Gossau will Busverbindung nach St.Gallen stärken Das schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage des SP-Stadtparlamentariers Florian Kobler. Sandro Büchler 27.02.2020, 05.00 Uhr

Die Stärkung der Buslinie 151 nach St.Gallen geschieht schneller als der Ausbau der S-Bahn. Benjamin Manser

«S-Bahn Offensive Gossau/Arnegg» betitelte Florian Kobler (SP) seine Einfache Anfrage an den Stadtrat. Darin will der Stadtparlamentarier wissen, wie der Gossauer Stadtrat mit den St.Galler Kollegen und dem Kanton punkto S-Bahn-Angebot zusammenarbeitet. Weiter fragt er, wie es um ein allfälliges Wendegleis in der Sommerau und zusätzliche S-Bahn-Haltestellen im Industriequartier sowie den Halbstundentakt auf der Linie S5 nach Weinfelden bestellt ist.