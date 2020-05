Gossauer Schulpräsidiumskandidat Stefan Rindlisbacher tritt der FDP bei Im September wählen die Gossauer die neue Schulpräsidentin oder den neuen Schulpräsidenten. Mitte Mai gab die überparteiliche Findungskommission bekannt, dass sie der Bevölkerung zwei Personen für das Amt vorschlägt: Ruth Lehner (CVP) und Stefan Rindlisbacher. Letzterer kündete bereits an, dass er sich demnächst einer Ortspartei anschliessen wird. Perrine Woodtli 25.05.2020, 09.42 Uhr

Stefan Rindlisbacher will der nächste Gossauer Schulpräsident werden. Dazu tritt der Oberstufenlehrer und Vizepräsident des kantonalen Verbands der Oberstufenlehrkräfte nun der FDP bei. PD

Stefan Rindlisbacher tritt der FDP Gossau-Arnegg bei und wird somit für die Partei ins Rennen um das Schulpräsidium in Gossau steigen. Das teilt die Partei am Montagmorgen in einer Mitteilung mit.