Gossau will für seine künftige Kantonsratspräsidentin Claudia Martin eine Feier für 70'000 Franken auf die Beine stellen Seit diesem Juni ist die Gossauer Stadträtin Claudia Martin Vizepräsidentin des St. Galler Kantonsrats. Üblicherweise übernimmt die oder der Vize die Nachfolge des Präsidenten. Die Stadt will zu Ehren von Claudia Martin 2021 einen Empfang ausrichten. Sie hat dafür 70'000 Franken budgetiert. Zum Vergleich: Für die Wahlfeier von Regierungsrat Bruno Damann wurden 20'000 Franken ausgegeben. Perrine Woodtli 02.11.2020, 05.00 Uhr

Claudia Martin bei der Wahlfeier im Gossauer Fürstenlandsaal am 27. September. Die SVP-Stadträtin wurde bei den Erneuerungswahlen mit 4283 Stimmen wiedergewählt und erzielte damit das beste Resultat unter den drei bisherigen Stadträtinnen.

Bild: Benjamin Manser

Jeden Sommer wählt der St. Galler Kantonsrat eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Die Wahl zur höchsten St. Gallerin oder zum höchsten St. Galler ist eine Ehre. Diese Ehre dürfte im nächsten Juni einer Gossauerin zuteilwerden: Claudia Martin sitzt seit 2013 im Kantonsrat, im vergangenen Juni wurde die SVP-Politikerin zur Vizepräsidentin gewählt. Es ist üblich, dass jeweils die Stellvertretung im Folgejahr ins Präsidium nachrutscht.

Bisher hatte Gossau vier Kantonsratspräsidenten. Der Letzte war 1965 Jacques Bossart, der damals noch als Grossratspräsident gewählt wurde.

Wird Claudia Martin gewählt, präsidiert sie während eines Jahres das 120-köpfige Kantonsparlament. Das will die Stadt Gossau ehren und feiern. Sie organisiert einen Empfang für die Stadträtin - und lässt sich das einiges kosten. Wie dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt zu entnehmen ist, hat der Stadtrat für Martins Wahlfeier 70'000 Franken budgetiert.

Claudia Martin während der diesjährigen Junisession des St. Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Kostendach von 70'000 Franken darf nicht überschritten werden

Für den Empfang steht auch bereits ein Termin fest: Am 8. Juni 2021 soll Claudia Martin als Kantonsratspräsidentin in Gossau gefeiert werden. Wie der Anlass genau aussehen soll, ist noch nicht klar. Wie viel er kosten soll, hingegen schon.

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau. Bild: Ralph Ribi

Wie ist man auf die Summer von 70'000 Franken gekommen? Der Betrag beruhe auf den Erfahrungszahlen anderer Gemeinden für derartige Feiern, teilt Urs Salzmann, Gossaus Kommunikationsbeauftragter, mit. Das Budget decke die Kosten des gesamten Anlasses ab, also insbesondere die Verpflegung, die Honorare der Mitwirkenden sowie die Infrastrukturkosten.

Teurer werde und dürfe der Empfang nicht werden. Die 70'000 Franken seien ein maximaler Budgetbetrag, so Salzmann.

Für Bruno Damann wurden «nur» 20'000 Franken ausgegeben

Eigentlich hätte in Gossau in diesem Jahr bereits eine Wahlfeier über die Bühne gehen sollen. Die Stadt wollte den Gossauer Bruno Damann (CVP) als St. Galler Regierungspräsidenten ehren. Die Feier im Juni wurde wegen des Coronavirus aber abgesagt. Der Anlass wird allenfalls, sofern es die Situation zulässt, 2021 nachgeholt.

Für die Feier zu Ehren Damanns hatte die Stadt kein Budget festgelegt, da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 noch nicht absehbar war, dass Damann Regierungspräsident werden würde. Die Feier zu seiner Wahl in die Regierung im Jahr 2016 habe 20'000 Franken gekostet, sagt Salzmann.

«Für die zweite Feier gehen wir von einem ähnlichen Aufwand aus.»

Die Wahl von Bruno Damann in den Regierungsrat wurde vor vier Jahren mit einem grossen Fest gefeiert. Schliesslich stellte Gossau erstmals nach 80 Jahren wieder einen Regierungsrat. 600 Gäste, darunter zahlreiche Prominente, ehrten im Fürstenlandsaal den Stadtrat und Arzt.

Die Feier für den neugewählten Regierungsrat Bruno Damann fand im März 2016 im Fürstenlandsaal in Gossau statt. Bild: Benjamin Manser

Wieso aber kostet eine Feier für einen Regierungsrat 50'000 Franken weniger als der Empfang für eine Kantonsratspräsidentin? Die Feier für Regierungsrat Bruno Damann, sagt Salzmann, sei ein Apéro riche mit einigen Ansprachen gewesen. Die Feiern der höchsten St. Gallerin und der höchsten St. Galler seien aufwendiger gestaltet.

Andere Gemeinden haben zwischen 20'000 und 44'000 Franken ausgegeben

Und wie viel haben andere Gemeinden in den vergangenen Jahren für die Feier ihrer Kantonsratspräsidentin oder ihres Kantonsratspräsidenten ausgegeben? Eine Umfrage zeigt, dass alle Budgets unter jenem von Gossau liegen. Urs Salzmann betont, dass die Kosten aber auch abhängig von der Grösse beziehungsweise der Einwohnerzahl einer Gemeinde seien. Gossau ist mit rund 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die viertgrösste Stadt des Kantons.

Seit Juni wird das Kantonsparlament von Bruno Cozzio präsidiert. Eigentlich hätte für den CVPler dieses Jahr eine Feier in Uzwil stattfinden sollen. Diese musste coronabedingt aber abgesagt werden. Budgetiert waren für den Anlass 50'000 Franken. Die Gemeinde Flawil feierte im vergangenen Jahr ihren Kantonsratspräsidenten Daniel Baumgartner (SP). Für seinen Empfang wurden ebenfalls 50'000 Franken budgetiert. Tatsächlich ausgegeben wurden 44'000 Franken.

Fröhlicher Empfang in Flawil: Die damalige Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann mit Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner und Kantonsratsvizepräsident Bruno Cozzio (von links nach rechts). Wiler Zeitung (12. Juni 2019)

Die Gemeinde Lütisburg wiederum gab 2018 für den Empfang von Imelda Stadler (FDP) 37‘000 Franken aus. Ein Jahr zuvor liess sich Ivan Louis von der SVP als neuer Kantonsratspräsident feiern. Die Gemeinde Nesslau budgetierte für seinen Empfang im Jahr 2017 40'000 Franken. Die effektiven Kosten beliefen sich auf 20'200 Franken. Auch für die Wahlfeier für Peter Göldi (CVP) im Jahr 2016 in Gommiswald wurden 40'000 Franken budgetiert. Davon wurden 36'000 Franken ausgegeben.

Wil feierte für deutlich mehr Geld

Die Kosten für die Empfänge von frischgewählten Politikern führen immer wieder zu Kritik in der Bevölkerung und in der Politik. So auch der Empfang für die Wiler Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Dieser kostete deutlich mehr als ein Empfang für eine Kantonsratspräsidentin. Für die Bundesratsfeier von der FDP-Politikerin im Dezember 2018 zahlte der Kanton nach eigenen Angaben um die 157'000 Franken. Hinzu kamen Sicherheitskosten.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter bei ihrer Wahlfeier in Wil im Dezember 2018. Bild: Urs Bucher

SVP-Kantonsrat Sascha Schmid störte sich bereits 2017 anlässlich der Wahlfeier für Karin Keller-Sutter als Ständeratspräsidentin an dieser «Feierorgie». Die Kosten für jenen Empfang, der ebenfalls in Wil stattfand, bewegten sich gemäss Kanton etwa im gleichen Rahmen wie jene für die Bundesratsfeier. Sascha Schmid reichte 2018 eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Feier auf Kosten der Steuerzahler» bei der Kantonsregierung ein. Deren Antwort: Solche Feiern seien Usus und die Kosten seien in einem gebührenden Rahmen geblieben.