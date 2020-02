3-Millionen-Renovation: Die Kirche St. Ulrich in Wittenbach soll in neuem Glanz erstrahlen Die Kirche St.Ulrich wird für über drei Millionen Franken renoviert – sofern die Kirchbürger ihren Segen geben. Michel Burtscher 25.02.2020, 17.44 Uhr

Die Kirche St.Ulrich in Wittenbach wurde letztmals zwischen 1969 und 1972 renoviert. Im Hintergrund ist die Johannes-Nepomuk-Kapelle zu sehen. Bild: Nik Roth (25. Februar 2020)

Der Zahn der Zeit nagt an der Kirche St.Ulrich in Wittenbach. Die Wände sind verschmutzt, im Verputz hat es Risse. Bei den Fenstern sind Ablagerungen zwischen den Scheiben zu sehen. Zudem entsprechen die Elektroinstallationen und die Heizung nicht mehr den heutigen Vorschriften. Auf den ersten Blick mache das Kirchenschiff des katholischen Gotteshauses zwar einen guten Eindruck, bei näherer Betrachtung zeige sich aber das Alter des Gebäudes, heisst es in einem Gutachten der Kirchenverwaltung. Erbaut wurde die Kirche im 17.Jahrhundert, die letzte grosse Renovation 1972 abgeschlossen.