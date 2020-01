Gossauer Altersheimprovisorium: Diese Modulwohnung soll die Ängste nehmen Ein Ansichtsmodul soll die Bürger überzeugen, dass sich ältere Menschen auch im «Container» wohlfühlen können. Elisabeth Fitze 23.01.2020, 18.40 Uhr

Das Modul wird angeliefert. Bild: Elisabeth Fitze

Wer heute am Andreaszentrum an der Säntisstrasse 9 vorbeigeht, wird dort den Infopavillon von «Pro Visorium» vorfinden. Dieser wurde am Donnerstag mit einem Kran angeliefert. Das Anschauungsmodul hat das Befürworterkomitee für ein Altersheimprovisorium beschafft, um dem Volk und den Gegnern der Vorlage zu zeigen, wie ein solches Modul überhaupt aussehen würde. Am 8. März wird abgestimmt, ob das Projekt zu Stande kommt.