Gossauer CVP-Präsidentin Ruth Lehner verzichtet auf ihren Stadtparlamentssitz – der abgewählte Fraktionspräsident Andreas Zingg rutscht nach Nach der verpassten Wahl ins Schulpräsidium wollte sich Lehner zunächst nicht festlegen, ob sie die Wahl ins Stadtparlament annehmen will. Nun gibt die Partei bekannt, dass sich Lehner auf den Beruf konzentrieren wolle. Johannes Wey-Eberle 30.09.2020, 08.54 Uhr

Ruth Lehner bei der Bekanntgabe der Resultate im Fürstenlandsaal.

Benjamin Manser (27. September 2020)

Lehner möchte sich beruflich neu orientieren und verzichte daher auf ihr Mandat im Stadtparlament, heisst es in einer Mitteilung der CVP Gossau. Für den Schulrat, in dem sie die Partei in den vergangenen Jahren vertreten hatte, war sie angesichts der Kandidatur für das Schulpräsidium nicht mehr angetreten.