Scherzinger BabyCenter in Gossau schliesst Ende Jahr

Gossau «Wir sehen keine längerfristige Zukunft mehr»: Darum schliessen Marion und Judith Scherzinger ihr traditionsreiches Babyfachgeschäft in Gossau In dritter Generation führen Marion und Judith Scherzinger das Gossauer Traditionsunternehmen Scherzinger BabyCenter und SchlafCenter. Nun ist bald Schluss: Das 1955 gegründete Geschäft wird Ende Jahr geschlossen. Michel Burtscher 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marion und Judith Scherzinger (rechts) in ihrem Geschäft, das Ende Jahr schliesst. Bild: Ralph Ribi (15. Juli 2021)

Noch sieht es im Scherzinger BabyCenter und SchlafCenter in Gossau aus wie eh und je. Die Produkte sind ausgestellt auf neun Ebenen. 30'000 Artikel insgesamt, verteilt auf rund 1200 Quadratmetern. Kinderwagen und Zubehör, Autositze, Schwangerschafts- und Babymode, Spielzeug, Babymöbel, Kinderbetten, Nuggis, Windeleimer, Matratzen. Und was man sonst noch alles braucht «von der Schwangerschaft bis zum vierten Lebensjahr Ihres Kindes und für den gesunden Schlaf von der Geburt bis zum Erwachsenenalter», wie es auf der Website heisst.

In den nächsten Monaten werden sich die Verkaufsflächen jedoch leeren, der Ausverkauf läuft bereits. Denn die beiden Geschäftsführerinnen Marion (32) und Judith Scherzinger (37) haben «nach reiflichen Überlegungen» entschieden, die Türen des Geschäfts an der St.Gallerstrasse Ende dieses Jahres für immer zu schliessen. Von einem «schmerzlichen, aber notwendigen Schritt» sprechen die Schwestern, die das traditionsreiche Familienunternehmen 2016 übernommen haben. Marion und Judith Scherzinger betonen im Gespräch:

«Wir sehen keine längerfristige Zukunft mehr für das Geschäft.»

Vor fünf Jahren übernahm die dritte Generation

Damit geht eine Ära zu Ende im Gossauer Gewerbe. Gegründet wird das Unternehmen 1955 von Bernhard Scherzinger senior und Maria Scherzinger, den Grosseltern der heutigen Geschäftsführerinnen. Eigentlich als Polsterei und Sattlerei. Zwei Jahre später werden die ersten Babyartikel ins Sortiment aufgenommen. In den 1970er- und 1980er-Jahren steigen Bernhard Scherzinger junior und Marlies Scherzinger in das Geschäft ein, das mehrmals umgebaut und vergrössert wird. 1989 übernehmen sie die Firma offiziell und leiten sie bis zur Stabsübergabe an die dritte Generation vor fünf Jahren.

Sie hätten sich vor der Übernahme ein Jahr Zeit gegeben für den Entscheid, ob sie einsteigen wollten oder nicht, erzählt Judith Scherzinger. «Wir haben die Geschäftszahlen analysiert und eigentlich Gründe gesucht, um es nicht zu machen», sagt sie und lacht. Doch dann entschieden sich die studierten Ökonominnen doch dafür, ihr «Wissen und Herzblut» hineinzustecken. Sie hätten sich damals jedoch klare Ziele gesetzt, betont sie, wollten das Geschäft modernisieren. «Und wir haben immer auch klar kommuniziert, dass es vielleicht nicht klappt.»

Erster Lockdown gab dem Onlineshop einen Schub

Es sei ihnen bewusst gewesen, dass ein Fachgeschäft im digitalen Zeitalter grosse Chancen, aber ebenso grosse Herausforderungen mit sich bringen werde, so die Schwestern. «Den Rückgang im stationären Geschäft konnten wir schon bei unseren Eltern beobachten.» In den letzten Jahren hat sich dieser noch akzentuiert. Sie gaben sich fünf Jahre Zeit, um das Geschäft mit einem «hybriden Verkaufskonzept, einem sorgfältig ausgewählten Produktsortiment und einem exzellenten Kundenservice» erfolgreich am Markt zu positionieren. Viele Meilensteine seien erreicht worden, beispielsweise die Aufschaltung des Onlineshops 2019.

Nach diesen fünf Jahren sind sie nun aber doch zum Schluss gekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Daran ist auch die Coronakrise nicht unschuldig. Der erste Lockdown habe dem Onlineshop zwar einen Schub gegeben, sagt Marion Scherzinger. Doch der Rückgang im stationären Geschäft konnte immer noch nicht kompensiert werden. 2020 seien wegen der Pandemie zwangsläufig finanzielle Überlegungen ins Zentrum gerückt.

«Wir merkten, dass das eingegangene Risiko in keinem Verhältnis zu den erreichten Zahlen steht.»

Der Preisdruck in der Branche ist hoch. «Wir können preislich nicht mit reinen Onlineshops mithalten, als Fachgeschäft müssen wir anders kalkulieren.»

Alles muss raus: Die Ladenflächen werden sich in den nächsten Monaten leeren. Bild: Ralph Ribi (16. Juli 2021)

Angestellte waren im ersten Moment schockiert

Der Entscheid, das Geschäft aufzugeben, sei emotional, sagen die Schwestern. Aber sie sind auch froh, dass er nun kommuniziert ist. Sie hätten viele Rückmeldungen erhalten, erzählt Marion Scherzinger. «Die Leute finden es schade, dass wir aufhören, haben aber Verständnis für den Schritt.» Verständnis zeigten auch ihre Mitarbeiterinnen. Drei Teilzeitangestellte und eine Lernende, die ihre Lehre gerade abgeschlossen hat. «Klar waren sie im ersten Moment schockiert», sagt Judith Scherzinger. Doch sie arbeiteten teilweise schon lange im Unternehmen und hätten die Entwicklung mitbekommen.

Ihnen sei wichtig gewesen, das Geschäft nicht Knall auf Fall zu schliessen. So hätten die Mitarbeiterinnen Zeit, etwas Neues zu finden. Und 30'000 Produkte verkauft man auch nicht über Nacht. Was mit den Räumen nachher passiert, ist noch nicht klar. «Interessierte können sich melden», sagt Judith Scherzinger und lacht. Auch die berufliche Zukunft der beiden Schwestern ist noch offen. Marion und Judith Scherzinger betonen: «Wir konzentrieren uns in den nächsten Monaten noch voll auf das Unternehmen, damit die Geschäftsaufgabe geordnet über die Bühne gehen kann.»