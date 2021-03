Gossau «Wenn hier etwas kaputt geht, muss es schnell gehen»: Seit 40 Jahren sorgt Kurt Neff dafür, dass es in der Coop-Verteilzentrale rund läuft Gibt es ein technisches Problem in der Coop-Verteilzentrale in Gossau, ist Kurt Neff die richtige Ansprechperson. Seit 40 Jahren leitet der St.Galler Tüftler die dortige Werkstatt. Seit seinem ersten Arbeitstag hat sich vieles verändert. Eines aber ist gleich geblieben: «Geht nicht, gibt's nicht.» Perrine Woodtli 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurt Neff bei der Holzschnitzelheizung der Coop-Verteilzentrale in Gossau. Tobias Garcia (11. März 2021)

Hier ein Lastwagen, der davonfährt, dort ein anderer, der um die Ecke kommt. In der Coop-Verteilzentrale im Gossauer Industriegebiet herrscht ständig Bewegung. Tag und Nacht wird hier gearbeitet, damit Brot, Fleisch oder Gemüse frisch im Laden sind. Zahlreiche Lastwagen verteilen die Ware täglich in die Ostschweizer Filialen.

In so einem grossen Betrieb kommt es auch regelmässig zu kleineren oder grösseren technischen Problemen: ein defekter Ofen, ein verklemmtes Förderband oder eine Kühlanlage, die nicht funktioniert. Dafür, dass diese Störungen rasch behoben werden, sorgt seit 40 Jahren Kurt Neff. Der 64-Jährige leitet die Werkstatt der Verteilzentrale. Er sagt:

«Wenn hier etwas kaputt geht, muss es schnell gehen. Nur wenn alle Anlagen einwandfrei funktionieren, kommen die Waren rechtzeitig in die Läden.»

Für jedes Problem eine Lösung finden

Seinen ersten Arbeitstag bei Coop hatte Neff im März 1981 als Betriebsmechaniker. «Wir waren damals nur zu dritt und hatten bloss einen Satz Werkzeuge», erinnert er sich. Sieben Jahre später wurde er Werkstattleiter. Neff ist verantwortlich für Unterhalt, Wartung und Reparaturen – sowohl bei der Gebäudetechnik wie auch bei allen Produktions- und Logistikanlagen in der Verteilzentrale.

Inzwischen besteht das Team aus zehn Männern. Sie arbeiten in Schichten. Von Samstagabend bis Sonntagabend hat jeweils einer Piket. In dieser Zeit wird die Überwachung den Systemen übergeben. Die restliche Zeit ist rund um die Uhr jemand in der Verteilzentrale. Ein Satz, den Neff seinen Mitarbeitern einprägt, lautet: «Fehler dürfen viele passieren. Aber der gleiche nur einmal.»

Nebst dem Handwerklichen reize ihn die Herausforderung, wenn er auf ein Problem stosse, sagt Neff.

«Ich bin ein Macher. Planen, organisieren, logisch denken, Lösungen finden und umsetzen: Das ist mein Ding.»

Geht nicht, gebe es nicht, ergänzt der Tüftler. «Wir müssen immer eine Lösung suchen.» Er sei allgemein jemand, der gerne helfe. Deshalb sei er auch 20 Jahre lang bei der Milizfeuerwehr St.Gallen gewesen, zuletzt als Zugführer.

Kurt Neff sagt: «Ich bin ein Macher.» Tobias Garcia (11. März 2021)

Wachstum immer begleitet

In all den Jahren habe er nie darüber nachgedacht, irgendwo anders zu arbeiten. «Manche Leute denken vielleicht: 40 Jahre immer am genau gleichen Ort?», sagt Neff. Doch obwohl es der gleiche Ort sei, habe sich unglaublich viel verändert, seien es die gesetzlichen Vorgaben, Sicherheits- oder Hygienestandards oder die ganzen Abläufe, die Technik und die Infrastruktur.

«Als ich angefangen habe, standen viele der heutigen Gebäude noch gar nicht», sagt Neff. «Ich habe das ganze Wachstum und die Modernisierung miterlebt.» Auch habe er sich in den vergangenen Jahren immer wieder weiterbilden müssen. Als Neff in den 1980er-Jahren angefangen hat, gab es auch noch kein Handy oder E-Mails.

«Wenn ich etwas bestellen wollte, musste ich Briefe und Skizzen mit der Post verschicken. Später kam dann das Fax, das war super und nützlich. Damals war das High-Tech.»

Heute könne man gewisse Probleme zudem einfach googeln. «Früher hatte man nur sein Fachwissen und seine Erfahrung.» Die Kernaufgabe aber, die sei bis heute gleich geblieben. «Wir arbeiten immer noch mit Werkzeug. Aber wir haben andere Hilfsmittel», sagt Neff. Er sei immer sehr zufrieden in seinem Beruf gewesen. «Für mich ist es nach wie vor ein Traumjob.»

Schon früh als Bauernsohn angepackt

Sein Flair für handwerkliches Arbeiten hat Kurt Neff von klein auf im Blut. Er wuchs mit drei Geschwistern auf einem Bauernhof in St.Gallen auf. Bereits als Dreijähriger verlor er seinen Vater. Er und seine Geschwister mussten daraufhin umso mehr mit anpacken und die Mutter unterstützen. Die Arbeit mit den Tieren interessierte Neff aber nicht gross. Viel lieber fuhr er als Zehnjähriger den Traktor. Schmunzelnd sagt er:

«Kühe füttern und melken – das war nichts für mich. Heute gibt's ja Melkroboter. Das wäre dann schon eher etwas für mich.»

Seine Kindheit und Jugend sei streng, aber sehr schön und prägend für die Zukunft gewesen, sagt Neff. «Wir Kinder waren von Anfang an Arbeit gewohnt.»

Sammler und Museumsführer – und bald auch Pensionär

Auch heute noch hat Neff immer etwas zu tun. In seinem Zuhause in St.Gallen verbringt der dreifache Grossvater viel Zeit in seiner Garage, seiner Werkstatt und mit Arbeiten rund ums Haus. Auch Sammeln gehört zu seinen Leidenschaften – nicht immer zur Freude seiner «lieben Frau», mit der er bereits 37 Jahre verheiratet ist. «Recycling kenne ich nicht. Nur Upcycling.» So besitzt er beispielsweise einen russischen Seitenwagen, der ebenfalls wie Neff den Jahrgang 1957 hat.

Er ist zudem Mitglied des Nostalgievereins der Feuerwehr St.Gallen und ist dort als Museumsführer im Feuerwehrmuseum Depot 61 tätig. Er findet es schön, dass er so viel zu tun hat.

«Wer rastet, der rostet. Solange du noch etwas tun kann, heisst das, dass du gesund bist. Und das ist das Wichtigste.»

Langweilig wird es Kurt Neff also nicht, wenn er seine Jacke mit dem orangefarbenen Coop-Schriftzug jeweils auszieht. Schon bald hängt er seine Arbeitskleidung ganz an den Nagel: Ende Mai wird er pensioniert. Dann verlässt er seinen Arbeitgeber, dem er fast sein ganzes Berufsleben treu geblieben ist. Das Werkstatt-Team sei gut organisiert, weshalb er mit gutem Gewissen gehen könne, sagt er. Das erfülle ihn mit Stolz. Die Pensionierung werde bestimmt eine Umstellung. «Aber ich freue mich.» Er werde auch diese Herausforderung meistern.