Gossauer Schulpräsident zum 21'000-Franken-Kredit: «Ich will eine agile Schule»

Nach der Primarschule beginnen die Gossauer Jugendlichen die dreijährige Oberstufenausbildung. Sie werden in die Stammklasse Kleinklasse, Real oder Sek eingeteilt. Mit einer Ausnahme: An der Gossauer Oberstufe findet der Englischunterricht in sogenannten Niveaugruppen statt: Die Schülerinnen und Schüler werden in das grundlegende (g), mittlere (m) oder erweiterte (e) Niveau eingestuft. Es ist somit möglich, dass ein Sekschüler und sein Realgspänli in der gleichen Englischklasse sitzen. Die Einteilung in die Englisch-Niveaugruppen erfolgt gemäss der schulischen Leistung der Jugendlichen. (bro)