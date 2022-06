Grillieren wird teurer «Es muss nicht immer ein edles Stück sein»: So gelingt der preiswerte Grillplausch – die Tipps eines St.Galler Profis Die Preise steigen – auch das Grillieren wird teurer. Wie gelingt das preiswert und zugleich geschmackvoll zubereitete Flanksteak oder Gemüse? Patrick Petralli stand bereits als Bube im Schrebergarten am St.Galler Dreilindenhang am Grill. Heute ist er Metzger und verkauft nebenbei Grillgeräte. Im Interview verrät er Spartipps – und erzählt, welche Fehler am Grill immer wieder passieren. Oliver Kerrison Jetzt kommentieren 15.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Bin gerade am Grill beschäftigt», so Ihr Whatsapp-Status. Wie oft stehen Sie tatsächlich am Grill?

Patrick Petralli: Meist ein- bis zweimal die Woche. Die Grillsaison läuft bei mir vom 1. Januar bis 31. Dezember – nicht erst, wenn es draussen wärmer wird. Im Winter, selbst wenn es schneit, bereitet der Grill Freude und gibt eine schöne Wärme ab. Aus Jux habe ich einst Weihnachtsguetzli auf dem Grill zubereitet.

Patrick Petralli, St.Galler Metzger und Betreiber des Grillshops «BBQ Factory» Bild: PD

Und, hat's geschmeckt?

Fast besser als aus dem Backofen, tatsächlich.

Kaum lernte der Mensch selbst Feuer zu machen, wurde er zum Grilleur, heisst es. Was würde Ihnen im Alltag fehlen ohne das Grillieren?

Das Feuer. Es ist sichtbar, gibt Wärme ab, hat etwas Lebendiges. Anders als beim Backofen, wo man bloss den Schalter umlegt, hat das Feuer etwas Prozesshaftes an sich. Und es stärkt das Aroma.

Ihr Grill-Lieblingsgericht?

Bereits mit einer Bratwurst bin ich sehr zufrieden. Oder aber einem Schweins- oder Kalbsrack mit feinem Grillgemüse dazu. Wenn wir Gäste haben, servieren wir zuweilen ein komplettes Menü vom Grill: von der Vorspeise bis zum Dessert. Flammkuchen in kleinen Häppchen mit einem Glas Weisswein, dann Fleisch, Gemüse und zum Dessert eine Ananas vom Grill und dazu eine Mascarponecreme.

Bereits vor Corona und Inflation war die Schweiz eine Fleisch-Hochpreisinsel. Dennoch essen Schweizerinnen und Schweizer, gemäss einer Erhebung aus 2020, jährlich 47 Kilogramm Fleisch. Der Wert ist allerdings in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gesunken – vor dreissig Jahren betrug der Pro-Kopf-Fleischkonsum in der Schweiz noch 64 Kilogramm im Jahr. Bild: Sascha Schuermann / KEYSTONE

Was servieren Sie vegetarischen Gästen?

Allerhand. Gemüsespiessli oder eine mit Sojasauce abgelöschte Gemüse-Wokpfanne etwa. Meine Frau, Alice Petralli, macht überdies seit Jahren Bündner Birnbrot nach Familienrezept. Und auch Butterzopf haben wir bereits auf dem Grill zubereitet.

Wie gelingen perfekte Menüs vom Grill?

Gute, hochstehende Lebensmittel sind entscheidend. Beim Fleisch achte ich mich besonders auf einen sorgfältigen Umgang mit der Kerntemperatur – immer etwas tiefer als die End-Kerntemperatur sollte diese sein. Wichtig ist auch, dass das Fleisch nach dem Grillieren ruhen kann, um den Saft in sich zu sammeln. Dann folgt das Aufschneiden, bevor das Fleisch serviert wird. Beim Grillieren von Gemüse ist zu beachten, dass es meist weniger lange dauert, als angenommen. Es gilt alles unter Kontrolle, also den Blick auf dem Grill zu haben. Irgendwann entwickelt man eine gewisse Routine.

Für Anfängerinnen und Anfänger: Welche Fehler passieren beim Grillieren immer wieder?

Der Fehler, sich zu wenig Zeit einzuplanen. Beim Grillieren wird meiner Ansicht nach nicht bloss eine Mahlzeit zubereitet, es wird etwas zelebriert. Das braucht Zeit, die Gäste verdienen Aufmerksamkeit. Wichtig ist dafür eine gute Vorbereitung im Vorfeld.

Was kann am Grill selbst schiefgehen?

Was ich oft sehe: den Einsatz von giftigen Zündwürfeln oder von Flüssigspirit. Diese hinterlassen Rückstände und benötigen oft lange, bis das Gift ausgestossen ist. Ich empfehle, lediglich natürliche Einwegzündwürfel zu verwenden.

Um die Frage, ob Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill tobt fast schon ein Glaubenskrieg. Weshalb präferieren Sie den Holzkohlegrill?

Da hast du Leben. Mein erster Grill war ein Gasgrill, einfach den Hahn der Glasflasche aufdrehen – das ist unkompliziert. Selbiges gilt für den Elektrogrill, den schaltest du ein wie ein Backofen oder eine Herdplatte. Aber beim Feuer sind Emotionen im Spiel.

Ein Stück Lebensqualität: So beschreibt Patrick Petralli seine Hingabe zum Grillieren, die er insbesondere am Holzkohlegrill auslebt. Von Zeit zu Zeit darf es für den Stadt-St.Galler auch einen Grillabend am offenen Feuer sein. Bild: PD

Die Inflation greift derzeit um sich – auch das Grillieren ist davon betroffen. Wird dies bei Ihnen im Einkauf von Grillgeräten und Zubehör sichtbar?

Der Einkauf ist bedeutend teurer geworden. Die Preise sind um mindestens 20 Prozent gestiegen, sowohl bei Artikeln als auch beim Transport. Leider geht es vielen Branchen so, auch wir mussten teilweise die Preise erhöhen. Wir versuche jeweils, ein «Goodie» dazuzugeben. Etwa eine Service-Dienstleitung oder einen Sack Holzkohle.

Holzkohle wurde auch aus Ostländern wie der Ukraine importiert – wie entwickelt sich dies seit dem Kriegsausbruch?

Wir bekamen praktisch nichts mehr aus diesen Ländern. Deshalb sind wir auf einen regionalen Partner aus dem Appenzellerland umgestiegen. Preislich ist der regionale Anbieter nur marginal teurer.

Wenn der Preisunterschied klein ist, weshalb wurde die Holzkohle nicht bereits vor dem Krieg von regionalen Anbietenden bezogen?

Zuvor gab es diese Angebote nicht. Wir machen nun beste Erfahrungen mit der Holzkohle aus der Ostschweiz. Wir schätzen die Transparenz, zu wissen, aus welchen Waldnutzungen das Holz stammt.

Vielerorts führt die Krise zu Lieferverzögerungen. Wie geduldig müssen Ihre Kundinnen und Kunden aktuell sein?

Der absatzstärkste Grill, das Standard-Modell, ist zu üblichen Fristen lieferbar. Aber ja, auch wir erleben Lieferverzögerungen sowohl bei Grill als auch Zubehör. Insbesondere ist der Markt unberechenbarer geworden: Die Wartezeiten gehen auseinander, verändern sich rasch und reichen von 14 Tagen bis zwei oder drei Monate. Dass wir ein kleiner Shop sind, erschwert die Planung zusätzlich.

Sie betreiben den Grillshop als Nebentätigkeit, arbeiten hauptberuflich als Metzger bei einem Detailhändler. Von der Fleischtheke ans Grill-Verkaufsgespräch, was motiviert Sie?

Es läuft einfach. Meine Frau und ich betreiben den Shop gemeinsam, die Arbeit bereitet uns Freude. Der Online-Shop macht vieles einfacher, wir kümmern uns jeweils am Abend darum oder wenn wir frei haben. Die Kundschaft ist meist aus der Region Ostschweiz, hin und wieder aus anderen Schweizer Regionen.

Auch das Fleisch wird aktuell teurer. Ist dies in Ihrer täglichen Arbeit als Metzger spürbar?

Ich erlebe, das Konsumentinnen und Konsumenten experimentierfreudiger geworden sind – es werden gerne «Special Cuts» ausprobiert. Persönlich stelle ich mir beim Einkauf aktuell umso mehr Fragen wie: Wie viel Fleisch brauchen wir? Es darf ein gutes Stück sein, aber in Mass. Wenn möglich aus der Region oder zumindest aus der Schweiz.

Grillieren sei ein Volkssport, heisst es gerne. Nun aber, wenn von den Lebensmitteln bis zum Grill-Equipment vieles teurer wird, droht der Grillplausch bald nur noch einem exklusiven Kreis vorbehalten zu sein?

Derzeit erlebe ich dies nicht so, wir bedienen ein breites Klientel über die sozialen Schichten hinweg. Aber tatsächlich gibt es Personen, die für einen Grill auf teure Ferien verzichten. Ein hochwertiger Grill, der sich nachhaltig über Jahrzehnte nutzen lässt, kostet bei uns normalerweise knapp 3000 Franken. Ich erlebe es, dass bei Kundinnen und Kunden, die lange auf einen Grill gespart haben, die Freude am Gerät dann umso grösser ist.

Wie lässt sich sparsam grillieren?

Indem man sich beim Einkauf darauf achtet; die richtige Auswahl der Lebensmittel zahlt sich aus. Oftmals reicht auch bloss ein einzelnes Stück, anstelle mehrerer. Zudem muss es nicht immer ein edles Stück sein: Flanksteak oder Flat Iron Steak sind etwa sehr geschmackvolle und preiswerte Alternativen zu Edelstücken wie Filet, Entrecôte oder Huft. Gemüse vom Grill schmecken ebenfalls gut und sind erschwinglich.

Während der Fleischkonsum in der Schweiz kontinuierlich sinkt, steigt die Zahl der Vegis: Gemäss einer Umfrage des Vereins Swissveg ernähren sich insbesondere jüngere Menschen, Frauen und Hochschulabsolvierende vegetarisch oder vegan. Bild: Michel Canonica

Was empfiehlt sich, um bezüglich des Grill-Equipments nicht allzu tief in die Tasche greifen zu müssen?

Vieles, was in der Küche im Einsatz ist, lässt sich auch beim Grillieren einsetzen. Etwa die Auffangschale, das Blech oder eine Zange, die beim Kochen und Backen zum Einsatz kommen – insbesondere diejenigen Utensilien, die im Backofen verwendet werden. Was der Backofenhitze standhält, ist meist auch grilltauglich.

Schliesslich ein Wort zum guten alten Lagerfeuer – bleibt es in puncto Preis und Erlebnis unerreichbar?

Eine Wurst oder Marshmallows am offenem Feuer – klar, das Lagerfeuer ist abenteuerlich und romantisch. Besonders, wenn es irgendwo im Wald gelegen ist. Auf dem Sitzplatz oder im Garten hat der Grill selbstverständlich klare Vorteile. Der Rahmen muss stimmen. Persönlich bin ich immer gerne bei einem Lagerfeuer dabei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen