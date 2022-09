Gossau Zahnräder, Dampflok, Spitze und viel Liebe zum Detail: Das Tingel-Tangel-Varieté lädt dieses Jahr in die Welt des Steampunks ein Bereits seit 19 Jahren begeistert der Walter-Zoo in Gossau mit seinem Tingel-Tangel-Varieté. In diesem Jahr verwandelt sich das Spiegelzelt in einen alten Bahnhof im Steampunk-Look. In der Lagerhalle in Winkeln entsteht seit Monaten die aufwendige Kulisse. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 20.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahnräder, so weit das Auge reicht: Für das nächste Tingel-Tangel-Varieté verwandelt sich das Spiegelzelt des Walter-Zoos in einen alten Bahnhof. Michel Canonica (14. September 2022)

In der einen Ecke türmen sich abgenutzte Koffer aus Leder und Hutschachteln aus früheren Jahren. Nicht weit davon entfernt stehen mehrere Schneiderpuppen vor einer Wand aus Kartonschachteln, in denen Dutzende künstliche Dekoblumen fein säuberlich sortiert liegen. Überall stapeln sich Kisten gefüllt mit Baumaterial bis zur Decke hinauf. Die Lagerhalle des Walter-Zoos ist ein wahres Paradies für Trödelfans.

Hier, im Industriegebiet in Winkeln, lagert der Gossauer Zoo seit über 20 Jahren das Material für seine Theaterproduktionen im Zootheater und seit 2003 auch jenes für das Tingel-Tangel-Varieté, das jeden Winter stattfindet. Zahlreiche Requisiten in der Halle erinnern an vergangene Produktionen. So steht mitten im Raum etwa ein grosses Piratenschiff aus Holz. «Von gewissen Dingen können wir uns einfach nicht trennen», sagt Jeannine Gleichmann-Federer. Ihre Mutter Gabi Federer ergänzt schmunzelnd:

Gabi Federer ist verantwortlich fürs Varieté und Mitglied der Walter-Zoo-Geschäftsleitung. Michel Canonica

«Oder wir wissen schlicht nicht, wohin damit.»

Die beiden stehen in der vollgepackten Halle, rundherum wird genäht, gemalt und gehämmert. Seit Frühling entsteht hier die neue Kulisse für das nächste Tingel-Tangel-Varieté, für welches das Mutter-Tochter-Gespann verantwortlich ist. Bereits seit 19 Jahren entführt das Varieté das Publikum in eine andere Welt. Früher im Zoorestaurant, seit 2021 im neuen Spiegelzelt. Am 11. November feiert «Zwischen Dampf und Träumen» Premiere.

Zahlreiche Requisiten erinnern in der Lagerhalle in Winkeln an alte Produktionen. Michel Canonica (14. September 2022)

Das Leben am Bahnhof erzählen

In welche Welt die Gäste dieses Mal reisen, wird beim Rundgang durch die Halle schnell ersichtlich. Eine Zoomitarbeiterin, die zum Team von Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer gehört, arbeitet gerade an einer grossen Bahnhofsuhr. An einer Wand lehnen Mauern mit roten Backsteinen, die einen Tunnel darstellen. In der einen Ecke steht eine grosse Dampflokomotive, die sich bewegen lässt. Der Metalllook täuscht, sie ist aus Holz. Überall, wo man hinblickt, sieht man schwarze, silbrige, kupfrige und goldige Zahnräder.

Die selber gebaute Dampflokomotive ist das Herzstück des Bahnhofs. Michel Canonica (14. September 2022)

Das Spiegelzelt des Walter-Zoos verwandelt sich in diesem Winter in einen alten Bahnhof im Steampunk-Look. Steampunk ist ein Phänomen, das als literarische Strömung erstmals in den 1980-Jahren auftrat und sich zu einer Subkultur entwickelt hat. Dabei werden moderne und futuristische technische Funktionen mit Mitteln und Materialien des viktorianischen Zeitalters verknüpft, wodurch ein Retrolook der Technik entsteht.

Jeannine Gleichmann-Federer leitet zusammen mit ihrer Mutter das Varieté und ist Mitglied der Walter-Zoo-Geschäftsleitung. Michel Canonica

Der mechanische Look wird ergänzt mit Spitzenelementen, die das Romantische und Träumerische des Stücks hervorheben sollen. Die Idee sei es, sagt Gleichmann-Federer, das Leben an einem Bahnhof zu zeigen. Es gibt beispielsweise einen Kiosk, einen Blumenstand, ein Fundbüro und einen Ticketschalter. «Am Bahnhof arbeiten zahlreiche Figuren, die eine grosse Gemeinschaft bilden», sagt die 38-Jährige.

«Alle haben ihren eigenen Platz an diesem Ort und trotzdem gehören sie zusammen. Diese Geschichte wollen wir erzählen.»

Die Idee, eine Dampflok durchs Tingel-Tangel fahren zu lassen, sei schon lange in ihren Köpfen herumgegeistert. Das Steampunk-Genre ermögliche zudem zahlreiche Spielereien.

In der Lagerhalle wird auch genäht. Michel Canonica (14. September 2022)

Fundgegenstände aus Brockenhäusern

Wer schon einmal das Tingel-Tangel-Varieté besucht hat, weiss, wie perfektionistisch das Mutter-Tochter-Duo ist. So ist beispielsweise die WC-Tür nicht einfach WC-Tür. Auch sie erscheint im Steampunk-Look und ist verziert mit Stickereien und Zahnrädern, genau wie die Spiegel.

Für das Fundbüro hat sich Gabi Federer durch Brockenhäuser gewühlt, um mögliche Gegenstände zu finden, die dort platziert werden können. Ihre Ausbeute: ein Teddybär, eine alte Puppe, eine Brille, ein grüner Wollknäuel mit Stricknadeln. Und die Getränkeauswahl wird im Tingel-Tangel nicht einfach auf einer Karte präsentiert, sondern – passend zum Thema Bahnhof und Reisen – in einem kleinen Koffer.

Gabi Federer findet jeweils viele Schätze in den umliegenden Brockenhäusern – wie beispielsweise diese alten Hutschachteln und Reisekoffer. Michel Canonica (14. September 2022)

Dass jedes kleinste Detail auf das Motto abgestimmt ist, ist Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer extrem wichtig:

«Genau das macht es für die Gäste aus. Sie sollen in eine andere Welt eintauchen können. Es ist ein Gesamtpaket.»

Man wolle das Publikum jedes Jahr aufs Neue überraschen und begeistern.

Die Liebe zum Detail bedeutet aber auch einen grossen Aufwand. Auch kleine Dekorationen beanspruchen teilweise viel Zeit. «Wir machen alles selber», betonen Mutter und Tochter stolz. Auch für diese Show konnten sie wieder viele alte Requisiten wiederverwerten. Ein ressourcenschonender Umgang mit dem Material sei ihnen wichtig. Für die Showproduktion besteht jeweils ein Budget von 60’000 Franken.

Freiwillige helfen seit Jahren mit

Eine Helferin bemalt soeben die schmucken Koffer für die Getränkekarten mit einem feinen Pinsel. «Eine richtige Gäggeliarbeit», sagt Federer. Die Truppe rund um die Varieté-Leitung kann seit Jahren auf zahlreiche, teils langjährige Freiwillige zählen. «Wir sind wie eine Familie und sprechen inzwischen dieselbe Sprache», sagt Federer. Die Freiwilligen leisten jedes Jahr unzählige Arbeitsstunden. Die 59-Jährige ergänzt:

«Dafür sind wir extrem dankbar. Ohne unsere Helferinnen und Helfer wäre das alles hier nicht möglich.»

Gehen würde es auch nicht ohne die Hilfe der Zoomitarbeiter, die immer wieder einspringen würden und unter anderem für den Aufbau des Spiegelzelts zuständig seien. Auch mit dem Theater St.Gallen pflege man seit Jahren einen Austausch. «Wir können immer anrufen, wenn wir Hilfe oder Rat benötigen.»

Eine freiwillige Helferin bemalt die kleinen Koffer, in denen die Getränkekarten präsentiert werden. Michel Canonica (14. September 2022)

Damit die 19. Ausgabe über die Bühne gehen kann, braucht es aber nicht nur eine Kulisse, sondern auch Kostüme. Diese werden derzeit von einer Schneiderin angefertigt. Gleichzeitig tüftelt das Zoo-Küchenteam an Ideen, wie das Vier-Gänge-Menu präsentiert werden soll. Die Teller werden – natürlich – mit Zahnrädern verziert. Und schon bald wird das Spiegelzelt, das 140 Gäste fasst, aufgebaut.

Über 2500 Tickets sind schon weg

An insgesamt 38 Abenden entführt das Varieté das Publikum ins Reich der Träume und Dampfmaschinen. Auch die diesjährige Produktion biete eine abwechslungsreiche Dinnershow mit Akrobatik, Musik, Zauberei und Comedy. Auch Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer werden natürlich wieder auf der Bühne stehen.

Alte Strassenlaternen sollen für die richtige Stimmung im Eingangsbereich sorgen. Michel Canonica (14. September 2022)

Während Gleichmann-Federer als Mechanikerin und Tüftlerin auftritt und eine Jongliernummer zum Besten gibt, wird Gabi Federer als Ticketverkäuferin wieder alle Gäste am Eingang begrüssen. Sie wird zudem zum ersten Mal keine Nummer mit ihren Katzen aufführen. «Es ist einfach nicht mehr zeitgemäss», sagt sie. Sie bereite stattdessen etwas anderes vor. Was, verrät sie nicht.

Der offizielle Vorverkauf läuft seit rund zwei Wochen. Über 2500 Tickets seien schon weg, erzählen Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer strahlend. Viele Gäste kämen bereits seit vielen Jahren. «Das ist einfach unglaublich schön. Das Tingel-Tangel ist unsere Herzenssache.»

Infos und Tickets: www.walterzoo.ch/variete

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen