der Planung. Ausserdem verschoben viele die Hauptversammlungen in den Sommer.

Chöre haben noch bis Ende September Zeit

Deshalb hat das Organisationskomitee die Anmeldefrist für das Gesangsfestival nun bis zum 26. September verlängert. «Wir wollen den Chören mehr Zeit geben, die Entscheidung zu fällen», sagt Brühwiler.

Er geht davon aus, dass aufgrund der Lockerungsschritte des Bundesrates die Chöre das Proben in der nächsten Zeit wieder aufnehmen werden. Wenn sich die epidemiologische Lage über den Sommer weiter verbessere, gebe es eigentlich keinen Grund, nicht am Gesangsfestival teilzunehmen. Brühwiler sagt:

«Die nationalen Anlässe sind die grossen Highlights, auf die man als Chor wartet.»

Zusammenarbeit mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus

Während die Anmeldefrist noch weiter läuft, plant das OK bereits, wie man die Chöre, die aus der ganzen Schweiz anreisen werden, dazu animieren kann, ein wenig in der Ostschweiz zu verweilen. Dafür arbeiten die Organisatoren mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus zusammen. Der Hauptfokus der Kooperation liegt auf der Vermittlung von Unterkünften für die Vereine. Brühwiler sagt:

«Wenn der Männerchor Gossau in der Vergangenheit mit 65 Leuten an ein Gesangsfestival reiste, brauchte er jeweils ein ganzes Hotel.»

Daher hat das Organisationskomitee Kontingente in Hotels und Gruppenunterkünften in den Regionen Gossau, St.Gallen, Appenzellerland und Bodensee reserviert. Ausserdem stehen auf der Website des Gesangsfests bereits zahlreiche Ausflugstipps bereit. «Vor allem bei einer längeren Anreise lohnt es sich, das Gesangsfestival mit einer Chorreise zu verbinden», sagt Brühwiler.

1000 Helferinnen und Helfer zu finden, ist keine leichte Aufgabe

Nicht nur Chöre, sondern auch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer müssen vor dem Gesangsfestival rekrutiert werden. Die benötigte Zahl steht noch nicht fest. Doch Brühwiler kann sich durchaus vorstellen, dass gegen 1000 Personen für den Gossauer Grossanlass gebraucht werden. So viele Leute zu engagieren, sei keine leichte Aufgabe, aber nicht unlösbar. Dabei behilflich sein soll der Trägerverein SGF22, dem knapp 30 Vereine aus der Region Gossau angehören.

Zudem richtet Alex Brühwiler einen Appell an Gossauer Organisationen: «Wir sind überzeugt, dass sich auch nicht musikalisch orientierte Vereine solidarisch zeigen werden.» In der Vergangenheit habe der Zusammenhalt zwischen den Vereinen in Gossau gut funktioniert, zum Beispiel 2016 am Nordostschweizerischen Jodlerfest oder an diversen Turnfesten. Noch im Juni sollen die Vereine zu einer ersten Orientierung eingeladen werden.