Röbi Koller von «Happy Day» besucht HPV Rorschach

Grösster Wunsch «Es war einmalig. Röbi ist einmalig»: «Happy Day»-Moderator besucht Rorschacher mit Trisonomie 21 Leo Burgmaiers grösster Wunsch war es, Moderator Röbi Koller in der Fernsehsendung «Happy Day» zu treffen. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen – und nicht nur das. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Happy Day»-Moderator Röbi Koller hat den Rorschacher Leo Burgmaier besucht. Als Souvenir erhielt Burgmaier von Koller ein Fotobuch. Bild: Andri Vöhringer

Leo Burgmaier trägt ein schwarzes T-Shirt mit pinkem Aufdruck «Happy Day». Der Moderator von «Happy Day», Röbi Koller, hat die Shirts bei seinem Besuch in der HPV Rorschach verteilt. Gekommen ist Koller aber nur wegen einer einzigen Person: wegen Leo Burgmaier. All das konnten die Fernsehzuschauer mitverfolgen. Sie sahen, wie Röbi Koller Burgmaier überraschte und Burgmaier daraufhin Freudentränen vergoss, weil sein grösster Wunsch in Erfüllung gegangen war: Einmal im Leben Röbi Koller treffen.

Und heute, eine gute Woche nach dem Fernsehauftritt, leuchten Leo Burgmaiers Augen immer noch. «Es war einmalig. Röbi ist einmalig», sagt Burgmaier, der mit Trisomie 21 geboren wurde. Röbi Koller und er sind jetzt Freunde, das ist in einem Fotobuch festgehalten. «Röbi und Leo» steht unter einigen Bildern. Nicht nur Leo strahlt über das ganze Gesicht, sondern auch Röbi.

Freunde und fast schon Moderationskollegen

Die beiden sind ein ganz kleines bisschen Moderationskollegen, denn Leo Burgmaier hat Röbi Koller im Beitrag assistiert und Ansagen gemacht. Früher habe er nicht richtig reden können, nur immer «gstaggelet», erzählt der Rorschacher. Davon haben die Zuschauerinnen und Zuschauer nichts gemerkt. Er sei halt schon fernseherfahren. Leo Burgmaier erzählt, dass er schon Gast in der Sendung «Sportpanorama» war und einige Fernsehleute kennt. Zudem habe er die Studios von TVO und FM1 besichtigt.

Der Sonntag wird wieder ein besonderer Tag: Am 19. September feiert Leo Burgmaier seinen 60. Geburtstag. 1961 kam er auf die Welt, 12 Tage nach dem eigentlichen Geburtstermin. «Ich war richtig schwer behindert», erzählt Burgmaier. Er wuchs mit drei Schwestern und einem Bruder auf, der aber 2013 starb. Das und vieles mehr ist in seiner Autobiografie, Teil 1, nachzulesen.

Leo Burgmaier ist stolz auf den ersten Teil seiner Autobiografie. Er wird nun einen Teil 2 schreiben. Bild: Andri Vöhringer

Von der Sandkastenliebe, der Behinderung und einem Autounfall

Diese hat er in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit Manuela Breu, Sozialpädagogin und Coach in der HPV Rorschach, geschrieben. «Mir war wichtig, dass Leo in seinen eigenen Worten schreibt», sagt sie. Er verfasste erst einen handschriftlichen Entwurf. Danach erfassten sie den Text gemeinsam am Computer.

Leo Burgmaier schreibt von seiner Sandkastenliebe mit den herzigen Haaren. Er schreibt über seine Schulzeit im Wiggenhof, über seine Lieblingssprachen Hochdeutsch und Bayrisch, und er erinnert sich an seine allererste Freundin. Der 59-Jährige schreibt über seine Behinderung und seinen Herzfehler, seine mehrfache Lungenentzündung und den schlimmen Autounfall. Die Texte sind mit Fotos von früher illustriert. «Leo hat sie alle in Couverts aufbewahrt und eine Auswahl davon habe ich eingescannt», sagt Manuela Breu. Sein Gedächtnis sei beeindruckend. «Ich kenne alle Geburtstage meiner Familie auswendig», sagt der quirlige Leo Burgmaier. Er ist sichtlich stolz auf sein Büchlein. Er wird sich nun Teil 2 widmen.

Leo Burgmaier wohnt in einer 2,5-Zimmer-Wohnung in den HPV-Aussenwohngruppen in Rorschach. Seit fast 30 Jahren hat er eine Freundin. Sie heisst Yvonne. «Wir streiten uns nie», sagt Burgmaier, der sehr gerne Kochkurse besucht. Er sei zudem eine Leseratte; dies habe ihm geholfen, gut zu reden und nicht mehr zu «staggelen». Er verrät sogar eine seiner Lieblingslektüren: Rosamunde Pilcher.

Eine bekannte Sportskanone

Eine grosse Leidenschaft von Burgmaier ist der Sport: «Ich bin eine Sportskanone», sagt er und lacht. Früher habe er beim Handballclub Rorschach in der Juniorenmannschaft und bei den Herren 3 gespielt. Danach habe er an jedem Handballspiel die Statistik geführt: Namen und Goals, Strafen, Zuschauerzahl, Ergebnisse und Spielprotokoll. Und einmal durfte er sogar an einem Klausabend den Samichlaus spielen. «Sport und Gemeinschaft sind wichtig für mich.» Auch Schwimmen, Tanzen, Karate und Boccia zählt er zu seinen Hobbys.

In der HPV Rorschach arbeitet er im Lettershop. Die Arbeit sei abwechslungsreich. Burgmaier ist ein Hansdampf in allen Gassen: Er ist Mitglied im Rat der Aussenwohngruppen und besucht mit der Selbstvertretungsgruppe «Wir für uns» Schulklassen. «Die Gruppe möchte dabei Vorurteile abbauen», erklärt Manuela Breu.

Viele Leute kennen den freundlichen Rorschacher. Er wurde von Pro Infirmis sogar für eine Werbekampagne gebucht. «Ich wurde geschminkt», erzählt Burgmaier. Er trägt auf den Fotos die Appenzellertracht. Auf den ersten Blick glaubt man, die Werbung dreht sich um das Geheimnis des Appenzeller Käses. «Gewollt», sagt Manuela Breu und lacht. Nach dem Auftritt in «Happy Day» ist Burgmaier nun noch bekannter. In seiner Biografie schreibt der bald 60-Jährige über seine Träume: Er möchte noch einmal mit einem Heissluftballon fahren und Gleitschirmfliegen. Sein allergrösster Wunsch ist es aber, ein zweites Mal in der Sendung «Happy Day» aufzutreten.