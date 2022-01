Wie Rehe auf dem St.Galler Feldli-Friedhof für Aufregung sorgen

Grabschmuck «Alle guten Blumen sind über Nacht verschwunden»: Wie Rehe auf dem Friedhof Feldli in St.Gallen für Aufregung sorgen Auf dem Friedhof Feldli sind in den vergangenen Wochen Reklamationen wegen geköpfter Blumen, zerzauster Kränze und herausgerissener Pflanzen eingegangen. Besucherinnen und Besucher vermuteten Grabschänder. Doch für den Friedhofsleiter ist klar: Da sind Rehe am Werk. Christina Weder Jetzt kommentieren 18.01.2022, 18.00 Uhr

Rehe suchen auf Friedhöfen nach Leckerbissen – vor allem Rosen haben es ihnen angetan, aber auch Chrysanthemen und Viola. Symbolbild: Alarmy

Rehe haben auf dem Friedhof Feldli ein kulinarisches Paradies entdeckt. Seit ein paar Wochen machen sie sich über den Grabschmuck her, knabbern Kränze an, beissen Knospen und Blütenköpfe ab. Für Gerold Jung, Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen, ist es ein Ärgernis. In seiner 25-jährigen Tätigkeit habe er das bis jetzt noch nie erlebt. «Es ist ein neues Phänomen», sagt er und weiss, wovon er spricht: Er hat seit vergangenem Herbst schon manche Kränze auf die Gräber gelegt. Und als er tags darauf vorbeischaute, waren sie angefressen und völlig zerzaust. «Alle guten Blumen waren daraus verschwunden.»

Gerold Jung, Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen. Bild: Michel Canonica

Der Verdacht, dass sich Rehe am Grabschmuck verköstigten, lag schnell auf der Hand: Jung und seine Mitarbeitenden haben Kot gefunden und Spuren entdeckt. Zu Gesicht bekommen haben sie die Tiere allerdings nicht. «Dazu müsste ich die ganze Nacht aufbleiben», sagt der Friedhofsleiter. Die Rehe kommen aus dem angrenzenden Hätterenwald, dringen beim neu gebauten Krematorium in den Friedhof ein, schauen sich nach Leckerbissen um und verschwinden wieder. Wie viele es sind, weiss er nicht.

Tiere sind wählerisch: Manche Kränze bleiben unbeschadet

Dabei gehen die Rehe wählerisch vor. Wintergestecke mit Föhrenzapfen lassen sie links liegen. Auch um Grabschmuck mit Strelitzien machen sie einen Bogen, wie der Friedhofsleiter beobachtet. Dagegen haben sie es auf Rosen abgesehen, die als Grabschmuck sehr beliebt sind. Die «Königin der Blumen» wird auf Gräber gelegt oder in kunstvolle Kränze eingeflochten. Doch die Rehe haben keine Augen dafür. Sie rupfen kurzerhand die Stiele aus den Kränzen heraus und fressen die Blüten ab. Auch Chrysanthemen schmecken ihnen gut. Frisch gepflanzte Viola reissen sie aus der Erde. Zurück bleiben zerzauste Kränze und unordentliche Beete.

Deswegen hat Friedhofsleiter Jung schon zahlreiche Reklamationen erhalten:

«Die Leute sind aufgewühlt. Sie denken als Erstes, die Gräber seien geschändet worden.»

Wenn sie hören, dass es sich um tierische Übeltäter handelt, seien sie aber sofort besänftigt. Manche hätten richtiggehend aufgeatmet und gesagt: «Gott sei Dank! Mein verstorbener Mann hatte Wildtiere gern.» Oder: «Wenigstens hat das Reh etwas davon.» Friedhofsleiter Jung staunt, wie viel Verständnis die Leute zeigen, wenn es um Tiere geht. Nur eine Frau habe gefragt, ob man das Reh nun endlich gefangen habe.

«Rehe auf dem Friedhof»: Ein Aushang am Haupteingang des Friedhofs Feldli macht auf das Problem aufmerksam. Bild: Benjamin Manser

Menschlicher Schweiss als Gegenmittel

Der Friedhofsleiter hat einen neuen Zaun anbringen lassen. Doch von dessen Nutzen ist er mässig überzeugt. Da die Rehe die Leckerbissen nun einmal entdeckt hätten, würden sie über den Zaun springen. Zudem hat Gerold Jung einen Anschlag am Haupteingang zum Friedhof angebracht, der auf das Problem aufmerksam macht. Darauf heisst es, der Tierschutzbeauftragte sei informiert. Er versuche, die Rehe in den nahen Wald zu verscheuchen. Aber es könne weiterhin zu Schäden am Grabschmuck kommen.

Vom gefrässigen Reh zum wühlenden Dachs Rehe sind nicht die einzigen Wildtiere, die den Friedhofsgärtnern zu schaffen machen. Gerold Jung, Leiter der Friedhöfe Feldli und Bruggen, erinnert sich an Krähen, die es auf Grabkerzen abgesehen hatten. Sie lieben die im Wachs enthaltenen tierischen Fette. Er erzählt vom Dachs, der sich beim Gemeinschaftsgrab herumtrieb und auf der Suche nach Engerlingen die Erde durchwühlte. Zum Glück habe er sich wieder verzogen. Und schliesslich gibt es auch Füchse, die auf dem Friedhof ihren Bau errichten. Wie der Tierschutzbeauftragte Peter Baumann sagt, bietet der Friedhof vielen Tieren einen «ruhigen, schönen Lebensraum». Es gibt keine Hunde, die stören. Und keine Menschen, die lärmen. Dafür schön bepflanzte Gräber und frische Blumen – manch ein Tier findet hier geradezu paradiesische Zustände vor. (cw)

Peter Baumann, Tierschutzbeauftragter der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Peter Baumann, der Tierschutzbeauftragte der Stadtpolizei St.Gallen, ist auf der Hut. Er sagt:

«Wir versuchen, die Tiere zu vergrämen.»

Zu diesem Zweck setzt er besondere Duftnoten ein und deponiert Säckchen auf dem Friedhof, die nach menschlichem Schweiss oder nach Hund riechen. Die Gerüche sollen die Rehe von den Gräbern fernhalten. Auch sollen nachts oder frühmorgens Kontrollen im Friedhof durchgeführt werden, um die Rehe zu stören. Schärfere Massnahmen brauche es derzeit nicht.

Auch andere Friedhöfe kennen die Thematik. Baumann kommt auf den Fall des Friedhofs Hörnli in Basel zu sprechen, wo es vor rund zwei Jahren ähnliche Probleme gab – allerdings in weit grösserem Ausmass, wie er betont. In Basel waren die Rehe dermassen zur Plage geworden, dass einzelne Tiere abgeschossen werden sollten. Das Vorhaben stiess auf heftigen Widerstand. Die Tötung von Rehen auf dem Friedhof erschien vielen Städterinnen und Städtern als pietätlos.

In St.Gallen sei ein Abschuss jedenfalls kein Thema, sagt Baumann. «Da müsste die Situation schon ausarten.» Vorderhand gehe es darum, abzuwarten, die Situation zu beobachten und mit dem kantonalen Wildhüter zu besprechen. Er geht davon aus, dass sich das Problem im Frühling sowieso von selbst erledigt – wenn die Vegetation zu spriessen beginnt und die Rehe ihre Leckerbissen nicht mehr auf dem Friedhof suchen müssen. «Dann sind sie schnell wieder weg.»

