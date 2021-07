Stadt St.Gallen gegen Otto's: Strafverfahren eingestellt

Gratisparkplätze Strafverfahren gegen Otto's-Filiale in St.Gallen eingestellt: Offene Schranke im Frühling war Hygienemassnahme Die Otto's-Filiale in der Stadt St.Gallen hatte während des ersten Lockdowns Gratisparkplätze angeboten. Die Stadt reichte deswegen Strafanzeige ein. Nun ist das Verfahren eingestellt worden. Marlen Hämmerli 01.07.2021, 05.00 Uhr

Parkschranke des Detailhändlers Otto's: Wer in der Stadt St.Gallen mit dem Auto zum Einkauf fährt, soll dafür Parkgebühren zahlen. Bild: Tobias Garcia (15. Oktober 2020)

Das Verfahren Stadt St.Gallen gegen Otto's endet, bevor es richtig begonnen hat: Die Staatsanwaltschaft des Kantons hat es eingestellt. «Rechtfertigungsgründe machen den Straftatbestand unanwendbar», schreibt Beatrice Giger, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage. Konkret heisst das: Die Untersuchung hat ergeben, dass die Argumentation von Otto's verfängt.

Der Discounter hatte ab Mitte März 2020 die Parkschranken offen gelassen. Von morgens bis abends bot er also Gratisparkplätze an (das «Tagblatt» berichtete). Weitere Detailhändler taten dasselbe und erklärten wie Otto's: Die offenen Schranken seien eine Hygienemassnahme, damit Kundinnen und Kunden die Parkautomaten nicht bedienen müssten.

In der Stadt St.Gallen sind fast alle Detailhändler verpflichtet, ihre Parkplätze zu bewirtschaften. So sieht es der kantonale Massnahmenplan Luftreinhaltung vor. Einige Detailhändler gelangten deshalb im Frühling 2020 gar an den Stadtrat mit der Bitte, die Parkplatzbewirtschaftung aussetzen zu dürfen. Die Stadtregierung kam jedoch zum Schluss, die Gefahr, sich am Automaten mit dem Coronavirus zu infizieren, sei äusserst gering.

Am Anfang der Coronapandemie gab es Unsicherheiten, wie gross die Ansteckungsgefahr bei Parkautomaten, Einkaufswagen und Ähnlichem ist. Bild: Tobias Garcia (15. Oktober 2020)

Nach Ermahnungen schlossen die Detailhändler die Parkschranken wieder – bis auf Otto's. Der Discounter reagierte nicht auf die mehrfachen Aufforderungen, wie es im vergangenen Sommer bei der Stadt hiess. Sie reichte daher Strafanzeige an.

Stadt St.Gallen verzichtet auf Anfechtung

Ebendieses Verfahren ist nun eingestellt worden. Otto’s hatte sich von Beginn an darauf berufen, das Musterschutzkonzept der Swiss Retail Federation umgesetzt zu haben. Die Pflicht zum Schutzkonzept basiert auf einer Corona-Bundesverordnung. Und da Bundesrecht vor kantonalem Recht angewendet wird, ist der Straftatbestand nicht anwendbar.

Die Stadt St.Gallen hatte Gelegenheit, die Einstellungsverfügung anzufechten, hat dies aber nicht getan. «Die Coronazeit war besonders am Anfang für alle anspruchsvoll und herausfordernd. Sie war geprägt von Ängsten und Unsicherheiten», sagt Ivan Furlan, Leiter des städtischen Amts für Baubewilligungen. Das sei bei der Beurteilung wichtig. Man habe nicht genau gewusst, welche Faktoren zu einer Übertragung führen könnten. «Wir nehmen den Fall Otto's somit auch als Erfahrung aus der Pandemie mit.»

Ivan Furlan, Leiter des städtischen Amts für Baubewilligungen. Bild: Marlen Hämmerli

Das Problem mit den offenen Schranken begleite die Stadt schon lange. Das Amt für Baubewilligungen werde auch in Zukunft regelmässig kontrollieren, ob sich die Detailhändler an die Regel halten. «Bei Verfehlungen werden wir wieder rechtliche Schritte prüfen.» Derzeit funktioniere es aber «recht gut».

VCS-Präsident pocht auf Durchsetzung

Die Durchsetzung der Parkplatzbewirtschaftung ist dem VCS besonders wichtig. Er hat seinerzeit auf den Massnahmenplan Luftreinhaltung hingewirkt. Ruedi Blumer ist Präsident des VCS Schweiz und Co-Präsident der Sektion St.Gallen-Appenzell. Er sagt: «Die Stadt St.Gallen hätte die Einstellung ganz klar anfechten müssen.»

Blumer pocht auf eine konsequente Parkplatzbewirtschaftung und konsequente Kontrollen. Kurzum: «Eine konsequente Politik, die auch in Einklang mit der Klimapolitik ist.» Gratisparkplätze in Einkaufszentren seien aus der Zeit gefallen.

Ruedi Blumer, Co-Präsident der VCS Sektion St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Auch Blumer weiss: Offene Schranken sind immer wieder Thema. «Dann stehen sie offen, weil sie kaputt sind und gerade niemand da ist, der sie flicken kann.» Solche «Schlaumeiereien» ärgern Blumer. «Es müssen für alle die gleichen Regeln gelten.» Fehlten die Kontrollen, seien die Schranken am Ende nicht eine Woche kaputt, sondern einen Monat oder noch länger.

Das hat es auf sich mit den Gratisparkplätzen In St.Gallen sind die meisten Detailhändler verpflichtet, ihre Parkplätze zu bewirtschaften. Dieser Grundsatz ist im kantonalen Massnahmenplan Luftreinhaltung festgehalten. Er ist behördenverbindlich, die Gemeinden müssen ihn durchsetzen. Die Einnahmen aus den Parkplatzgebühren fliessen in den öffentlichen Verkehr. Der kantonale Massnahmenplan trat 1998 in Kraft. Aufgrund einer Bestandesgarantie müssen Einkaufszentren, die bereits vor 1999 Parkplätze anboten, auch heute keine Gebühren verlangen. Dies trifft in der Stadt St.Gallen auf den Gallusmarkt und die Migros Bach in St.Fiden zu. Nach einem Umbau, der auch die Parkplätze tangiert, müssen die Betreiber ebenfalls Geld fürs Parkieren verlangen. So geschehen etwa beim Einkaufszentrum Lerchenfeld. Über Parkplätze wird auch andernorts diskutiert Parkplätze geben auch in anderen Städten immer wieder zu Reden. In Gossau wird aktuell über ein neues Parkierungsreglement diskutiert. Die Gemeinde Herisau hat ihres erst kürzlich überarbeitet. Neu kann dort 30 Minuten gratis parkiert werden. Und die Gemeinde Wil hat sich im vergangenen Jahr gegen die Gratisparkplätze im Rickenbacher Einkaufszentrum Breite gewehrt. Die Befürchtung: Kunden könnten nach Rickenbach fahren, weil sie dort nichts fürs Parkieren zahlen.

Eine wichtige Frage bleibt offen

Offen bleibt, was im Detail dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft St.Gallen der Argumentation von Otto's gefolgt ist. Auf ein formelles Gesuch dieser Zeitung verweigern die Streitparteien die Herausgabe der Einstellungsverfügung. Aus diesem Grund gibt es auch von der Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen.

Seit Mitte Mai 2020 sind die Schranken bei der Otto's-Filiale in St.Gallen wieder geschlossen. Bild: Tobias Garcia (15. Oktober 2020)

Fraglich bleibt damit, ob sich der Discounter tatsächlich auf das Musterschutzkonzept abstützen kann. Denn die Schranken standen schon sehr früh in der Pandemie offen. Zu einem Zeitpunkt als die meisten Leute das Wort Schutzkonzept in Verbindung mit der Coronapandemie noch gar nicht kannten.

Das Standardschutzkonzept von Swiss Retail Federation liegt dieser Zeitung vor. Es stammt vom 30. April. Darin heisst es: «Die Parkplatzbewirtschaftung gilt es anzupassen, Parkplatzgebühren, Schrankenanlagen, Ticketautomaten sollen ausgeschaltet werden.» Mediensprecherin Dagmar Jenni sagt dazu: «Wie ich es in Erinnerung habe, hatten wir das in den Musterschutzkonzepten im Hinblick auf den ersten Öffnungsschritt letztes Jahr so drin, weil wir von einem Ansturm auf den Non-Food-Bereich ausgingen, was sich ja auch bewahrheitete.»

Für Otto's ist der Fall abgeschlossen, wie es auf Nachfrage heisst. Er möchte sich nicht mehr dazu äussern. Zur Frage, auf welche rechtliche Grundlage sich der Discounter Mitte März 2020 gestützt hatte, gab es schon früher keine Auskunft.

Ein Verfahren mit Folgen?

Im Herbst war davon die Rede, dass der Fall ein Präjudiz schaffen könnte. Diese Frage stellt sich erneut, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Könnten Detailhändler ihre Parkplätze in der Stadt nun unbewirtschaftet lassen mit Verweis auf den Schutz der Kundinnen und Kunden?

Ivan Furlan vom Amt für Baubewilligungen sagt dazu: «Sollte sich noch einmal eine so ausserordentliche Situation ergeben, wäre in Absprache mit dem Stadtrat eine solche Schutzmassnahme zu prüfen.» Wichtig sei, dass für alle die gleichen Massnahmen gelten, wie auch immer diese ausfallen.

Eine Umfrage zeigt, dass Coop, Migros und Aldi nicht vorhaben, an der Pflicht zu Bezahlparkplätzen zu rütteln. Anders heisst es bei Lidl. Bis dato habe man sich an die «strikten Vorgaben» gehalten, trotz unterschiedlicher Auslegung der Coronabestimmungen, sagt Corina Milz, Leiterin der Pressestelle. Und weiter: «Wir werden den Fall prüfen und falls nötig entsprechende Massnahmen ergreifen.»