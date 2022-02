Sommerau Gossau: Die Bauarbeiten laufen nach Plan

Gossau «Wir sind mit den Bauarbeiten auf Kurs»: Aepli zieht im Herbst in die Sommerau Vier Unternehmen wollen auf die Gossauer Sommerau ziehen. Derzeit wird dort aber noch gebaut. Die Arbeiten sind auf Kurs. Rita Bolt 03.02.2022, 05.00 Uhr

Das Areal Sommerau in Gossau liegt an der Autobahn. Die Aepli Invest AG hat die 100‘000 Quadratmeter gekauft. Bild: PD

Roman Aepli hält alle Fäden auf dem 100‘000 Quadratmeter grossen Baugelände in den Händen. Er ist der Sommerau-Manager. Seit dem Baubeginn im vergangenen Jahr überwacht er die Grossbaustelle, ist Ansprechpartner für alle kleinen und grossen Baufragen – und wirkt völlig entspannt. «Die Arbeit bereitet mir enorme Freude», sagt der 60-Jährige, der die operative Führung der Aepli Metallbau AG auf den 1. Januar 2021 in jüngere Hände übergeben hat und als VR-Präsident amtet.

«Mit dem neuen Firmensitz sichern wir die langfristige Zukunft unseres Metallbau-Unternehmens in Gossau.» Bauherrin in der Sommerau ist die Aepli Invest AG, die ebenfalls von Roman Aepli vertreten wird. «Wir sind mit den Bauarbeiten auf Kurs», sagt er.

Heute dominieren noch Kräne das Bauland. Bild: PD

Die erste Halle wird im Oktober bezogen

Die Aepli Metallbau AG ist das erste von vier Unternehmen, das in die Sommerau umzieht. Sie benötigt für die neuen Produktionshallen und den Bürotrakt 35‘000 Quadratmeter der 100‘000 Quadratmeter. Die Halle B mit Blech- und Stahlcenter wird bereits im Oktober in Betrieb genommen. «Der ganze Umzug von der Industriestrasse in die Sommerau ist terminiert. Die einzelnen Slots sind bestimmt», sagt Aepli.

Das gilt auch für den Umzug des Aluminiumzentrums und der Fassadenproduktion im Dezember in die Halle A. Ende Jahr werden bereits 80 Prozent der Produktion am neuen Standort untergebracht sein. Die beiden Produktionshallen werden auf einer Länge von 180 Meter mit einem Glasdach verbunden. «Damit im Trockenen von einer in die andere Halle gewechselt werden kann», sagt Aepli mit einem Schmunzeln. Das Glasdach ist 3500 Quadratmeter gross. Der Bürotrakt wird dann Anfang 2023 in Betrieb genommen. «Jeder Arbeitsplatz ist innerhalb von 24 Stunden wieder bereit.»

Wie zieht ein Unternehmen wie die Aepli Metallbau um? «Wir werden dafür eine Spezialfirma engagieren», sagt der VR-Präsident. Die grossen Maschinen werden mit Luftkissen verschoben und mit Spezialkranen verladen. Der Umzug wird von Personal der jeweiligen Maschinenherstellerfirmen begleitet. Es würden nicht alle Maschinen an den neuen Ort mitgenommen, denn der Umzug von älteren Maschinen lohne sich nicht mehr. «Im Budget sind zwischen zehn und zwölf Millionen Franken für die Anschaffung von neuen Maschinen enthalten», erklärt Aepli.

Metzgermeistergenossenschaft zieht 2023 ein

Das zweite Unternehmen, das auf der Sommerau ein Gebäude beziehen wird, ist jenes mit der kleinsten Baulandparzelle: Die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung, die von der Aepli Invest AG gut 4000 Quadratmeter gekauft hat.

«Wir haben in der Sommerau nicht viel mehr Fläche als am jetzigen Standort zur Verfügung. Aber wir können die Abläufe optimieren», erklärt Hansjörg Eckert, Präsident der Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung. Ein Umzug sei sinnvoll, weil das heutige Metzgerzentrum hinter dem Blutspendezentrum an der Rorschacher Strasse in St.Gallen in verschiedenen Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen untergebracht ist und die Anfahrt schlecht sei. Das Gebäude sei eine ehemalige Brauerei.

Eckert rechnet damit, dass der Neubau des Zentrums für Metzgereifachgeschäfte im Januar 2023 bezugsbereit ist. Das dritte Unternehmen ist die Gema Switzerland GmbH St.Gallen-Winkeln, die von Aepli 20‘000 Quadratmetern gekauft hat. Die Baueingabe sei erfolgt, weiss Aepli.

Verwaltungsratspräsident Roman Aepli. Bild: Benjamin Manser (25. Juni 2021)

10‘000 Quadratmeter gesichert hat sich die Huber Kunststoff AG. «Derzeit wird das Projekt erarbeitet. Eine Baueingabe wird frühestens im Herbst möglich sein», sagt Inhaber und Verwaltungsratspräsident Reto Huber. Huber wird mit seiner ganzen Firma in die Sommerau umsiedeln. «Wir rechnen damit, dass der Umzug 2024/2025 stattfinden kann. Die bestehende Liegenschaft an der Hofmattstrasse werden wir verkaufen oder vermieten.»

Europaweit modernstes Unternehmen

Die Aepli Metallbau AG wird am Standort Sommerau im Blechzentrum und in der Profilbearbeitung zu einer «Robotertechnologie-Landschaft». «Wir werden europaweit wohl, was Prozess, Automatisierung, Logistik und Digitalisierung betrifft, das modernste Unternehmen in unserer Branche sein», sagt Roman Aepli nicht ohne Stolz.

Trotzdem rechnet das Gossauer Unternehmen nicht damit, im Export Chancen zu haben. Das primäre Ziel sei, schweizweit zu wachsen. Sollte es betreffend Platzverhältnissen in den nächsten Jahren eng werden, hat die Aepli Invest AG noch eine Grundstücksreserve von 6000 Quadratmetern zur Verfügung. Um weiterzuwachsen, werden gegen 30 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

So soll die Sommerau dereinst aussehen. Visualisierung: PD/Nightnurse Images AG

Gesucht seien Fachkräfte, denn die monotonen Arbeiten im Blechzentrum wolle heute niemand mehr machen. Deshalb würden dafür Roboter eingesetzt. «Wir erhalten jetzt schon viele Bewerbungen von jungen Fachkräften. Das sieht vielversprechend aus», freut sich der Patron, der das Unternehmen 30 Jahre lang in dritter Generation geführt hat.

Aepli hat noch heute Anfragen von Kaufinteressenten

Roman Aepli hat das 100‘000 Quadratmeter grosse Bauland im Mai 2019 der Migros Ostschweiz abgekauft. «Heute ärgert es mich immer noch ein bisschen, dass ich das Gewerbe- und Industrieland nicht schon früher gekauft habe, als es zum ersten Mal ausgeschrieben war», sagt der 60-Jährige. Er zuckt mit den Schultern und erzählt, dass er auch heute noch Anfragen von Kaufinteressenten erhalte.

Denn solch grosse Bauflächen wie in der Sommerau seien in der Ostschweiz Mangelware. 20‘000 Quadratmeter sind übrigens noch als Freihaltefläche und Grünzone ausgeschieden. Ebenfalls Anfragen von Mietinteressenten erhalte er für die 7000 Quadratmeter Fläche, die am jetzigen Firmensitz an der Industriestrasse frei werden und ebenerdig zugänglich ist. «Was auch nicht alltäglich ist», sagt Aepli.

Verkehr mit Lichtsignalen regeln

Auf Kurs sind auch die Erschliessungsarbeiten im Westen Gossaus, die noch von der Migros geplant worden sind: Die Sommerau ist um einen Verkehrsknotenpunkt reicher. «Durch die Ansiedelung von neuem Gewerbe und neuer Industrie wird es zu Mehrverkehr kommen», sagt Julian Räss, Mediensprecher des Bundesamts für Strassen (Astra).

Zur Regelung des Verkehrs im Bereich des Autobahnanschlusses werden Lichtsignalanlagen installiert. Es werde auf Kreisel verzichtet. Denn mit Lichtsignalen könne der Verkehr besser gesteuert und Rückstaus bei den Ausfahrten könnten vermieden werden. «Zudem wird die Verkehrssicherheit mit Lichtsignalen erhöht.» Räss rechnet damit, dass die Lichtsignalanlagen noch vor den Sommerferien installiert sind.

www.aepli.ch/sommerau/baustellen-tagebuch