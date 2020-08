Gossauer Stadtparlament macht seinem Namen alle Ehre: Arnegg wird wohl auch nach diesen Wahlen untervertreten sein Nur vier von 74 Kandidierenden für das Gossauer Stadtparlament kommen aus Arnegg. Mit den zwei Bisherigen Gallus Hälg (SVP) und Werner Bischofberger (SP) fühlt sich das Dorf gut vertreten. Die Chancen auf eine arithmetisch ausgewogene Vertretung stehen aber nicht gut. Johannes Wey 10.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Betriebskonzept für die Bischofszellerstrasse ist bald Thema im Parlament. Ralph Ribi (4. November 2019)

Beim Namen setzen die Parteien auf Inklusion: CVP Gossau-Arnegg, FDP Gossau-Arnegg, SP Gossau-Arnegg und SVP Gossau-Arnegg nennen sich die Parteien, die in der politischen Gemeinde Gossau aktiv sind. Die Ausnahme bildet die Freie Liste Gossau.

Blickt man aber auf die Listen für die Parlamentswahlen vom September, muss man nach Arneggern suchen. Von 74 Kandidatinnen und Kandidaten kommen nur vier aus dem Dorf: Die Bisherigen Gallus Hälg (SVP) und Werner Bischofberger (SP) sowie Marc Hiltebrand (CVP) und Kurt Jau (SVP).

Mit zwei Bisherigen derzeit untervertreten

Da sieht es schlecht aus für einen weiteren Arnegger Parlamentarier, wobei das Dorf durchaus einen Anspruch hätte. In der Gemeindeordnung heisst es in Artikel 28 über das Stadtparlament:

«Der Gemeindeteil Arnegg soll angemessen vertreten sein.»

Das würde im Fall von Arnegg knapp drei Vertreterinnen und Vertreter bedeuten: 1'698 der 17'925 Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde Gossau leben im Dorf, also rund zehn Prozent.

Dorfkorporation hat lieber zwei Aktive als drei Faule

Markus Giger ist Präsident der Dorfkorporation Arnegg, die sich für die politischen Belange des nördlichen Gemeindeteils einsetzt. Er findet, das Dorf ist gut vertreten:

Markus Giger, Präsident Dorfkorporation Arnegg PD

«Wir hatten schon immer engagierte Leute im Parlament. Darum ist unser Anspruch qualitativ sicher erfüllt.»

Der Austausch mit den Parlamentariern funktioniere. Nebst den öffentlichen Versammlungen der Dorfkorporation tausche man sich auch regelmässig mit den Parlmamentsmitgliedern aus dem Dorf aus.

Listenplätze sprechen nicht für mehr Arnegger

Allerdings hätten auch schon vier Arnegger im Parlament gesessen. Für die kommenden Wahlen hofft Giger, dass die beiden Bisherigen ihre Sitze halten können und das allenfalls noch ein weiterer Vertreter aus dem Dorf gewählt wird.

Die Listenplätze von Hiltebrand (13.) und Jau (15.) sprechen aber nicht unbedingt dafür. Das Gossauer Stadtparlament wird seinem Namen also auch in Zukunft gerecht. Immerhin stehen Hälg und Bischofberger jeweils an der Spitze ihrer Liste und dürften somit ihre Wiederwahl auf sicher haben.

Wenn es um Arnegg geht, ist die Partei zweitrangig

Werner Bischofberger (SP), Stadtparlamentarier aus Arnegg. PD

Werner Bischofberger ist 2017 für Marlies Eeg-Blöchliger nachgerückt. Damit sassen kurzfristig drei Arnegger im Parlament, ehe wenige Wochen später Remo Schelb (SVP) seinen Rücktritt gab. «Es wäre schön, wenn es wieder einen Dritten Arnegger gäbe.»

SVP-Kandidat Kurt Jau beispielsweise würde Bischofberger aber nicht alleine des Wohnorts wegen wählen, ohne dessen Politik zu kennen, räumt er auf Nachfrage ein. Allerdings habe er sehr wohl schon Köpfe anderer Parteien wiedergewählt, die aus seiner Sicht gute Arbeit geleistet hätten.

Um die Interessen des Dorfs im Stadtparlament zu vertreten, ist es aus Bischofbergers Sicht wichtig, bei den Versammlungen der Dorfkorporation und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg dabei zu sein.

«Ich habe ein Augenmerk auf Themen aus dem Dorf.»

Dazu hat er auch schon mehrere Vorstösse eingereicht und fand dabei Unterstützung über die Parteigrenze hinaus. «Arnegger Interessen sind in den seltensten Fällen parteiabhängig.»

Die Städter wären auch eingeladen

Bischofberger wünscht sich aber nicht nur mehr Politiker aus, sondern auch in Arnegg: Bei Veranstaltungen der Dorfkorporation seien auch die Parlamentarier aus der Stadt eingeladen. Diese dürften sich auch von sich aus für Arnegger Themen einsetzen, wie etwa die CVPler Florin Scherrer und Patrik Mauchle mit ihrer Einfachen Anfrage zu einem Schulhaus in Arnegg.

Arnegg wächst und damit auch der Anspruch

Auch Gallus Hälg findet, dass eigentlich drei Vertreter aus Arnegg ins Parlament gehörten. So könne man den Dorfthemen mehr Gewicht verleihen.

Gallus Hälg (SVP), Stadtparlamentarier aus Arnegg. Thomas Hary

Am liebsten wäre ihm aber, wenn zusätzlich zu den Polparteien auch eine Arneggerin oder ein Arnegger aus einer Mittepartei gewählt würde:

«Damit hätte Arnegg auch in die anderen Fraktionen einen direkten Draht.»

Die Schulhausfrage ist am aktuellsten

Mit der Dorfkorporation habe Arnegg eine sehr aktive Interessenvertretung, die viel mehr mache, als sich um das Dorfleben zu kümmern. «Es ist spannend, welche Impulse an den Versammlungen vorgebracht werden.»

Als aktuellstes Thema nennt Hälg ohne zu zögern die Frage, wo die Schulgemeinde Andwil-Arnegg ihren Schulraum erweitern soll. Für ihn ist die Frage klar, da eigentlich nur in Arnegg Land für weitere Wohnüberbauungen vorhanden sei.

Ein weiteres Geschäft ist das Betriebskonzept für die Bischofszellerstrasse, das bald ins Parlament kommen soll. Hälg findet aber auch, dass sich die Arneggerinnen und Arnegger nicht zu sehr auf Projekte in ihrem Dorf versteifen sollten:

«Wenn in der Stadt Gossau in die Infrastruktur investiert wird, profitieren auch die Arnegger. Und die Andwiler ebenso.»