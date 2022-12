Badhütte Rorschach gehört bald zur "Grand Tour of Switzerland"

«Grand Tour of Switzerland» Nach dem Matterhorn die Badhütte: Rorschach gehört bald zu den Schweizer Orten, die man gesehen haben muss Vor der Badhütte in Rorschach ist ein roter Fotorahmen von Schweiz Tourismus geplant. Er soll weltweit für Aufmerksamkeit sorgen und Touristinnen und Touristen anlocken. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

So könnte die Rorschacher Badhütte in den sozialen Medien bald in Szene gesetzt werden. Bild: Andrea Stalder, Montage: Stefan Bogner

Creux du Van, Rigi oder Rheinfall - sie sind typisch für die Schweiz. In diese Aufzählung markanter Sehenswürdigkeiten reiht sich bald die Badhütte in Rorschach ein. Sie erhält einen roten Fotorahmen der «Grand Tour of Switzerland». Diese von Schweiz Tourismus initiierte und beworbene Tour beinhaltet aktuell 64 solcher Fotorahmen in der ganzen Schweiz. Sie ist laut Website von Schweiz Tourismus die «landschaftlich schönste Route für eine Schweiz-Rundreise mit Auto und Motorrad».

Reisende können also direkt bei den Sehenswürdigkeiten vorfahren und sehen dank der roten Fotorahmen, wo sich das beste Foto machen lässt. Dieses sollen sie dann in den sozialen Medien teilen und den Sehenswürdigkeiten und dem Tourismus vor Ort zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. «Ein starkes Merkmal der Fotospots ist ihre Eignung als Aussichtspunkte mit Panoramen, die sehr ‹instagramable› sind», sagt André Aschwanden, Mediensprecher von Schweiz Tourismus. «Instagramable» heisst, dass sich gewisse Motive besonders für das soziale Netzwerk Instagram eignen, auf dem Fotos und Videos geteilt werden.

Badhütte erfüllt alle Kriterien

Rorschach hatte sich mit der Badhütte als Fotospot bei Schweiz Tourismus beworben, wie Stadtschreiber Richard Falk bestätigt. Die Idee dazu sei vom Stadtrat gekommen. «Damit eine Sehenswürdigkeit für den Fotospot infrage kommt, muss sie mehrere Kriterien erfüllen», sagt Aschwanden. Wichtig sei der Ausblick auf eine einzigartige Attraktion oder ein spektakuläres Panorama. Der Fotospot muss ausserdem «mühelos auffindbar» sein und an der «Grand Tour of Switzerland» liegen.

Der zukünftige Fotospot bei der Badhütte liegt zwischen dem Fotospot in Altnau und demjenigen auf den Drei Weieren in St.Gallen. Das Baugesuch für den Fotorahmen vor der Badhütte lag bis am 8. Dezember auf. Laut Falk sind keine Einsprachen eingegangen. An weiteren Ostschweizer Fotospots blickt man aufs Schloss Arenenberg, den Säntis, den Hohen Kasten und die Churfirsten. Wo sich alle Fotospots der «Grand Tour of Switzerland» befinden, ist auf dieser Karte zu sehen:

Roter Rahmen kostet wenige Tausend Franken

Was macht die Badhütte Rorschach zur Sehenswürdigkeit? Aschwanden sagt:

«Ausschlaggebend war sicherlich der historische Wert und die Einzigartigkeit der hölzernen Badehütte.»

In Kombination mit dem tollen Blick auf den Bodensee sei dieser Standort darum «absolut fotospotwürdig». Der Fotorahmen wird laut Stadtschreiber Falk beim Aufgang der Arion-Unterführung aufgestellt.

«Von dort hat man einen schönen Blick auf die Badhütte.»

Die Kosten für den Fotospot tragen Schweiz Tourismus und die Stadt Rorschach laut Mediensprecher Aschwanden je zur Hälfte. Den metallenen, roten Rahmen dort zu installieren, koste die Stadt Rorschach 2625 Franken, sagt Falk.

Mehrwert des Fotospots lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken

Rorschach will mit dem Fotorahmen mehr Touristinnen und Touristen anlocken. Falk sagt: «Rorschach verspricht sich vom Fotospot positive Werbung für die Stadt, weil Bilder von den Spots von Touristen oft über soziale Medien verbreitet werden und grosse Beachtung finden.»

Genau lasse sich jedoch nicht beziffern, wie viel Mehrwert ein solcher Fotospot für den Tourismus vor Ort bringt, sagt Aschwanden von Schweiz Tourismus.

«Hier geht es weniger um quantifizierbare Statistiken wie die Anzahl von Gästen, sondern vielmehr um einen wichtigen Marketingwert.»

Auf Instagram sind aktuell rund 31'000 Beiträge mit dem Hashtag #grandtourofswitzerland gekennzeichnet.

Die Bewerbung um einen Fotospot bei Schweiz Tourismus reiht sich in mehrere Bemühungen des Stadtrats ein, Rorschach touristisch aufzuwerten. Erst im vergangenen April eröffnete auf Bestreben von Stadtpräsident Robert Raths die Tourist-Information im Hafengebäude wieder, nachdem der Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus aufgrund fehlender Einnahmen das Angebot eingestellt hatte. Mit einer grosszügigen Finanzspritze der Stadt stieg der Verein aber wieder ein.

